Fejleszthető-e a lelki ellenállóképesség felnőttkorban?

Vannak, akik egy nehéz élethelyzet után viszonylag gyorsan képesek újra megtalálni az egyensúlyukat, míg másokat ugyanaz a helyzet hosszabb időre kibillent. Egy szakítás, munkahely elvesztése, betegség, gyász vagy komolyabb életválság mindannyiunkat megviselhet, de nem egyformán reagálunk ezekre a helyzetekre.

Ilyenkor gyakran mondjuk valakire, hogy „lelkileg erős”, „jól bírja a nehézségeket”, vagy éppen ellenkezőleg, hogy „nehezen viseli a stresszt”. A pszichológiában erre részben a lelki ellenállóképesség, vagyis a reziliencia fogalmát használják.

De vajon mennyire állandó ez a képesség? Vannak, akik egyszerűen reziliensebbnek születnek, vagy felnőttként is megtanulhatunk jobban alkalmazkodni a nehézségekhez?

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Mit jelent pontosan a lelki ellenállóképesség?

A reziliencia legegyszerűbben úgy írható le, mint az a képesség, illetve folyamat, amelynek során egy nehéz vagy megterhelő élethelyzethez alkalmazkodni tudunk, és idővel újra képesek vagyunk megfelelően működni.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a reziliens ember nem szomorú, nem fél, nem szorong, vagy nem viseli meg a veszteség. Éppen ellenkezőleg.

Egy komoly nehézség természetes módon járhat erős érzelmekkel. A lelki ellenállóképesség inkább abban mutatkozik meg, hogy a nehéz érzések ellenére fokozatosan képesek vagyunk alkalmazkodni a megváltozott helyzethez.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság szerint a reziliencia nem egyszerűen „visszapattanás” egy nehézség után. Az alkalmazkodás része lehet az is, hogy az ember új megoldásokat talál, másképp tekint bizonyos dolgokra, vagy akár személyesen is fejlődik a megélt tapasztalatok hatására.

A lelki erő nem azt jelenti, hogy mindent kibírunk

A rezilienciával kapcsolatban könnyű félreérteni valamit: nem az a cél, hogy minél többet bírjunk ki.

Valaki lehet nagyon kitartó, miközben hosszú időn keresztül figyelmen kívül hagyja a saját szükségleteit. Más képes lehet tovább dolgozni és teljesíteni akkor is, amikor már teljesen kimerült. Ez önmagában még nem feltétlenül jelent jó alkalmazkodást.

A lelki ellenállóképesség sokkal inkább a rugalmasságról szól. Van, amikor kitartásra van szükség. Máskor arra, hogy segítséget kérjünk. Egy helyzetben az lehet a megoldás, hogy megpróbálunk változtatni, egy másikban pedig az, hogy elfogadjuk: valamit nem tudunk irányítani. Ezért a reziliencia nem egyenlő azzal, hogy „én mindent egyedül megoldok”.

A társas kapcsolatok, a támogató környezet és az alkalmazkodást segítő megküzdési módok szintén fontos szerepet játszanak benne.

Velünk születik, vagy megtanulható?

Sokáig könnyű volt úgy gondolni a lelki ellenállóképességre, mint egy személyiségjegyre: valaki erős, más pedig érzékenyebb, és ez nagyjából meghatározza, hogyan viseljük a nehézségeket.

A mai pszichológiai megközelítések ennél árnyaltabb képet mutatnak.

A rezilienciát egyre inkább dinamikus folyamatként értelmezik, amelyben személyes jellemzőink mellett a környezetünk, a társas kapcsolataink, az aktuális élethelyzetünk és a rendelkezésünkre álló megküzdési lehetőségek is szerepet kapnak.

Ez azért fontos, mert azt jelenti, hogy a lelki ellenállóképesség nem feltétlenül egy „adottság”, amellyel vagy rendelkezünk, vagy nem.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság szintén úgy fogalmaz, hogy a rezilienciához kapcsolódó gondolkodásmódok, viselkedések és készségek tanulhatók és gyakorolhatók.

Fejleszthető-e felnőttként?

A rövid válasz: a kutatások alapján igen, de nem korlátlanul és nem egyik napról a másikra.

A reziliencia fejlesztését vizsgáló kutatásokban többféle módszert alkalmaztak. Ilyenek például a kognitív viselkedésterápiás elemeket, mindfulness-gyakorlatokat, stresszkezelést vagy különböző pszichoedukációs módszereket alkalmazó programok.

Egy 2020-as, 268 tanulmányt és több mint 1500 független mintát összesítő metaelemzés szerint a rezilienciát célzó beavatkozások összességében kis, de statisztikailag kimutatható pozitív hatással jártak. Ugyanakkor a vizsgálatok eredményei jelentősen különböztek egymástól, ezért nem lehet azt mondani, hogy minden rezilienciafejlesztő módszer ugyanolyan hatékony.

Egy 2025-ben publikált metaelemzés már kifejezetten felnőttek rezilienciafejlesztő beavatkozásait vizsgálta. A kutatók 16 randomizált kontrollált vizsgálat eredményeit vonták össze, és a kognitív viselkedésterápiás, mindfulness-alapú, illetve ezek kombinációját alkalmazó beavatkozások esetében összességében pozitív változást találtak a pszichológiai rezilienciában.

Ez tehát arra utal, hogy felnőttkorban sem késő változtatni azon, ahogyan a stresszel és a nehézségekkel megküzdünk.

De mit jelent ez a mindennapokban?

A reziliencia fejlesztése nem egyetlen gyakorlatot jelent. Nem létezik olyan módszer, amely után valaki többé nem fog szorongani vagy kibillenni egy nehéz helyzetben.

Inkább arról van szó, hogy bizonyos készségeket fokozatosan erősíthetünk.

Ilyen lehet például:

annak felismerése, hogy mi az, amit valóban tudunk befolyásolni,

rugalmasabb gondolkodás kialakítása,

a nehéz érzelmek elviselésének és szabályozásának megtanulása,

hatékonyabb problémamegoldás,

segítségkérés és társas támogatás elfogadása,

a saját szükségleteink felismerése,

a stressz megfelelőbb kezelése,

valamint annak megtanulása, hogy egy nehéz helyzetet ne feltétlenül saját kudarcunk bizonyítékaként értelmezzünk.

Ezek egy része természetesen magától is fejlődhet az élettapasztalataink során. Máskor tudatos gyakorlásra, önismereti munkára vagy szakmai segítségre lehet szükség.

A reziliencia nem azt jelenti, hogy egyre keményebbé válunk

Talán éppen ez a legfontosabb különbség. A lelki ellenállóképesség fejlesztése nem arról szól, hogy „meg kell edzenünk magunkat”, hogy többé semmi ne tudjon megviselni.

A cél inkább az, hogy megtanuljunk rugalmasabban reagálni. Néha ez azt jelenti, hogy folytatjuk, amit elkezdtünk. Máskor azt, hogy megállunk. Lehet, hogy megpróbálunk változtatni a helyzeten, de az is lehet, hogy elfogadjuk, amin nem tudunk változtatni.

A lelki ellenállóképesség tehát nem feltétlenül abban látható, hogy nem törünk meg, hanem abban, hogy egy nehéz helyzet után képesek vagyunk alkalmazkodni, segítséget igénybe venni, tanulni a történtekből, és fokozatosan visszatalálni egy működőképesebb egyensúlyhoz.

Milyen készségek segíthetik a lelki ellenállóképességet?

A reziliencia nem egyetlen képesség, hanem több, egymással összefüggő készség és erőforrás együttese. Ezek közül több felnőttkorban is fejleszthető. Nem kell azonban egyszerre minden területen változtatni. Már az is sokat jelenthet, ha megtanuljuk felismerni, hogyan reagálunk nehéz helyzetekben, és fokozatosan kipróbálunk új megküzdési módokat.

1. Rugalmasabb gondolkodás

Egy nehéz helyzetben könnyen kialakulhatnak végletes gondolatok:

„Ezt már soha nem fogom kiheverni.”

„Minden tönkrement.”

„Én erre egyszerűen képtelen vagyok.”

Amikor nagyon erős érzelmeket élünk át, ezek a gondolatok különösen meggyőzőnek tűnhetnek. A rugalmasabb gondolkodás nem azt jelenti, hogy minden helyzetben pozitívan kell gondolkodnunk, vagy meg kell győznünk magunkat arról, hogy minden rendben lesz.

Inkább azt jelenti, hogy képesek vagyunk több szempontból megvizsgálni ugyanazt a helyzetet.

Például a „nem bírom ezt” helyett feltehetjük magunknak a kérdést: „Mi az, ami most különösen nehéz benne, és mi az, ami segíthetne?” Ez nem szünteti meg a problémát, de megnyithatja az utat a megoldáskeresés felé.

A kognitív viselkedésterápiás módszerek egyik fontos eleme éppen az, hogy segítsenek felismerni és rugalmasabban kezelni azokat a gondolkodási mintákat, amelyek fokozhatják a stresszt.

2. Az érzelmek elfogadása

A lelki ellenállóképesség nem azt jelenti, hogy gyorsan meg kell szabadulnunk minden kellemetlen érzéstől.

A szomorúság, a félelem, a düh vagy a bizonytalanság egy nehéz élethelyzet természetes része lehet. Ha mindenáron megpróbáljuk elnyomni ezeket az érzéseket, az hosszabb távon nem feltétlenül segít.

Hasznosabb lehet megtanulni felismerni:

„Most ezt érzem, és ez egy nehéz helyzetre adott érthető reakció.”

Az érzelmek elfogadása nem ugyanaz, mint hogy átadjuk nekik az irányítást. Lehetünk szomorúak úgy is, hogy közben elvégezzük a szükséges feladatainkat. Lehetünk félősek úgy is, hogy fokozatosan megteszünk valamit, amit fontosnak tartunk.

3. A problémamegoldás fejlesztése

Amikor valami váratlan vagy nehéz történik, könnyen érezhetjük úgy, hogy elvesztettük az irányítást. A rezilienciát azonban segítheti, ha megpróbáljuk szétválasztani a helyzetet kisebb, kezelhetőbb részekre.

Érdemes megkérdezni magunktól:

Mi az, amin ténylegesen tudok változtatni?

Mi az, amire nincs ráhatásom?

Mi lenne most az első, kicsi, megvalósítható lépés?

Kitől tudnék segítséget kérni?

Ez különösen fontos lehet olyan helyzetekben, amikor a probléma elsőre túl nagynak tűnik. Nem mindig kell az egész helyzetet megoldanunk. Néha elég a következő lépést megtalálni.

4. A társas kapcsolatok szerepe

A lelki ellenállóképesség gyakran nem egyéni teljesítmény. A támogató kapcsolatok fontos védőfaktort jelenthetnek nehéz élethelyzetekben. Egy barát, családtag, partner vagy más megbízható személy nem feltétlenül tudja megoldani helyettünk a problémát, de segíthet abban, hogy ne egyedül kelljen megküzdenünk vele.

Ezért a reziliencia fejlesztésének része lehet az is, hogy megtanulunk segítséget kérni.

Sokan ezt gyengeségként élik meg, pedig a segítségkérés valójában alkalmazkodó viselkedés lehet. Felismerni, hogy egy helyzetben szükségünk van másokra, ugyanolyan fontos készség lehet, mint önállóan megoldani egy problémát.

5. A mindfulness és a jelenre irányuló figyelem

A mindfulness-alapú módszerek szintén megjelennek a rezilienciafejlesztő programok között. Ezek egyik célja, hogy megtanuljuk tudatosabban és kevésbé automatikusan észlelni a gondolatainkat, érzéseinket és testi állapotunkat.

Egy nehéz időszakban gyakran nemcsak az aktuális problémával foglalkozunk, hanem folyamatosan előre gondolunk:

„Mi lesz, ha ez nem változik?”

„Mi van, ha még rosszabb lesz?”

A jelenre irányuló figyelem segíthet abban, hogy visszatérjünk ahhoz, amivel most tudunk foglalkozni.

A rezilienciafejlesztő programokat vizsgáló kutatásokban a mindfulness-alapú módszerek több esetben kedvező eredményeket mutattak, bár az egyes vizsgálatok eredményei nem teljesen egységesek (Joyce et al., 2018; Vella & Pai, 2020).

6. Az önmagunkkal való együttérzés

Nehéz helyzetekben sokan nemcsak a problémával küzdenek, hanem közben önmagukat is hibáztatják:

„Más ezt biztosan jobban bírná.”

„Nem kellene ennyire kiborulnom.”

„Miért nem vagyok erősebb?”

Az önmagunkkal való együttérzés ezzel szemben azt jelenti, hogy ugyanazzal a megértéssel fordulunk magunkhoz, amellyel egy hozzánk közel álló emberhez fordulnánk hasonló helyzetben. Ez nem önfelmentést vagy önsajnálatot jelent. Inkább azt, hogy a nehézségeink mellett nem teszünk még egy terhet saját magunkra azzal, hogy folyamatosan kritizáljuk magunkat.

Mit tehetünk a mindennapokban?

A lelki ellenállóképesség fejlesztése nem feltétlenül igényel nagy változtatásokat. A hétköznapokban is gyakorolhatjuk azokat a készségeket, amelyek segítik a megküzdést.

Például:

próbáljuk meg pontosabban megfogalmazni, mi okozza a stresszt;

különítsük el azt, amin tudunk változtatni attól, amin nem;

nagy problémák esetén keressünk egyetlen következő, megvalósítható lépést;

tartsuk fenn azokat a kapcsolatainkat, amelyekből támogatást kapunk;

engedjük meg magunknak a pihenést anélkül, hogy azt kudarcnak tekintenénk;

figyeljük meg a saját automatikus gondolatainkat;

ne várjuk el magunktól, hogy egy nehéz helyzetben mindig erősek legyünk.

A reziliencia ugyanis nem egy egyszer teljesítendő feladat. Inkább olyan készségek összessége, amelyeket különböző élethelyzetekben újra és újra használunk.

Mikor nem elég önállóan próbálkozni?

Fontos azt is látni, hogy a reziliencia fejlesztésének gondolata nem jelentheti azt, hogy minden lelki problémát egyedül kell megoldanunk.

Egy súlyos veszteség, trauma, tartós stressz vagy jelentős életválság természetesen hosszabb időre is megterhelhet valakit. Ha a szorongás, lehangoltság, alvászavar, testi tünetek vagy a mindennapi működés nehézségei tartósan fennállnak, érdemes szakember segítségét kérni.

Ilyenkor nem feltétlenül az a kérdés, hogy „hogyan legyek még ellenállóbb?”, hanem az, hogy miért ilyen megterhelő ez a helyzet, és milyen segítségre van szükségem ahhoz, hogy jobban legyek.

A pszichológiai segítség nem a reziliencia hiányának bizonyítéka. Éppen ellenkezőleg: annak felismerése, hogy segítségre van szükségünk, maga is lehet a hatékony megküzdés része.

A lelki ellenállóképesség nem páncél

Talán a rezilienciával kapcsolatban ez a legfontosabb gondolat.

Nem az a cél, hogy olyan emberré váljunk, akit többé semmi nem visel meg. A veszteségek, csalódások, bizonytalanságok és komoly élethelyzetek továbbra is fájdalmasak lehetnek.

A lelki ellenállóképesség inkább abban segíthet, hogy ne egyetlen nehéz helyzet határozza meg tartósan a működésünket, és legyenek olyan belső és külső erőforrásaink, amelyekhez vissza tudunk nyúlni.

A kutatások alapján a reziliencia bizonyos elemei felnőttkorban is fejleszthetők. A változás azonban általában nem egyik napról a másikra történik, és nincs egyetlen, mindenki számára működő módszer. A cél nem az, hogy mindig erősek legyünk, hanem hogy rugalmasabban tudjunk alkalmazkodni ahhoz, ami az életben történik.

Ez pedig azt is jelentheti, hogy néha kitartunk, néha változtatunk, néha elengedünk valamit, és néha egyszerűen segítséget kérünk.

Szerző: Sinkó Eszter, viselkedéselemző, tudományos munkatárs

Forrás: Mentis Pszichológiai Központ

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