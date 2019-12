Milyen tünetek esetén érdemes felkeresni a kardiológiát?

A szívünk megfelelő működése létfontosságú, ezért az időben kiderített problémák megfelelő kezelése életet menthet.

A nagy szív- és érrendszeri kockázatú személyeknek már tünetmentes esetben is indokolt időszakosan kardiológiai ellenőrző vizsgálat, a kezdetben panasz nélkül kialakuló eltérések korai felismerése érdekében. Többek között magas vérnyomás, cukorbetegség, érszűkület, vesebetegség, agyi ér betegség, a családban előforduló fiatalkori szívbetegség, egészségtelen életmód esetén érdemes tisztázni, hogy van-e kezelendő elváltozás, illetve megtudhatjuk, hogy mit tehetünk szívünk egészségének megőrzése érdekében.

Hirdetés

Szívműködési zavar okozhat tüneteket, amelyeket saját magunkon is észlelhetünk

De vannak esetek, amikor egy általános vizsgálat kapcsán (üzemorvos, vezetői engedély, egészségügyi alkalmasság hosszabbítás, műtét előtti vizsgálat stb.), az addig magát egészségesnek gondoló férfinál derül ki valamilyen eltérés. A vizsgáló például észlelheti a fizikális vizsgálat során a szívzörejt, a végtagokon vagy a hasi szerveken keringési elégtelenség következményeit. Az elkészített EKG-görbe mutathat ritmuseltérést, de szívbetegség következményeként a szív elektromos tulajdonságai is módosulhatnak, emiatt az EKG-görbe alakja változhat.

Ezekben az esetekben mindenképpen indokolt és szükséges további részletes kardiológiai vizsgálat. A szívvel kapcsolatos egészségügyi gondok kialakulhatnak más szervek megbetegedésének következtében is. Ilyenek például a tüdőbetegség, bizonyos autoimmun kórképek és a daganatos megbetegedések is. Bizonyos terápiás eljárások is károsíthatják a szívet, ezért ilyen kezelés alkalmazása során rendszeres ellenőrzés szükséges.

Amikor már saját magunk észre is vesszük, hogy valami nincs rendben, akkor mindenképpen irány az orvos. Sürgős ellátást igényel nem szűnő, erős mellkasi, háti fájdalom verejtékezéssel, nagyfokú légszomj, eszméletvesztés.

Ez is érdekelheti A szívroham felismerése, jelei és tünetei - Különbségek a férfiak és nők között

Tisztázni kell az okokat

Mindenképpen tisztázni kell, hogy milyen baj áll visszatérő, terhelésre jelentkező mellkasi fájdalom, összevissza szívverés, szapora pulzus, ritmuskimaradás, légszomj, lábdagadás hátterében. A korábbinál rosszabb terhelhetőség, izzadékonyság, fáradékonyság is lehetnek szívbetegség első jelei. Előfordul, hogy köhécselés, gyomortáji vagy háti és váll fájdalom oka is szívbaj. A kékülő ajkak, ujjak keringési zavarra utalhatnak, ebben az esetben is indokolt további kivizsgálás. A merevedési zavar (erektilis diszfunkció) egyéb szívbetegségre utaló jel nélkül is lehet szív- és érrendszeri kórkép első tünete, ezért ebben az esetben az urológuson kívül a kardiológust is érdemes felkeresni.

A korrekt véleményalkotáshoz megfelelő információra van szüksége az orvosnak, ezért az aktuális vizsgálati eredményeken túl szükséges a korábbi betegségek, leletek ismerete. A további teendők meghatározásához a szedett gyógyszerekkel is tisztában kell lenni, nem csak a receptköteles készítmények, hanem recept nélkül kapható szerek, tálálékkiegészítők hatásával is számolni kell a tervezett vizsgálatok és a terápia módosítása során.

Az időben felismert szívbetegég kezelésével a legtöbb esetben hosszú, tevékeny élet biztosítására van lehetőség a mai terápiás eljárások segítségével.

Ez is érdekelheti Szívbetegséget is jelezhet a merevedési zavar

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász