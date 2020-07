Lányoknál gyakran nehezen ismerik fel az autizmust

Lányoknál sokszor nem veszik észre vagy hibásan diagnosztizálják az autizmust, mert annak előfordulása sokkal gyakoribb a fiúknál.

Azok a nagyobb lányok, akik az autizmus enyhe formájától szenvednek, gyakran elrejtik a tüneteiket vagy keményebben dolgoznak azon, hogy beilleszkedjenek a társaik közé. A tünetek felismerése azért is fontos, mert a korai diagnózis segít abban, hogy megfelelő támogatáshoz jussanak.

Az autizmus egyik jellemzője a kommunikációs és interakciós képességek zavara, de a tünetek egyénenként változóak lehetnek.

Felmérések szerint 2018-ban már minden 59. gyermeknél diagnosztizálták az autizmust, előfordulási aránya pedig a fiúknál négyszer gyakoribb, mint a lányoknál. Lányoknál azért nehezebb a felismerése, mert a tüneteik gyakran nem egyeznek a hagyományos autisztikus személyekével, illetve sokszor elrejtik azokat.

Hirdetés

Miért nehéz felismerni az autizmust a lányoknál?

Az autizmus jóval gyakoribb a fiúknál, ezért a szülők, gondozók és a védőnők is kisebb valószínűséggel keresik lányoknál a betegség tüneteit. A tipikus női és férfi viselkedéssel kapcsolatos sztereotípiák miatt szintén könnyű elsiklani egyes tünetek felett. Sokan úgy gondolják, hogy a lányok természetüknél fogva csendesebbek, visszahúzódóbbak és hajlamosabbak egyedül játszani, mint a fiúk. Ugyanakkor ezek mind az autizmus tünetei is lehetnek.

Bizonyított, hogy az autizmus egyes tünetei gyakoribbak a fiúknál, mint a lányoknál. Ilyen például a sztereotip mozgások vagy az impulzuskontroll nehézsége. Ezeket a tüneteket felismerni is könnyebb, mint a kommunikációs és szocializációs nehézséget.

A lányok és a fiúk az autizmus tüneteit is másképp kezelhetik. A lányok gyakran elrejtik a tüneteket és/vagy több időt és energiát fordítanak a szociális viselkedési normák elsajátítására. Emellett az autista lányok nagyobb valószínűséggel tudnak barátságot is kötni, mint az autista fiúk. Mindez elrejti a betegséget, mert még sokan mindig a szocializációs problémákat tekintik a kulcstünetnek.

Az autizmust sokszor tévesen valamilyen mentális problémával tévesztik össze, mely különben is előfordulhat az autizmussal. A szorongás, depresszió és a személyiségzavarok egyes tünetei megegyeznek az autizmuséval, ami miatt nehezebb felismerni a betegséget.

Az autizmus stresszt jelenthet a beteg számára, ami különböző viselkedést eredményezhet a fiúknál és lányoknál. A lányok nagyobb valószínűséggel reagálnak a stresszre nem azonnal észlelhető módon, például önbántalmazással, míg a fiúk általában könnyen észrevehető módon, dühvel, rossz viselkedéssel reagálnak, mely megkönnyíti az autizmus felismerését.

A lányok gyakran tudatosabbak és jobban figyelnek arra, hogy szociálisan beilleszkedjenek a környezetükbe, ezért már kisgyermekkorban is képesek elrejteni az autizmus tüneteit. Lányoknál az életkor előrehaladtával a szociális normák és a barátságok is egyre összetettebbé válnak, így egyre nehezebbé válhat számukra a másokkal való kapcsolat. Mindez azt jelentheti, hogy a tinédzserévekig gyakran nem derül ki az autizmus, hiszen az autizmusról keringő sztereotípiák miatt a szülők, gondozók, pedagógusok és az egészségügyi szakemberek is félreérthetik a lányok tüneteit. Az ilyen sztereotípiák közé tartozik az a feltevés, hogy minden autista érdeklődik a matematika és a tudományok iránt, valamint hogy nem képesek barátságot kötni. Nem könnyíti a korai diagnózist az sem, hogy az autizmus szűrésére szolgáló vizsgálatokat többnyire férfi betegek esettanulmányai segítségével fejlesztették ki, így ezekből a tesztekből hiányozhatnak a lányokra jellemzőbb tünetek.

A diagnózis módszereinek javításához jóval több kutatás szükséges arról, hogy miben térnek el az autizmus tünetei a nemek között.

Mit tegyen, ha úgy véli, hogy gyermeke autista?

A rutin orvosi vizsgálat során az orvosnak fel kellene ismernie az autizmus korai tüneteit még a gyermek kétéves kora előtt. Ehhez olyan kérdéseket tesz fel, mint például mikor mosolygott, mászott, adott ki hangokat először a baba.

A korai diagnózis segíti a családot és a gyermeket a megfelelő támogatásban, illetve bizonyos viselkedések megértésében.

Egyes esetekben a tünetek kevésbé egyértelműek, és az orvos nem tudja diagnosztizálni a csecsemőkori autizmust. Idősebb gyermek számára már létezik szűrővizsgálat. Ez általában egy egyszerű tesztsorozatot foglal magában, ahol ellenőrzik a gyermek beszédét, tanulási készségeit, viselkedését, amit egy autizmusra szakosodott szakemberrel való találkozás követhet.

Előfordulhat az is, hogy a gyermek egy vagy több autizmussal összefüggő tünetet mutat, de nem autista. A szemkontaktus kerülése vagy a rutinokhoz való kötődés például meglehetősen gyakori személyiségjegyek.

Az autista gyerekeknek több olyan tünetük is lehet, ami befolyásolja a mindennapi életüket. Előfordulhat, hogy ezeket a tüneteket elrejtik, ám ez stresszt okozhat. Az autista gyerekek emellett sokkal érzékenyebbek a zaklatásra és bántalmazásra. A szülőknek, gondozóknak és pedagógusoknak is tisztában kell lenniük ezzel, annak érdekében, hogy a többi gyermek autizmusról történő felvilágosításával támogassák a betegségben szenvedő gyereket.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; What to know about autism in girls (medicalnewstoday.com)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos