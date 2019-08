Szenvedélyek rabságában

A szenvedélybetegség és alanyai, a szenvedélybetegek megítélése, korszakonként és társadalmanként változó. Az alkohol iránti tolerancia nemenként is eltérő, férfiak italozása iránt a társadalom hagyományosan megengedőbb, nők esetében azonban már jóval hamarabb megkondul a vészharang. Társadalmi elítélés ide-oda, az alkoholizmus a nők körében is létezik, sőt növekvő tendenciát mutat.

Ugyancsak eltérő a megítélése egyes országokban bizony "könnyű drogoknak", pl. a marihuána használatának. A tűzzel-vassal tiltástól a "füvezés" büszke felvállalásáig terjed a két véglet, és komoly társadalmi viták forrása. Ugyancsak napjainkban zajló tendencia a dohányzás elleni világméretű harc, melyben meglepő egységet mutat a politikai szándék és a társadalomformáló filmipar, média világa. A dohányzás évezredes múltja ellenére jelenleg viharfelhők gyülekeznek a dohányipar felett.

A szenvedélybetegségek bármilyen társadalmi rétegben előfordulhatnak. Alkoholbeteg lehet hajléktalan, vagy akár vállalatigazgató, de az is tény, hogy a súlyos szenvedélybetegségek kiteljesedése az egyén egzisztenciális ellehetetlenülése irányába hat.

Egyes kimutatások szerint ma Magyarországon kb. 1 millió alkoholbeteg él. Ugyancsak elgondolkoztató tendencia, hogy a magyar középiskolások akár 60 százaléka is kipróbált már valamilyen tudatmódosító szert, ami önmagában ugyan még nem szenvedélybetegség, de minden hosszú út egy első lépéssel kezdődik.