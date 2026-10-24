Kóma: mekkora az esély a felépülésre?

Dr. Dunás-Varga Veronika
szerző: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász - WEBBeteg
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A kóma kimenetele jelentősen eltérhet: egyes betegek néhány nap alatt magukhoz térnek, másoknál elhúzódó tudatzavar vagy maradandó idegrendszeri károsodás alakul ki. A gyógyulás esélyét elsősorban a kiváltó ok, az agykárosodás mértéke és a kezelés megkezdésének időpontja határozza meg.

Hogyan kezelik a kómát?

A kezelés alapvető célja a beteg életfunkcióinak fenntartása, a további agykárosodás megelőzése és a kiváltó ok mielőbbi megszüntetése. Nincs olyan általános gyógyszer, amely minden eredetű kómát kezelne; a terápia mindig az alapbetegséghez igazodik.

Szükség lehet légútbiztosításra, gépi lélegeztetésre, a keringés támogatására, a folyadék- és elektrolitháztartás rendezésére, valamint a vércukorszint korrekciójára. A koponyaűri nyomás fokozódása esetén célzott kezelésre, bizonyos esetekben idegsebészeti beavatkozásra is sor kerülhet. Bakteriális központi idegrendszeri fertőzésben antibiotikum, egyes vírusfertőzésekben vírusellenes szer, epilepsziás status esetén rohamgátló kezelés válhat szükségessé. Mérgezéskor a toxikus anyag hatásának mérséklése, indokolt esetben specifikus ellenszer alkalmazása a kezelés része lehet.

Az intenzív osztályos ellátás nem merül ki az alapbetegség kezelésében. A tartós mozdulatlanság miatt gondoskodni kell a megfelelő táplálásról és folyadékbevitelről, a bőr védelméről, a felfekvések és a vérrögképződés megelőzéséről, valamint a légúti és húgyúti fertőzések kockázatának csökkentéséről. A végtagok megfelelő helyzetben tartása és a gyógytorna segíthet megelőzni az ízületi merevséget és az izomrövidüléseket.

Milyen eséllyel gyógyulhat fel a kómából a beteg?

A kóma kimenetele rendkívül változó. A felépülés esélyét nem lehet pusztán a kóma mélysége vagy időtartama alapján megítélni: a kiváltó ok, a károsodás helye és kiterjedése, a beteg életkora, általános állapota, a társbetegségek, valamint a kezelésre adott válasz egyaránt meghatározó.

A legkedvezőbb helyzetek közé tartoznak azok, amikor a tudatzavart elsősorban visszafordítható anyagcserezavar, gyógyszerhatás vagy más, megfelelő kezeléssel rendezhető folyamat okozza, és nem alakult ki súlyos, maradandó agykárosodás. Ilyenkor a kiváltó ok megszüntetése után a beteg akár teljesen felépülhet.

A súlyos traumás agysérülés, az agyvérzés és az oxigénhiányos agykárosodás kimenetele általában nehezebben megjósolható. A korai életmentő kezelés ellenére is maradhatnak mozgás-, beszéd-, memória- vagy viselkedészavarok, és előfordulhat tartós tudatzavar vagy halál. A szívmegállást követő oxigénhiányos agykárosodás összetett prognosztikai helyzet, amelyben az eredményeket több klinikai és műszeres vizsgálat alapján, megfelelő időzítéssel kell értékelni.

Az elhúzódó tudatzavar prognózisa különösen nehéz kérdés. Általánosságban a minimális tudatállapot kedvezőbb kimenetellel társul, mint a nem reagáló éber állapot, és a traumás eredetű tudatzavar prognózisa gyakran jobb, mint a súlyos, nem traumás, például oxigénhiányos agykárosodásé. Ezek azonban csoportszintű megfigyelések, nem jelentenek biztos előrejelzést egy adott betegre nézve.

A prognózis megítélését ezért nem szabad egyetlen korai vizsgálati eredményre alapozni. Figyelembe kell venni a nyugtató gyógyszerek hatását, az anyagcserezavarokat, a testhőmérsékletet és más olyan tényezőket, amelyek átmenetileg ronthatják a neurológiai válaszokat. A szükséges vizsgálatok és az ismételt értékelés segíthetnek elkerülni a túl korai, indokolatlanul kedvezőtlen prognózis felállítását.

Milyen szövődményei lehetnek a kómának?

A kómával járó szövődmények részben az alapbetegség következményei, részben a tartós mozdulatlanságból és az intenzív kezelésből erednek. Hosszabb fekvés esetén felfekvések, izomvesztés, ízületi merevség és végtagi kontraktúrák alakulhatnak ki. A mozgáshiány növeli a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia (tromboembólia) kockázatát.

A légútvédelem zavara, a gépi lélegeztetés és a csökkent köhögési reflex hozzájárulhat a tüdőgyulladás kialakulásához. Húgyúti fertőzések, táplálási problémák és egyéb, kórházi ellátással összefüggő szövődmények is előfordulhatnak. A tartós tudatzavar mellett a fájdalom és a diszkomfort felismerése különös figyelmet igényel, mivel a beteg nem feltétlenül képes ezeket jelezni.

A szövődmények megelőzésében alapvető a gondos ápolás, a megfelelő táplálás, a bőr rendszeres ellenőrzése, a pozicionálás, az indokolt trombózisprofilaxis és a korai rehabilitációs szemlélet.

Mit tehetnek a hozzátartozók?

A kómában lévő beteg állapota a család számára rendkívül megterhelő lehet. A hozzátartozók gyakran bizonytalanok abban, hogy a beteg hallja-e őket, érzékeli-e a jelenlétüket, illetve segíthetnek-e a felépülésben.

A beteghez nyugodt hangon lehet beszélni, röviden elmondani, kik vannak mellette, és mi történik körülötte. A megszokott hangok és a családi jelenlét támogató környezetet teremthetnek, bár nem bizonyított, hogy ezek minden esetben közvetlenül javítják a tudatállapotot. Fontos, hogy a hozzátartozók kövessék az ellátócsapat útmutatásait, és ne végezzenek önállóan olyan ingerekkel járó beavatkozásokat, amelyek a beteg állapotát vagy kezelését zavarhatják.

Mit érez a kómás beteg?
Kómából való ébredés után a beteg általában nem emlékszik a kóma alatt történetre, ez ugyanakkor nem azonos azzal, hogy szervezete nem dolgozza fel az ingereket. A környezeti ingerekre érkező reakció többféle lehet a kóma mélységétől függően. A betegek többségénél semmilyen válaszreakció nem mutatható ki. Bizonyos esetekben visszajelzéseket adhat a sérült szervezete, mint például a szapora szívverés, a verejtékezés, de ez nem jelent tudatosságot. Amennyiben a sérülés jellege indokolja, a kómás betegek például kapnak fájdalomcsillapítót, mert a fájdalomérzékelésért felelős idegpályák akkor is aktívak lehetnek, ha nem tudatosul az érzet.
A korszerű kutatások azt is igazolják, hogy egyes, kívülről nem reagálónak tűnő betegek agya bizonyos vizsgálati helyzetekben a tudatos utasítások feldolgozására utaló aktivitást mutathat, azaz bizonyos szinten tudatában vannak. Ezt a jelenséget kognitív-motoros disszociációnak nevezik. Felismerése azért fontos, mert a szokásos, kizárólag megfigyelésen alapuló vizsgálat nem minden esetben tárja fel a beteg tényleges tudati képességeit.

Rehabilitáció a kóma után

A kómából való ébredés nem feltétlenül jelenti a teljes felépülést. A beteg először zavart lehet, nem ismeri fel a hozzátartozóit, nehezen beszélhet, vagy nem emlékszik a történtekre. A javulás napokig, hetekig, esetenként hónapokig vagy még tovább tarthat. A rehabilitáció során bizonyos funkciók jelentősen javulhatnak, más károsodások - emlékezetkiesés, koncentrációs nehézség, a döntéshozatal, beszédképesség, érzékszeri működés, mozgásképesség és kozgáskoordináció zavara stb. - azonban tartósan fennmaradhatnak.

A tudat visszatérése után a kezelés gyakran hosszú rehabilitációval folytatódik. Ennek része lehet a mozgás, a beszéd, a nyelés és a kognitív funkciók fejlesztése, valamint a pszichés és szociális támogatás. A felépüléshez rendszerint több szakma együttműködése szükséges.

Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyászForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász

Frissítve: 2026.10.24. 09:03, Megjelent: 2026.10.24. 09:03
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Kóma téma, Intenzív osztály téma

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