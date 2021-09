Új kezelés segíti a petefészekrákban szenvedő nőket

Budapesten elsőként a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Baross utcai részlegén egy 47 éves, előrehaladott petefészek-daganatban szenvedő nőn alkalmazták azt az úgynevezett HIPEC (Hypertermic Intraperitoneal Chemotherapy) kezelést, amely a kiterjedt – hashártya érintettséggel is járó – petefészek-daganatos betegek terápiájában kaphat jelentős szerepet.

Hazánkban évente mintegy 1300 új petefészek-daganatot diagnosztizálnak, 70%-ban előrehaladott stádiumban. A speciális, a NEAK által egyedi méltányosság alapján támogatott eljárás éppen az ő túlélési esélyeiket javíthatja.

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, valamint a Transzplantációs és Sebészeti Klinika onkológiai sebészei közösen végezték el a fővárosban elsőként a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai részlegén az első HIPEC-kezelést. A terápia célja a hasüregben kiterjedten áttéteket adó, elsősorban a hashártyán terjedő daganatok kezelése, a sebészi ellátás kiegészítőjeként. A 6 órán át tartó sikeres műtétet követően a beteg 10 napos klinikai benntartózkodás után térhetett haza otthonába.

Hirdetés

Mi a kezelés lényege?

A HIPEC-kezelés lényege, hogy első lépésben a hasüregből minden látható daganatot eltávolítanak, akár több érintett szerv együttes műtétével (fali hashártya, vékony- és vastagbélszakaszok, lép, epehólyag, petefészkek, méh, rekeszizomrészletek, májdaganatok) – ez a beavatkozás esetenként 4-6 órás operációt is jelenthet. Ezt követően azonnal, még a műtőben 41-43 Celsius fokra melegített és folyamatosan áramoltatott kemoterápiás oldattal 1-2 órás hasüregi kemoterápiás kezelést (hipertermia) kap a beteg – ismerteti dr. Máté Szabolcs, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Onkológiai Osztályának vezetője.

A főorvos hozzáteszi: a meleg kemoterápiás oldat közvetlen hasüregi alkalmazásával az esetlegesen visszamaradt, nem látható daganatsejtekben magasabb gyógyszerkoncentrációt lehet elérni. A hipertermia amellett, hogy közvetlenül is pusztító hatással bír a daganatsejtekre, növeli a kemoterápia hatékonyságát, mivel segíti a gyógyszer bejutását a felszíni sejtekbe. A beavatkozás során a vérben mérhető gyógyszerszint és ennek következtében a kemoterápia szisztémás mellékhatása mérsékelt marad. A HIPEC-kezelés akkor igazán hatékony, ha a szemmel látható hasűri daganatokat sikerült eltávolítani, tehát a beavatkozás gerincét a sikeres sebészeti beavatkozás adja.

A hasüregi kemoterápia hatását már az 1970-es években elkezdték vizsgálni, később a 80’-as években a hipertermiás formájával indultak kutatások. Az amerikai sebész, dr. David Sugarbaker által 1995-ben publikált úgynevezett citoreduktív műtéti technika (CRS) – amely során minden szervet és szövetet eltávolítanak, ami a daganatban érintett – és a HIPEC kezelés kombinációját elsőként emésztőszervi daganatok és vakbélből kiinduló daganat esetén alkalmazták. A technika bevezetése óta számos daganattípus (vastagbél-, gyomor-, hasnyálmirigy-, petefészekrák) kezelésében vizsgálták a módszer eredményességét, melyek közül eddig a legígéretesebb hatást a petefészekrák esetében tapasztalták.

A 42 Celsius fokra melegített, majd folyamatosan keringetett kemoterápiás oldattal 1-2 órán át tartó kezelés 30 %-kal és csaknem egy évvel javította a betegek teljes túlélését azokhoz képest, akiken csak a daganateltávolító műtétet végezték el – tájékoztat az osztályvezető.

A Semmelweis Egyetemen végzett műtétet jelentős felkészülés előzte meg

A beavatkozást végző sebészi team évek óta együttműködik, legutóbb az egyik legnagyobb európai centrumban, a római Policlinico Universitario Agostino Gemelliben szereztek tapasztalatot a műtéti technika kivitelezésével kapcsolatban. A műtéthez a RanD korszerű Performer HT berendezését szerezték be. Az új eljárás segítségével nemcsak a nőgyógyászati-onkológiai betegellátás színvonala emelkedik, hanem potenciálisan más, elsősorban hashártyát érintő daganatos betegségekben is alkalmazható lehet a technika, továbbá nemzetközi vizsgálatokhoz is csatlakozni tudnak a klinikák jövőben – hangsúlyozza dr. Máté Szabolcs osztályvezető és dr. Huszty Gergely, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika adjunktusa.

Dr. Ács Nándor egyetemi tanár, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója kiemelte: a dr. Máté Szabolcs vezetésével megvalósult, összetett szervezési feladatokat, multidiszciplináris ismereteket és magas színvonalú operatív tudást igénylő beavatkozás során ismét megmutatkozott a két klinika kimagaslóan jó együttműködése. A sikeres operációhoz elengedhetetlen volt az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Traszplantációs és Sebészeti Klinikán működő, a csapattal hosszú ideje együtt dolgozó orvoscsoportja is.

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika évtizedek óta működő Nőgyógyászati Onkológiai és Daganatsebészeti Osztálya immár a petefészek daganatok kezelésének teljes vertikumát biztosítja, a kemoterápiától a célzott- és immunterápián át a speciális CRS és HIPEC-kezelésig.

Ezekhez az összetett beavatkozásokhoz nélkülözhetetlen a magas színvonalú szövettani és molekuláris patológiai hátteret biztosító I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet támogatása is.

Az elkövetkező egy évben minimum tíz páciens bevonását tervezik az új terápiába, a jövőben pedig az ország egészéből, más klinikákról érkező betegek számára is elérhetővé válik majd a HIPEC-kezelés az osztályvezető tervei szerint.

Tovább

(Semmelweis Egyetem)