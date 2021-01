György István: ha elérhető a világban biztonságos és hatásos vakcina, azt meg kell vennie Magyarországnak

Ahogy haladunk előre az oltási sorban, az oltópontok száma is növekedni fog - hangzott el az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján, tájékoztatott a portfolio.hu.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára az eseményen kiemelte, hogy az oltási munkacsoport folyamatosan dolgozik. Felkészültek az oltásokra, ha lesz elég vakcina. A tény ugyanis az, hogy a rendelkezésre álló vakcina mennyiség fékezi az oltást.

Kiemelte, a következő vakcinaszállítmány szerdán várható, de a Pfizer már jelezte, várhatóan kevesebb oltást fog szállítani az előre jelzettnél. Kiemelte, hogy az újabb szállítmányra újabb egy hetet kell majd várni, amely értelem szerint lassítja az oltás menetét.

György István hangsúlyozta, az oltási munkacsoport támogatja a kormány azon szándékát, hogy minden olyan biztonságos és hatásos vakcinát, amely elérhető a világban, beszerezzen.

A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára hangsúlyozta, a munkacsoport több tervezetet is kidolgozott az oltásokra, annak függvényében, hogy mennyi vakcina áll majd rendelkezésre számolnak az ütemezett és a tömeges oltásra is. Ha nagyobb mennyiségű oltáshoz jut az ország, akkor egy nagyobb oltási hétvégét is végre tudnak hajtani majd.

A legidősebbeket otthon oltják majd be

György István reagált azokra a vádakra is miszerint a kormány nem tudja megszervezni az idősotthonokban az oltásokat. Hangsúlyozta, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz és ez csak ellenzéki hangulatkeltés. Rámutatott arra is, hogy tervezik a 60 év felettiek, a nyugdíjasok oltását, első körben az oltásra jelentkezett 89 év fölöttiek beoltására.

Erre a folyamatra az idősek otthonában kerül sor, a háziorvosok által. A nagyobb praxisokhoz oltócsapatokat küldenek majd segítségül. Azt, hogy erre pontosan mikor kerül sor, nem lehet még megmondani, a rendelkezésre álló vakcinák függvénye.

Így halad majd az oltakozás Magyarországon

Zajlik már az igényfelmérés a rend- és honvédelmi dolgozók körében - jelentette ki György István. Hozzátette, külön célcsoport lesz a közigazgatásban dolgozóké. Ezt követően kerülnek majd sorra a 60 év alattiak, a krónikus betegek és az egészségesek.

Ahogy haladunk előre az oltási sorban, az oltópontok száma is növekedni fog: összesen 102 kórházban működik majd oltópont, amely 152 járóbeteg szakellátóval egészül ki és 4401 háziorvosi rendelőben is zajlik majd az oltakozás.

Ha nagy mennyiségű vakcina áll majd egyszerre rendelkezésre, akkor a szavazópontokat is oltópontokká alakítják át, ahol szintén zajlik majd az oltakozás - tette hozzá.

Folyamatos a vakcina beadása

Müller Cecília elmondta, hogy eddig 129 689 fő kapott oltást, 1643 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is már megtörtént.

Beszélt arról is, hogy a következő vakcinaszállítmány a legfrissebb információk szerint szerdán várható, a Pfizer az eddiginél kevesebb oltóanyagot szállít majd.

Tudjuk jól, hogy különféle vakcinák érhetőek el a világban, de mindegyik vakcina megfelelően működik, vannak különbségek a hatásmechanizmusok között, de minden hatóság és ország csak akkor hagy jóvá egy vakcinát, ha az biztonságos és megfelelően működik - jelentette ki Müller Cecília.

(portfolio.hu)