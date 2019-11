Fáradt? Rosszkedvű? Cushing-szindrómája is lehet

A hűvösebb napok, a korai sötétedés beköszöntével fáradtabb a kelleténél, és legszívesebben egész nap csak aludna? Ráadásul kedvtelen, depressziós? Dr. Bérczy Juditot, a Budai Endokrinközpont endokrinológus főorvosát kérdeztük arról, mi okozhat problémát.

Az őszi óraátállítást, a korai sötétedést, a hűvösebb időjárást nem mindenki viseli zökkenőmentesen, ráadásul a napfényhiányos hónapokban a D-vitamin-raktáraink is lemerülhetnek, ha nem figyeltünk annak pótlására.

Fontos figyelembe vennünk, hogy hormonális problémák is okozhatnak fáradékonyságot, hangulati ingadozásokat, vagy akár menstruációs problémákat. A pajzsmirigy-alulműködés mellett a Cushing-szindróma is felmerülhet, mint lehetséges betegség – hívja fel a figyelmet dr. Bérczy Judit.

Nem csupán stressz hormon!

A mellékvesekéreg termeli a kortizolt, ez a szteroid hormon rendszerint megemelkedik stressz hatására az adrenalin mellett, ilyenkor többlet glükóz szabadul fel a szervezetben, hogy bírja a fokozott megterhelést. Amellett, hogy támogatja a szervezet válaszkészségét a stresszes helyzetekben, segít a vérnyomás szabályozásában, a gyulladások kontrollálásában, sőt, befolyásolja a szív- és érrendszeri funkciókat is. Komolyabb problémát akkor okoz, amikor kortizol túltermelést végez a mellékvese. A kórosan magas kortizol szint a hiperkortizolizmus, a fellépő tünetegyüttes pedig a Cushing-szindróma.

Leginkább fiatal felnőtteknél alakulhat ki (20-40 életkor).

Háromszor gyakrabban fordul elő nőknél, mint férfiaknál.

Túlsúly (törzsre lokalizálódó, illetve hasi elhízás), a libidó hiánya, fáradékonyság, depresszió jellemzi.

Jellegzetes striák a testfelszínen.

Menstruációs panaszok léphetnek fel.

Kísérő panasz lehet a magas vérnyomás.

Inzulinrezisztencia/diabétesz megléte.

A Cushing-szindróma diagnosztikája

Hogy pontosan mi okozza a problémát, laborvizsgálat útján lehet fényt deríteni, ehhez különböző képalkotó vizsgálatok is csatlakozhatnak. Fontos információ a szakorvosnak, hogy a kortizol szintje más és más értékeket mutat napközben és este. Érdemes ellenőriztetni még a pajzsmirigy és a mellékvese funkciókat, valamint a vércukor -és inzulinszintet terheléses vizsgálattal. Az agyalapi mirigyben vagy a mellékvesékben a daganat jelenlétét CT/MRI-vel mutatják ki, a mellékvese kortizol túltermelésénél ugyanis erre is gondolni kell, illetve ektópiás ACTH termelő daganatra is kell gondolnunk.

Szerencsére az esetek egy részében életmódváltással, pihenéssel, illetve személyre szabott gyógyszeres kezeléssel, folyamatos kontroll vizsgálatokkal sokat tehetünk a panaszok megszűnése érdekében – mondja a Budai Endokrinközpont főorvosa, aki hozzáteszi: a pontos diagnózis birtokában az esetek egy részében sebészi beavatkozásra is sor kerülhet.

(Budai Endokrinközpont - Dr. Bérczy Judit, endokrinológus)