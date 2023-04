A koronavírus miatt tapasztal éjszakai erős szívdobogást?

A jelenlegi helyzet még a viszonylag higgadt embereket is szorongással töltheti el, sokan akár éjszaka is erős szívdobogásra ébrednek. Dr. Vaskó Péter a KardioKözpont szakorvosa arról beszélt, hogy mik lehetnek a jelei annak, ha nem csak a stressz viszi fel a pulzust.

Ördögi kör: a stressz tovább emeli a pulzust

Az éjszaka jelentkező magas pulzus képes akár felébreszteni is az érintett személyt, aki erős szívdobogásra, nyomasztó érzésre ébredhet. Nyilvánvaló, hogy ennek a koronavírus okozta helyzetben legtöbbször a stressz, a szorongás az oka. Elsősorban az alábbi kérdéseket érdemes tisztázni magunkban: a jelenlegi helyzet, a vírus, a betegség, a munka miatt szorongok erősebben, mint korábban? Esetleg arról van szó, hogy megpróbálom elnyomni az aggodalmat? Leggyakrabban ugyanis egy élethelyzet miatt érzett szorongás indítja be a szimpatikus idegrendszeri fokozott működést. Ilyenkor a testben lejátszódó tipikus változások a következők: felgyorsul a légzés, emelkedik a vérnyomás és a pulzus. Ráadásul ez nem csak a tudatos gondolatok hatására következhet be, hanem a tudatalatti szorongástól is.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az esetek egy részében a szapora szívműködés lehet valódi tachycardia, lehet szívritmuszavar. Az esetek más részében olyan betegségek állhatnak a háttérben, mint például lezajlott infarktus, cardiomyopathia, vagy endokrin betegség, tehát ha rendszeresen visszatérő panasz esetén, amelyhez esetleg más tünetek is kapcsolódnak, fontos lehet a kivizsgálás - emeli ki Dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont szakorvosa.

Milyen tünetek jelentkezhet az éjszakai magas pulzus mellett?

Ennek a tünetnek több oka is lehet, mint például a lázas állapot, a túl sok koffein vagy stimuláns tartalmú gyógyszer fogyasztása, cukorbetegség, pajzsmirigy túlműködés vagy az ún. éjszakai felriadás nevű betegség. Mellkasi fájdalom, szédülés: Ha az éjszakai erős szívdobogásérzéshez kifejezett mellkasi fájdalom, szédülés is kapcsolódik, az akár szívinfarktusra is utalhat, ilyenkor mentőt kell hívni!

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha valaki többször is tapasztalja az éjszakai magas pulzus jelenségét, esetleg más tünet is kapcsolódik ehhez, mindenképpen ajánlatos kivizsgáltatnia magát, bár enyhe tünetek esetén ajánlatos megvárni a veszélyhelyzet elmúltát – hangsúlyozza dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont kardiológusa. A személyes kivizsgáláskor elrendelhetünk laborvizsgálatokat, szívultrahangot, EKG-t, terheléses EKG-t, sőt akár 48 vagy akár 168 óráig viselhető Holter EKG vizsgálatot is.

Néhány esetben szóba jöhet a távkonzultáció lehetősége is, mint például korábbi személyes konzultációt követő kontroll esetén, korábbi Holter EKG vizsgálatot követően szakorvosi kiértékelés esetén, ABPM vizsgálatot követő szakorvosi kiértékelés megoldására és egyéb olyan esetekben, amelyek eszközös vizsgálatot nem igényelnek. Aki pedig a koronavírushoz kapcsolja a tüneteit, mindenképpen hívja telefonon a háziorvosát, aki a protokollnak megfelelően fogja elirányítani.

(KardioKözpont - Dr. Vaskó Péter, kardiológus)