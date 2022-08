Szokatlan tünetek is jelezhetik a Lyme-kórt

A Lyme-kór fertőzött kullancsok által terjesztett betegség. Sok esetben - de nem mindig! - a csípés helyén kokárdaszerű piros bőrtünet jelenik meg, ami a fertőzés klasszikus jele. Ritkábban, de további, szokatlan tünetek és szövődmények is felléphetnek, amelyek súlyosak és akár életveszélyesek is lehetnek.

A Lyme-kór a legtöbb esetben a Borrelia burgdorferi baktérium által okozott fertőzés miatt alakul ki. Ritka esetekben azonban a Borrelia mayonii fertőzés következménye lehet. Az orvos a klinikai tünetek alapján diagnosztizálhatja a Lyme-kórt, és laboratóriumi vizsgálatokkal megerősítheti a diagnózist.

A Lyme-kór korai szakaszában különböző tüneteket és panaszokat okozhat. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) szerint a Lyme-kór néhány gyakori korai tünetei a következők:

fáradtság

láz

duzzadt nyirokcsomók

hidegrázás

fejfájás

ízületi és izomfájdalmak

Sokan a Lyme-kórt az erythema migrans kiütéssel társítják, amely bikaszemre vagy céltáblára hasonlít. A CDC azonban megjegyzi, hogy a Lyme-kór eseteinek 20-30%-ában nem fordul elő kiütés. Előfordulhat, hogy nem a klasszikus céltábla formában jelenik meg a bőrelváltozás.

Ritka tünetek, fájdalmak

A Lyme-kór ízületi gyulladást okozhat, amely jellemzően egyszerre egy ízületet érint. Az ízületi panasz megszűnése után egy másik ízületben jelentkezik a fájdalom.

Ritka esetben egyeseknél súlyos krónikus ízületi gyulladás alakulhat ki, amely az immunrendszer fertőzésre adott válaszához kapcsolódik. Kezelés nélkül az ízületi gyulladás maradandó ízületi károsodást okozhat.

Vizuális, hallási és szenzoros tünetek

Ha a Lyme-kórt okozó baktérium bekerül a központi idegrendszerbe, az érzékszervi problémákat okozhat. Ez magában foglalhatja a fényérzékenységet, valamint egyéb látászavarokat. Egyes esetekben a Lyme-kór hallási problémákat okozhat. Egy 2021-es tanulmány szerint a Lyme-kór hozzájárulhat olyan elváltozások kialakulásához, amelyek hirtelen szenzorineurális hallásvesztést okozhatnak.

Kognitív, neurológiai és pszichológiai tünetek

A Lyme-kór kognitív, neurológiai és bizonyos esetekben pszichológiai tüneteket is okozhat. Amikor a baktériumok hatással vannak az idegrendszerre, neurológiai tüneteket okozhatnak.

Központi idegrendszer: Ez fényérzékenységet, látási problémákat, nyakmerevséget, lázat vagy fejfájást okozhat.

Ez fényérzékenységet, látási problémákat, nyakmerevséget, lázat vagy fejfájást okozhat. Arcideg: Ez arcbénulást okozhat, amely az arc egyik vagy mindkét oldalán “lelógó” arcvonásokkal jár.

Ez arcbénulást okozhat, amely az arc egyik vagy mindkét oldalán “lelógó” arcvonásokkal jár. Perifériás idegrendszer: Ez bizsergést vagy zsibbadást, éles fájdalmat és gyengeséget okozhat a karokban vagy lábakban.

A tünetek gyakran hasonlítanak más rendellenességek tüneteire, ami téves diagnózishoz vezethet.

Komplikációk

Kezelés nélkül a Lyme-kór a szervezet számos területét érintheti, beleértve a központi idegrendszert és a szívet. A Lyme carditis akkor fordul elő, amikor a baktériumok bejutnak a szívizomszövetbe. Ez zavarokat okoz az elektromos jelek szívben való mozgásában (ingerület vezetési zavar), ami számos tünetet okozhat, többek között:

szívdobogás

ájulás

légszomj

mellkasi fájdalom

A baktériumok 100 esetből körülbelül 1-ben jutnak be a szívbe.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: What are some unusual symptoms of Lyme disease? (Medical News Today)