Középpontban a nő - Étrend és életmód a női egészségért

A nőkre a munka világában és a magánéletben is nagy teher hárul, így különösen fontos, hogy egészségüket a lehető legteljesebben megőrizzék. Dr. Bakanek György táplálék-kiegészítési specialista a megfelelő életmód és étrend hatásairól beszélt.

Az életmód pillérei

Az optimális életmódnak négy olyan alappillére van, amelyek már önmagukban is döntőnek bizonyulnak a hosszabb, egészségesebb élet elérésének szempontjából:

dohányzás mellőzése,

legalább heti 150 perces, lihegéssel járó fizikai aktivitás,

egészséges testsúly megőrzése (ami a testtömegindex-szel számítva a 18,5-25 közé esik)

mediterrán étrend szerinti táplálkozás (ez egy főként zöldségeket, gyümölcsöket, olajos magvakat, halakat, egyszeresen telített zsírokat, kevés húst tartalmazó étrend, amely korlátozott alkoholbevitellel jár).

Miután összehasonlították a legegészségesebben élő nők adatait a legkevésbé egészségesen élőkkel, a tudósok arra jutottak, hogy az utóbbiaknak megnégyszereződött a halálozási rizikója. A férfiaknak ugyanakkor 2,5-szer nagyobb volt az esély a végzetes kimenetelű betegségre, ha nem a négy faktor szerinti életmódot folytattak.

Hirdetések

Visszér és női hormonok A visszeresség megjelenését a női nemi hormonok jelentősen befolyásolják, ezért nők esetében sokkal gyakoribb a visszeresség.



Tudjon meg többet a visszerességről

Mára bizonyított tény, hogy az egészséges, megfelelően kialakított életmóddal nem csak megelőzni, de gyógyítani is lehet a már kialakult betegségeket. Az elkapkodott edzések és kampányszerű fogyókúrák előtt, fontos lenne tájékozódni az általános állapotról.

Az életmód orvoslás éppen azt a célt szolgálja, hogy akár örökletes hajlam, alapbetegségek, akár kevésbé jó fizikai állapot esetén, alapos felmérés és tesztek után mindenki kialakíthassa a számára legoptimálisabb és biztonságos életmódot, mozgás- és étkezési programmal egyaránt.

Étkezési alapelvek

A nők és a család táplálkozásában a fő szabály, hogy a félkész-, kész-, tartósított-, és más műételek helyett minél inkább a rostban gazdag zöldség, gyümölcs és gabona legyenek az étrend alapjai. Ezek amellett, hogy segítik az emésztést, szinte kimossák a salakanyagokat a szervezetből, így hatékonyabbá válik a természetes méregtelenítés.

Napi 10 dkg tejtermék vagy 1-2 deci tej feltölti a kalciumraktárakat, ami a menopauza után már kiemelten fontos a csontritkulás megelőzésében. Ami a fehérjéket illeti, napi 20-30 dkg hús és 10 dkg hal fogyasztása ajánlott - persze ez hetente összeadódhat - ismerteti dr. Bakanek György táplálék-kiegészítési specialista.

Ösztrogén növényekből?

Mivel a nők változókori tüneteinek jó része az ösztrogénhormon hiányának köszönhető, súlyos kellemetlenségek esetén mindenképpen érdemes elgondolkozni ennek, és más hormonoknak a pótlásáról. Az orvosi terápiákon túl jó tudni, hogy a fitoösztrogének olyan növényi eredetű vegyületek, amelyek képesek a női nemi hormonhoz hasonló hatást kiváltani.

Az emberi táplálkozásban is szerepet játszó anyagok leggazdagabb forrásai a szója, a lenmag és a vörös lóhere nevű gyógynövény. Ez utóbbi és a szója is fogyaszthatók étrend-kiegészítő kapszulák formájában, bár a szóját húshelyettesítőnek is használhatjuk. A lenmagból napi 1-2 teáskanállal ajánlott elkeverni egy doboz joghurtban, és kapható hasznos, természetes összetevőkből készült filteres tea is a klimax tüneteinek enyhítésére.

(Oxygen Medical)