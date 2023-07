Dr. Till Zsolt: lázba hoz és formában tart, hogy mentőzhetek!

Aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, háziorvostan szakorvos, az Országos Mentőszolgálat Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezet igazgatója, a központi rohamkocsi mentőorvosa, aki arra ösztönöz mindenkit, ha tud, segítsen a bajban lévő, sérülést szenvedett embereken, amíg kiér a mentőegység.

- Miként lesz mentőorvos az ember?

- Középiskolás koromban a Magyar Vöröskereszt meghirdette elsősegélynyújtó versenyét, amelyet egyébként idén már 51. alkalommal szerveznek meg. Ez egy felmenő rendszerű, területi, megyei és országos fordulókból álló megmérettetés, és ebbe a csapatba kerültem be, mint diák, és egészen az országos fordulóig jutottunk. Bennem már itt megfogalmazódott, hogy felnőttként orvos szeretnék lenni.

Megerősödött bennem az elhatározás, amikor szerencsém volt betekintést nyerni a versenyre való felkészítés során a mentők, a mentőállomás mindennapjaiba, aztán az érettségi után felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karára, párhuzamosan pedig részállásban mentőápolóként teljesítettem szolgálatot.

Az egyetemen, az ötödik évfolyam végén megkaptam a Mentőtiszt III. végzettséget, majd az általános orvosi diploma megszerzését követően, 2014-től rezidens voltam Budapesten, a Honvédkórházban, itt szereztem meg az aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvosi szakvizsgámat, mellette pedig részállásban mentőorvosként dolgoztam.

- Mi a szépsége, a varázsa a mentőzésnek?

- Nehéz kérdés. Az életem szerves része lett, és hozzászoktam. Amikor nem megyek huzamosabb ideig mentőzni, hiányzik. Nagyon sok szép és kevésbé szép, illetve nehéz része van a munkánknak. Nagyon szeretek a kollégáimmal együtt dolgozni, mindig felüdülés, amikor bemegyek 12 vagy 24 órában dolgozni, és ezt az időt együtt töltjük el, együtt nevetünk vagy éppen sírunk egy-egy történeten.

Nagyon izgalmas és egyben felelősségteljes az is, hogy amikor kivonulunk egy esethez, akkor önállóan hozunk döntést, mindenféle konzílium és egyéb támogató rendszer nélkül. A megfelelő döntéseknek és a sikeres ellátásoknak pedig van egy olyan töltete, amely hetekig, akár hónapokig elkísér bennünket. Lázba hoz és formában tart, hogy mentőzhetek.

- Milyen feladatai vannak még?

- Lehet azt mondani, hogy a munka rabjává váltam, ugyanis nagyon sok mindent csinálok. Részállásban aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos vagyok, ügyelni járok intenzív osztályra és műtői altatóorvosi tevékenységet végzek. Ezek mellett havonta egy hétvégémet rászánom a háziorvosi ügyeletre.

Mindig is szerettem volna részt venni az alapellátásban is, ezért háziorvostan szakvizsgát tettem, és őszintén, kihívásokat jelent az is, amikor olyan egyszerű esetekkel találkozom, mint egy bogárcsípés vagy valamilyen felső légúti panasz. Úgy gondolom, hogy minden orvosnak tisztában kellene lennie a klasszikus, alap egészségügyi ellátással.

Visszatérve a mentőkhöz, a mentőorvosi feladataim mellett három éve részt veszek a mentőtisztek és mentőorvosok kiválasztási folyamataiban, az új belépőket vizsgáztatom a tantermi szintfelmérőnél, majd a kivonuló vizsgánál is ott vagyok mellettük, én értékelem az aznapi teljesítményüket.

- Olyasmi lehet, mint az autós oktatásban a vizsgáztató?

- Hasonló, igen, és képletesen szólva mi is ráléphetünk a fékre. Amennyiben valami nem megfelelő, akkor közbe avatkozunk, beleszólunk az ellátásba, szükség esetén átvesszük tőlük.

- Hogyan értékeli a jövő mentőorvosait?

- Lényegesen alaposabb képzést kapnak a frissen végzett mentőtisztek, jóval szerteágazóbb és elmélyültebb tudást szereznek, mint 10-20 évvel ezelőtt, nyilván megváltozott a képzési portfólió is. Problémát jelent, hogy kevés a főállásban belépő új mentőorvosok száma, az azonban örvendetes, hogy sok kórházi orvos eljön mentőzni részállásban, és beleszerelmesedik ebbe a szakmába. Ők ugyanolyanok, mint amilyen én voltam az indulásnál: lelkesek, jönnek hétvégén is, nem számít, hogy ünnepre esik a szolgálat.

- Mit tehetünk mi, autósok és gyalogosok annak érdekében, hogy ne hátráltassuk a szirénázó mentők haladását?

- A mentő sziréna hangja inkább pozitív, megnyugtató érzés legyen és ne félelmet keltsen, ráadásul ne kezdjünk el pánikolni, mert az megzavarja a mentők munkáját. A leggyakoribb hiba, amit elkövetnek az autósok, hogy vezetés közben telefonálnak, kihangosító használata nélkül, és nem észlelik a mentőt, ezért nem tudnak időben félrehúzódni.

Fontos lenne irányjelzővel jeleznie az autósnak, hogy merre szeretne félrehúzódni, hogy ezt a mentők is lássák. Évente több baleset származik abból, hogy a gyalogosok nem figyelnek a mentő hangjára, átsietnek a zebrán vagy hirtelen lelépnek az úttestre. Ezek érthetetlen szituációk. Egy fontos: ne okozzunk váratlan helyzeteket a segítségnyújtó mentőknek.

- Életmentő, újraélesztő tanfolyamot tart a szakági sportszövetségek munkatársainak, edzőinek, illetve pedagógusoknak. Mit tanácsol a WEBBeteg.hu olvasóinak, akik sérültet látnak és szeretnének segíteni?

- Nem kérdés, hogy mindig megéri segíteni. Amennyiben nem vagyunk biztosak a tudásunkban, akkor segítséget kapunk, a mentőszolgálat mentésirányító kollégái a vonalban maradnak és a mentőegység kiérkezéséig elmondják, mit, hogyan kell megvalósítani. Azt gondolom, hogy sokszor már az is segítség, ha ott maradunk a beteg mellett.

Fontosnak tartom elmondani, hogy mindig pontosan adjuk meg a címet, a várost, a kerületet, az utca nevét és a házszámot, ahová kiérkezik a mentő, ne azzal menjen el értékes idő, hogy hogyan is jutunk oda. Gyakran nehézséget okoz az irodaházban lévő sérült elérése, mert nem tudjuk pontosan, hová kell menni, nem tud rólunk a recepción dolgozó munkatárs vagy a portás, pedig ő sokat segíthet a gyors feljutásban.

- Miben segíthet a Szív City alkalmazás?

- Amikor a mentőszolgálathoz befut a hívás egy nem légző betegről, a diszpécser riasztani tudja a Szív City applikáción keresztül azt az önkéntes életmentőt, aki 500 méteres körzeten belül tartózkodik és meg tudja kezdeni az újraélesztést, így a mentő megérkezéséig nagyon sokat tud segíteni. Bárki letöltheti ezt az applikációt, ha úgy gondolja, tud és szeretne segíteni. Ezzel a segítséggel jelentősen növelhető a sikeres újraélesztések száma a helyszínen.

Szerző: WEBBeteg

Tóth András, újságíró