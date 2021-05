9 potencianövelő jó tanács

Noha a potenciazavar az életkor előrehaladtával egyre gyakoribb, nem feltétlen velejárója az öregedésnek. Hogyan előzheti meg a kialakulását, és mit tehet azért, hogy egészséges maradjon a szexuális élete?

1. Figyeljen az étrendjére!

A szív egészségére veszélyes étrend az erekciónak is árt. Kutatások szerint az az étrend, mely akár szívrohamhoz is vezethet az artériák csökkent véráramlásának előidézésével, a pénisz vérellátását is nehezíti, pedig az erekcióhoz megfelelő vérellátásra lenne szüksége. A kevés zöldséget-gyümölcsöt és zsíros, olajban sült vagy gyorsételeket tartalmazó étrend az egész testben csökkenti a vérkeringést.

A legújabb kutatások szerint az erekciós zavar relatíve ritkán fordul elő a hagyományos mediterrán étrend fogyasztói között, mely diéta főként zöldségeket és gyümölcsöket, teljes kiőrlésű gabonákat, szívbarát zsírokat, magvakat, halat és vörösbort tartalmaz.

Szakértők szerint a mediterrán étrend és az egészséges szexuális élet közötti összefüggés tudományosan megalapozott.

Hirdetés

2. Figyeljen a súlyára!

A túlsúly számos egészségügyi problémát, többek között 2-es típusú cukorbetegséget okoz, mely idegkárosodással jár, ez pedig negatívan hat az erekcióra.

3. Figyeljen a vérnyomására és koleszterinszintjére

A magas koleszterinszint és a magas vérnyomás károsítják a vérereket, beleértve azt is, mely a péniszhez szállítja a vért - mindez pedig erekciós zavart okozhat.

Rendszeresen ellenőriztesse orvosával vérnyomását és koleszterinszintjét! Javasoljuk, hogy az orvosi vizsgálatok között Ön is rendszeresen mérje otthon a vérnyomását. A magas vérnyomás nehezíti az erekciót, mivel károsítja az artériákat, ezért mindenképp kezeltesse!

4. Csökkentse az alkoholfogyasztást!

Szakértők szerint arra nincs közvetlen bizonyíték, hogy az enyhe vagy mérsékelt alkoholfogyasztás negatívan hatna az erekcióra, ám a rendszeres, krónikus alkoholfogyasztás májkárosodást, idegkárosodást és egyéb olyan elváltozásokat okoz, melyek befolyásolják a férfi nemi hormonok szintjét – ez pedig erekciós zavart okozhat.

5. Mozogjon rendszeresen!

Komoly összefüggés van a mozgásszegény életmód és az erekciós zavar között. A futás, az úszás és az egyéb aerob mozgásformák mind segítik az erekciós zavar kialakulásának megelőzését.

Figyeljen oda minden olyan mozgásformára, mely túlzott nyomást fejt ki a gátra, ami a herezacskó és a végbélnyílás közötti terület. A péniszhez kapcsolódó idegeket és véredényeket is negatívan befolyásolhatja a gátra nehezedő túlzott nyomás. Éppen ezért a kerékpározás például akár erekciós zavart is okozhat.

Természetesen az alkalmankénti, rövid ideig tartó biciklizés nem okoz gondot, ám azoknál, akik gyakran, és sok időt töltenek biciklizéssel, fontos, hogy meggyőződjenek arról, hogy a kerékpárjuk ülése megfelelően van beállítva, illetve hogy kipárnázott biciklisnadrágot viseljenek, és gyakran álljanak ki tekerés közben! Érdemes speciális kerékpárülést beszerezni, mely védi a genitális területet a túlzott nyomástól, így a szexuális zavaroktól is.

6. Kerülje az anabolikus szteroidok használatát!

A leginkább atléták és testépítők körében használt anabolikus szteroidok zsugoríthatják a heréket, ami által a tesztoszterontermelés nehezítetté válik.

7. Szokjon le a dohányzásról!

A dohányzás súlyosan károsíthatja a vérereket, a nikotin hatására pedig azok összehúzódnak, ami csökkenti a pénisz vérellátottságát.

8. Kerülje az extrém szexpózokat!

A merevedési zavarok egy részéért a szexuális aktus közben bekövetkezett sérülések a felelősek, éppen ezért kerülje az extrém szexpózokat!

9. Csökkentse a stresszt!

A stressz hatására nő a szervezet adrenalin hormon szintje, aminek következménye a vérerek összehúzódása, ez pedig nehezíti az erekciót. Az Önre nehezedő stressz csökkentésével hozzájárulhat ahhoz, hogy szexuális élete kielégítőbb és jobb legyen!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos