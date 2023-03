Nőnap – folytatódik a szűrőkampány, de nemcsak a női szívekért

Folytatódik a tavalyi nagy sikerű és rendkívül eredményes SZÍVSN Országos Betegegyesület nőnapi szűrőkampánya, idén a koleszterinszint fontosságára hívja fel a figyelmet.

A nőnap a legjobb alkalom, hogy egyrészt a női szívbetegségekre, másrészt rajtuk keresztül a családokra is fókuszáljunk. A magas koleszterinszint a szív- és érrendszer egyik legnagyobb ellensége, ráadásul nem köztudott, hogy lehet örökletes is. Ma Magyarországon mintegy negyvenezer a fel nem ismert familiáris hiperkoleszterinémiával élők száma, és sajnos az ő gyerekeik, rokonaik is érintettek. Az FH fő következménye a fiatalkori szívhalál és stroke, pedig a nagyfokú érelmeszesedés és az ez okból bekövetkező szív- és érrendszeri szövődmények ma már kezelhetők. Ebből a célból hívjuk fel idén a figyelmet a genetikailag magas koleszterinszinttel élő családokra. A SZÍVSN Betegegyesület szűrőkampányára március 8-a és 15-e között lehet jelentkezni a www. szivsn.hu honlapon.

Nőnap, dedikált nap ráirányítani a figyelmet a nőkre, édesanyákra, nagymamákra, feleségekre, barátnőkre. Rajtuk keresztül viszont a párjukra, férjükre, gyerekeikre is fókuszálunk. Egy héten keresztül lehet jelentkezni, a vércukor, testsúly, vérnyomásmérésére a ritmuszavarok regisztrálására, a szívelégtelenség tüneteinek követésére, de idén különösen fókuszálunk a korai plakkok kialakulásáért felelős LDL koleszterinre.

Az időben kezdődő kezelés rendkívül hatékony

„A familiáris hiperkoleszterinémia (veleszületett magas koleszterinszint: FH) globális egészségügyi problémát jelent, mivel a világ minden részén előfordul. Általában nem ismerik fel könnyen, ezért sokszor halálos kimenetelű. A nő a gondoskodó, aki figyel a család minden tagjának egészségére, ezért gondoltuk, hogy ebben az évben rajtuk keresztül szólítjuk meg az egész családot. Az FH gyermekszűrést hivatalosan is elismerték az Európai Bizottság legjobb gyakorlataként. Ez mérföldkőnek számító esemény és intézkedés, amely az FH gyermekszűrés hazai megvalósításához vihet bennünket közelebb.

A családi hiperkoleszterinémia (FH) a leggyakoribb öröklött anyagcserezavar a világon, a szív- és érrendszeri betegségek fő kockázati tényezője, amely körülbelül 300 emberből 1-et érint. Nem lehet diétával és testmozgással megszüntetni, és idő előtt szív- és érrendszeri betegségekhez, hirtelen szívhalálhoz, infarktushoz és agyvérzéshez vezethet. Sajnos ma aluldiagnosztizált és alulkezelt. Európában több mint 500 ezer gyermek és kétmillió FH által érintett felnőtt él, de ezeknek a gyerekeknek csak 5 százalékát sikerült azonosítani. Sajnos az érintett felnőttek kis töredéke részesül életmentő kezelésben. Az időben kezdődő kezelés rendkívül hatékony a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében”- mondja Bernáth-Lukács Zsuzsa, a SZÍVSN betegegyesület elnöke.

Aki szerint nyilván ezen a napon is figyelnünk kell a nőkre, akiknek 57 százaléka hal meg ma Magyarországon szívbetegségek miatt, 43 százalékuknál pedig semmilyen tünet sem utal arra, hogy nagy a baj. Ezzel hívják fel a figyelmet, hogy a női szív sokszor észrevétlenül komoly veszélyben van. „A nőknek ötször nagyobb az esélyük arra, hogy valamilyen szív- és érrendszeri betegségben haljanak meg, mint bármilyen más rendellenességben. A nőnap a legjobb alkalom, hogy a női szívekre és a női szívbetegségekre is figyeljünk. De olyan pácienseket is várunk, akik családjában a koleszterinszint indokolatlanul magas, nem jártak még kardiológusnál és több esetben fordult elő fiatalkorú szívhalál”- hívja fel a figyelmet az elnök.

