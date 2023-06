Gázlángozás - Hogyan vegyük észre az érzelmi manipulációt?

A gázlángozás (angol szóval gaslighting) egy személy pszichológiai manipulációja, az, amikor valaki manipulatívan, szándékosan félrevezeti a másikat, megkérdőjelezve partnere valóságérzékelését. Például azt próbálja elhitetni egy másik személlyel, hogy amaz „megőrült” vagy állandóan téved, esetleg mentálisan zavart.

A manipulatív fél így aláássa a másik önbizalmát, abból a célból, hogy végül teljes kontrollt gyakorolhasson felette.

A gázlángozás megakadályozására tett leghasznosabb lépések közé tartozik a bizonyítékok gyűjtése és azok biztonságos helyen történő tárolása, valamint megbízható barátok vagy családtagok meggyőzése, beavatása.

A gázlángozás bármilyen típusú kapcsolatban előfordulhat, beleértve az intim partnerkapcsolatokat, és a szülő-gyermek kapcsolatokat is. Ugyanakkor más társadalmi interakciókban is előfordulhat, például a munkahelyen, a gazdasági életben, politikában, de még a médiában, a hamis hírgyártásban (fake news) is.

Ebben a cikkben részletesen olvashat a gázlángozó viselkedésről, és arról is, hogyan érdemes kezelni ezt a fajta manipulációt.

Mi az a gázlángozás?

A gázlángozás a pszichológiai bántalmazás egyik formája, amely miatt valaki megkérdőjelezi a saját józan eszét és felfogását. A kifejezés egy 1938-as színdarabból, és az azt követő Gas Light című filmfeldolgozásból származik, amelyben egy bántalmazó férj ráveszi a feleségét, hogy azt gondolja magáról, hogy csak elképzeli a dolgokat.

A manipulatív fél a gázlángozást arra használja, hogy irányítást szerezzen valaki más felett. Ezt olyan helyzetek előidézésével tudja „legjobban” megtenni:

amitől valaki elbizonytalanodik önmagában

amik félelmet és kiszolgáltatottságot okoznak

amik semlegesítik a másik képességét arra, hogy az kritizálja a bántalmazó viselkedését

A gázlángozás némiképp különbözik a bántalmazás más formáitól, mert azon alapul, hogy a bántalmazott egyetért a másik személlyel, és valóban elhiszi, hogy ő maga irracionálisan gondolkodik vagy viselkedik, vagy instabil. Ez a hiedelem pedig teljesen függővé teszi őket a bántalmazó személytől.

2022-ben a gázlángozás lett az év szava A gaslighting szóra 1740 százalékkal többen kerestek rá a Merriam-Webster Kiadó tájékoztatása szerint. A Merriam-Webster online szótárának definíciója szerint a gázlángozás egy személy hosszabb időn keresztül történő pszichológiai manipulációja, mely „arra készteti az áldozatot, hogy megkérdőjelezze saját gondolatainak, valóságérzékelésének vagy emlékeinek érvényességét. Ez a pszichés állapot zavarodottsághoz, az önbizalom és az önértékelés elvesztéséhez, valamint az érzelmi vagy mentális stabilitás elbizonytalanodásához vezet, aminek következtében az áldozat függőségi viszonyba kerül az elkövetővel.”

A gázlángozás jelei

A gázlángozó-manipuláló fél gyakran:

hazugsággal vagy kitalációkkal vádolja a másik felet

nem hajlandó meghallgatni, odafigyelni a másik aggodalmára

előszeretettel vádolja a másik felet azzal, hogy zavart, vagy épp értelmetlen a kommunikációja

azt állítja, hogy a másik emlékei hamisak vagy csak fantáziaszülemények

letagadja, hogy mondott vagy tett valamit

úgy tesz, mintha a másiknak az aggodalmai túl triviálisak lennének, vagy mintha épp túlreagálná a helyzetet

Aki az alábbiakban magára ismer, elképzelhető, hogy gázlángozás áldozata lehet:

állandóan megkérdőjelezi önmagát

gyakran érzi magát összezavarodottnak, vagy egyenesen „őrültnek”

nehézséget jelent még egyszerű döntések önálló meghozatala is

magát hibáztatja, mert túl érzékeny

úgy érzi, nem tud semmit sem elég jól csinálni

gyakran mentegeti a bántalmazót, kifogást keres annak viselkedésére

visszatart információkat, vagy hazudik a barátainak és a családtagjainak a bántalmazó személy védelme érdekében

Hogyan kezelhetjük a gázlángozást?

A legjobban úgy lehet megbirkózni vele, hogy igyekszünk fenntartani a realitásérzékünket. Ennek legjobb módja, hogy bizonyítékokat rögzítünk annak bebizonyítására, hogy nemcsak elképzeljük azokat a dolgokat, melyekről a manipulátor meg akar győzni.

Erre az alábbi módszerek alkalmasak:

1. Napló vezetése: Naplózással rögzíthetőek a gaslightinggel kapcsolatos események. Fontos a napló biztonságos helyen való tárolása, ahol a bántalmazó személy nem találja meg.

2. Hangjegyzetek rögzítése: Gyorsan rögzítheti az éppen történteket, későbbi felhasználás céljából. Szintén fontos a privát tárolás.

3. Fényképezés: Ha biztonságosan megteheti, mobiltelefonnal is készíthet fényképeket, amelyek bizonyítják a későbbiekben, hogy az emlékei pontosak. Ha a bántalmazó személy hozzáfér a telefonjához, egy másik, rejtett eszköz jobb megoldás lehet.

4. E-mail: Ahelyett, hogy a bizonyítékot otthoni eszközön, vagy megosztott számítógépen tárolná, helyette érdemes elküldeni egy megbízható barátjának vagy családtagjának.

Ezek a tippek segíthetnek abban, hogy meggyőződhessen arról, hogy észlelései valóban valódiak-e, ami segíthet megőrizni a mentális egészségét, illetve a későbbiekben, amennyiben szükség van rá, akár a jogi lépésekhez is hasznosak lehetnek.

Bántalmazott személyként az alábbi lehetőségekből is sokat profitálhat:

5. Támogató csoportok: A gázlángozás hatással lehet a mentális egészségére. Azokkal az emberekkel való beszélgetés, akik átélték ugyanezt, csökkentheti az elszigeteltség érzését. A személyes támogató csoportok mellett akár online támogató csoportokat is találhat.

6. Terápia: Sokat segíthet egy terapeutával (pszichológus, pszichoterapeuta) való beszélgetés. A terapeuta biztonságos teret biztosíthat ahhoz, hogy őszintén beszéljen arról, hogyan érzi magát.

7. Bízzon az ösztöneiben: Ha valaki tudja, hogy megbízhat önmagában, gyakorolhatja, hogyan hallgasson az ösztöneire, és megbízzon az értékítélőképeségében. Ennek visszanyeréséhez szintén hasznos a pszichoterápia.

8. Ellenállni a vitatkozási késztetésnek: Az, akinek bizonyítéka van a gázlángozásra, kísértést érezhet, hogy bebizonyítsa, hogy nem „őrült”. Ez azonban nem valószínű, hogy megváltoztatja a bántalmazó viselkedését. Ezenkívül, ha valaki felfedi, hogy bizonyítékot gyűjtött, a bántalmazó személy megtorolhatja, vagy megpróbálhatja törölni azokat. Érdemes lehet továbbá törölni a keresési és böngészési előzményeket is, ha gázlángozással kapcsolatos információkat gyűjt, vagy épp a menekülési utat tervezi.

Gázlángozás bántalmazó kapcsolatokban

A gázlángozás gyakori viselkedés azoknál az embereknél, akik pszichológiailag bántalmazzák partnerüket.

Egy 2014-es felmérésben, amelyben több mint 2500, családon belüli erőszakot átélt személyt kérdeztek meg, a résztvevők 85,7%-a számolt be arról, hogy partnere vagy volt élettársa „őrültséggel” vádolta. További 73,8% azt mondta, hogy partnerük vagy volt partnerük szándékosan olyan viselkedést váltott ki, hogy úgy érezze, elveszíti az eszét.

A gázlángozás kényszerítő-korlátozó kontroll része lehet. Ez egyfajta bántalmazó viselkedési minta, amely a bántalmazó személynek hatalmat ad valaki más felett. Az alábbi példák ennek a mintának a további részei lehetnek:

ragaszkodnak a partner mobiltelefonjának, e-mailjének és tevékenységeinek figyeléséhez

megmondják a partnernek, hová mehet, és kivel találkozhat

megszabják, hogy valaki mikor mehet iskolába vagy dolgozni

sértések, fenyegetések és megfélemlítő viselkedés alkalmazása

átveszik az irányítást partnerük pénzügyei felett

Egyes esetekben mindez fizikai erőszakig is fajulhat, ezért fontos, hogy a gázlángozást átélt emberek különösen figyeljenek a bántalmazás egyéb jeleire is.

Arra az esetre, ha a jövőben ki kell lépnie a kapcsolatából, az alábbi óvintézkedéseket teheti meg:

kapcsolat fenntartása megbízható családtagokkal és barátokkal

saját pénzéhez való könnyű hozzáférés biztosítása

biztonsági terv készítése, amely segíthet biztonságban maradni a kapcsolat közben és annak a lezárása után is

Egy bántalmazó személlyel való kapcsolat befejezése veszélyes lehet, ezért a biztonsági terv, érdemes, ha tartalmazza azokat a lehetséges módokat, amelyek segítségével elhagyhatja otthonát, alternatív szállást találhat, és gondoskodhat arról, hogy a gyermekei és háziállatai egyaránt biztonságban lehessenek.

Mit tehet, ha segítségre van szüksége?

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 lelki elsősegély telefonszámot!

Hívhatja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot is. Ennek elsőrendű célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció és az emberkereskedelem áldozatainak és szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről, vagyis védett szállásokat biztosítson. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat állandó elérhetőséget biztosít a nap 24 órájában, mely Magyarországról ingyenesen elérhető a +36 80 20 55 20 telefonszámon és az [email protected] e-mail címen.

Ha úgy gondolja, hogy gázlángozás áldozata, kérjen segítséget. A párkapcsolatban élők segítséget kérhetnek a családon belüli erőszakkal kapcsolatos segélyvonalakon, hogy tanácsot kapjanak, és megértsék, min mennek keresztül.

Amennyiben bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) ingyenes segélyvonalához: 06-80-505-101 vagy a rendőrséghez is fordulhat. Az Egyesület célja, hogy fellépjen a nők és a gyerekek ellen elkövetett párkapcsolati és családon belüli erőszakkal szemben.

A családok átmeneti otthonai pedig a törvény szerint “szükség szerinti teljes körű ellátást” kell, hogy nyújtsanak.

Azoknak az embereknek, akik más kontextusban tapasztalnak gázlángozást – pl. a munkahelyen –, előnyös lehet, ha beszélnek egy terapeutával. A terapeuta külső perspektívát nyújthat a helyzettel kapcsolatban, és segíthet a személynek megbirkózni a gázlángozás pszichés hatásaival, és elősegítheti, hogy visszanyerje az önbizalmát.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom: 8 ways to deal with gaslighting (Medical News Today)