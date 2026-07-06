Szemüveg-előfizetési szolgáltatás indult Magyarországon

A növekvő egészségügyi kiadások mellett a látásgondozásban is egyre nagyobb szerepet kapnak a tervezhető, előfizetéses jellegű szolgáltatások. Erre reflektálva mostantól új, rugalmas konstrukciót kínál az Ofotért.

A látásjavítás nehezen halasztható kiadás

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2024-es adatai szerint a háztartások egy főre jutó éves fogyasztási kiadása meghaladta a kétmillió forintot. Ebből a közteherviseléseken felül átlagosan 272 ezer forint ment el közvetlen egészségügyi kiadásokra. A közvetlen egészségügyi kiadásokon belül továbbra is jelentős tételt jelentenek a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és a járóbeteg-ellátás költségei.

Különösen érzékenyen érintik a háztartásokat azok az egészségügyi területek, ahol a döntés nem halasztható, miközben a költségek egyszerre jelentkeznek. A látásjavítás tipikusan ilyen: a megfelelő szemüveg a munkavégzés, a tanulás, a közlekedés és a mindennapi életminőség alapvető része.

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Szemléletváltás a hazai optikai piacon

Az Ofotért immár 75 éve van jelen Magyarországon, és az ország legnagyobb optikai hálózataként több generációnyi szemüvegviselő tapasztalatait ismeri. A vállalat szerint az elmúlt évtizedekben nemcsak a szemüvegkeretek és a lencsetechnológiák változtak sokat, hanem az is, ahogyan a mindennapokban használjuk a szemünket.

Míg az 1950-es években a képernyőhasználat még alig volt része a hétköznapoknak, ma a munkavégzés, az ügyintézés, a tanulás, a kapcsolattartás és a szórakozás jelentős része is képernyők előtt zajlik. Az NMHH adatai szerint a 16 év feletti magyar internetezők 2024-ben átlagosan napi 4,2 órát töltöttek internetezéssel, a Z generáció tagjainál ez az idő már elérte az 5 órát.

Ez a változás a látásgondozást is új helyzet elé állítja. Az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján egyre fontosabbá vált, hogy a látáskorrekció ne csak szakmailag megbízható, hanem könnyen elérhető, rugalmas és anyagilag is tervezhető legyen.

Új szemüveg-előfizetési szolgáltatás

Az Ofotért erre az igényre reagálva indította el új, Ofotért+ szemüveg-előfizetési szolgáltatását - ismertette a cég közleménye.

Az Ofotért+ egy előfizetésben két szemüveget biztosít, így a felhasználók például dioptriás szemüveg mellett dioptriás napszemüveget vagy olvasószemüveget is választhatnak.

A szolgáltatás emellett az alábbi lehetőségeket kínálja:

korlátlan díjmentes látásvizsgálat,

dioptriaváltozás esetén ingyenes lencsecsere,

1 év után egyszeri keretcsere.

A közlemény szerint a konstrukció célja, hogy az ügyfelek a látásuk változásaira időben és rugalmasan tudjanak reagálni, miközben a szemüvegvásárlás költségei hosszabb távon is kiszámíthatóbbá válnak.

„Az elmúlt 75 évben testközelből láttuk, mennyit változott az emberek életmódja és ezzel együtt a szemük terhelése is. Az Ofotért célja, hogy ebben a környezetben is gyorsan, kényelmesen és költséghatékonyan segítsen alkalmazkodni a változó igényekhez” – mondta Tóth Barbara, az Ofotért country managere.

(WEBBeteg/KNK)