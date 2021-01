A szervátültetettek 71%-a oltással védekezne a Covid19 ellen

A 18 év feletti szervátültetettek 71%-a biztosan beoltatná magát, 20%-a bizonytalan, és csupán 9%-a utasítja el a Covid19 elleni vakcinát – derül ki a Magyar Szervátültetettek Szövetsége által végzett online kérdőíves felmérésből. A válaszadásban minden tizedik transzplantált részt vett. A megkérdezettek 97%-a fontosnak tartaná azt is, hogy az országban mindenki beoltassa magát. Erre hozzátartozóik 67%-a biztosan hajlandó lenne.

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ) által január 12. és 17. között végzett online felmérés kérdőívét 569 nagykorú transzplantált töltötte ki. A minta nemre, korra, lakóhelyre, iskolázottságra, valamint az átültetett szervre vonatkozóan is reprezentatívnak tekinthető. Magyarországon jelenleg több mint 5000 szervátültetett él, a szervre várók száma pedig 1400.

A járvány kezdete óta pedig csaknem 40 videóüzenetben hívták fel a figyelmet a védekezéssel kapcsolatos aktuális tudnivalókra

Kezelőorvosa javaslatára a válaszadók 71%-a biztosan beoltatná magát, 20%-a még nem tudta eldönteni, és mindössze 9% az, aki elutasítaná a vakcinát. A legtöbb bizonytalan és elutasító az alacsony iskolázottságúak közül kerül ki. A szakmunkások és a magasabb végzettségűek körében magas az oltási hajlandóság. A bizonytalanság legfőbb oka, hogy sokan még nem tudják, hogy számukra adható-e valamilyen oltás, vagy ellenjavalt, de szerepet játszik benne a közösségi médiában terjedő álhírek áradata is. A válaszadók 97%-a ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az országban minden ember be legyen oltva. Erre hozzátartozóik 67%-a biztosan hajlandó lenne, 19%-a is fontolgatja, és csupán 14% utasítaná el határozottan.

Dr. Grózli Csabát, a szövetség stratégiai és orvos igazgatóját nem lepte meg ez az országos átlagot több mint kétszeresen felülmúló oltási hajlandóság. Mint elmondta, hetedik éve tart a Képzett Beteg edukációs programjuk, amely közérthetően magyarázza el mindazt, amit a szervátültetetteknek tudniuk és tenniük kell a hosszabb és minőségibb életért. A járvány kezdete óta pedig csaknem 40 videóüzenetben hívták fel a figyelmet a védekezéssel kapcsolatos aktuális tudnivalókra, és folyamatosan válaszoltak a hozzájuk érkező kérdésekre is, így a vakcinákra vonatkozókra is.

Az MSZSZ stratégiai és orvosigazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy a szervátültetettek világszerte az extrém veszélyeztetettek csoportjába tartoznak. A szervkilökődés megakadályozására szedett, immunrendszerüket gyengítő gyógyszerek, valamint számos kísérőbetegségük miatt esetükben életbevágó a megfelelő védőoltás felvétele. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége a szakma véleménye és a nemzetközi protokollok alapján fontosnak tartja, hogy minden szervátültetett és szervre váró beteg, korcsoporttól függetlenül, minél hamarabb oltáshoz jusson. Mivel a Pfizer-Biontech, illetve a Moderna vakcinák alkalmazásával van a legtöbb tapasztalat, így ezek valamelyike lenne számukra a célszerű megoldás – emelte ki dr. Grózli Csaba.

