Az anális szex veszélyei - Az orvos válaszol

Análisan közösültünk a barátommal. Aggasztó számomra, hogy közvetlenül utána hüvelyen keresztül folytattuk az együttlétet, tisztálkodás nélkül. Olvastam, hogy rengeteg baktérium kerülhet anális szex után a vaginába, és ez félelemmel tölt el. - Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.

Az anális szexnek vannak veszélyei

Az anális szex nem tartozik a szokásos közösülési módszerekhez. Tehát a legjobb teljesen kerülni, vagy legalább semmiképpen sem ajánlatos, hogy túlságosan gyakran térjen át erre a módszerre. Az anális közösülés útján a hüvelybe fertőzést vihetünk át és folyást okozhatunk vele. A hímvesszőn is kialakulhat gyulladás. A végbélben is előfordulhat fertőzés a közösülésből adódó sérülések miatt.

Ha nem tud lemondani erről a közösülési formáról, tudnia kell, hogy a közösüléshez a végbél záróizma nem elég tág, tehát az első alkalommal, illetve a későbbiekben is nagyon óvatosnak kell lenni. Nagyon fontos a megfelelő síkosító szer alkalmazása. Ilyen például a vazelin és a paraffinolaj. A gyógyszertárban és a szexshopokban is lehet kapni síkosító szert, azok is megfelelők erre.

Mi történik, ha szex közben megsérül a végbélnyílás?

Amennyiben sérülés keletkezett a végbélnyílás területén, akkor a közösülés felfüggesztése ajánlatos, mert a sérült nyálkahártyán keresztül a baktériumok bejutva fertőzést okozhatnak.

Előfordulhat olyan sérülés is, amely már nemcsak a felületes hámot érinti, hanem a mély rétegeket is. Ilyenkor orvosi vizsgálat és ellátás szükséges, mert a mélyre terjedő sérülések potenciális veszélye a későbbi széklettartási nehézség.

Higiéniás szabályok - érdemes betartani!

Mindenképpen alapos mosakodás szükséges mind a két fél részéről anális közösülés után. Utána hüvelyi közösülésre enélkül ne kerüljön sor! Intim mosakodó szappannal a külső nemi szervek környékét kell lemosni. A hüvelyben és a pénisz makk részén szappant ne használjunk, mert viszketést és fertőzést okozhat. Érdemes beszerezni a nyálkahártyára alkalmas fertőtlenítő szert a patikákban. A férfi partnernek is ezzel kell lemosni a nemi szervét. Természetesen nem tömény koncentrátum formában, hanem hígítva úgy, hogy 1 kupakkal 3-4 dl vízben fel kell oldani és azzal elvégezni a hüvelyöblítést a közösülés után, illetve a férfi partnernek azzal kell lemosni a külső nemi szervét.

A Neomagnol használata is lehetséges, de azt a hüvelybe nem szabad tenni, de a hímvesszőt le lehet vele mosni. (Egy tablettát kell fél liter meleg vízbe tenni, hozzáadni egy pici ecetet, majd alaposan és lassan le kell öblíteni a hímvesszőt és a fityma alatti területet). A kezelés után a területet meg kell törülni, nem kell lemosni vízzel.

Összefoglalva tehát, ha anális közösülést végez, nagyon óvatosan kell, mert igen fájdalmas lehet, és utána alaposan meg kell mosakodni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szakértőnk: Dr. Zsirai László, szülész-nőgyógyász