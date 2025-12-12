Szürkehályog-műtét magánúton: egészségpénztárból és kölcsönből is finanszírozható

A szürkehályog-műtét ára a magánellátásban szemeként 300 ezer forinttól indul, mégis sokan választják ezt a megoldást akik nem szeretnének hónapokat várni az állami egészségügyben. A finanszírozás sokak számára nehézséget jelent, de egy körültekintően megválasztott kölcsönnel biztonságos megoldást kínál.

A szürkehályog, orvosi nevén cataracta (katarakta) az egyik leggyakoribb, életkorral összefüggő szembetegség. Ilyenkor a szemlencse elhomályosodik, a látás pedig fokozatosan romlik, kontrasztszegénnyé, ködössé válik. Tartós megoldást ma csak a műtét jelent, amelynek során az elszürkült természetes lencsét mesterséges műlencsére cserélik.

Az állami ellátásban a beavatkozás tb-finanszírozott, de ez épp egy olyan terület, ahol igen hosszú várólistával kell számolni. A betegszám és a várakozási idő kórházanként eltér, de egyes intézményeknél 3-8 hónapos átlagos várakozási időre is számítani lehet. A konkrét helyzet régiótól, kórháztól és az adott időponttól is függ. Az elmúlt két évben többezer beteg szerepelt a szürkehályog-műtétre várakozók listáján, az időpontól függően 4-12 ezer beteg is várt a beavatkozásra, ezt jelenleg csak a térdprotézisre várók száma előzi meg. Ráadásul a gyakran az első szemészeti vizsgálatra is hónapokat kell várni, amitől a teljes betegút még hosszabbra nyúlik.

Nem meglepő hát, hogy egyre többen választják a magánellátást, ahol akár néhány héten belül elérhető a beavatkozás. 2025-ben egy szürkehályog-műtét ára magánellátásban nagyjából 300–460 ezer forint között mozog szemenként, egyszerűbb, monofokális lencsével számolva.

A prémium, multi- vagy trifokális, illetve tórikus lencsék ennél általában drágábbak, a végső költséget az egyéni szemészeti állapot, a választott lencsetípus és a csomag tartalma (alkalmassági vizsgálat, kontrollok, gyógyszerek) határozza meg. Itt kb. 490-690 ezer forintos költségre lehet számítani, de egyes prémium intézményekben 700 ezer forint feletti árakkal is találkozhatunk szemenként.

A műtét után több kontrollvizsgálatra is szükség van. Az első napos és egyhetes kontrollt sok helyen az alapár tartalmazza, későbbi vizitekért és a szükségessé váló kiegészítő lézeres beavatkozásért azonban jellemzően külön díjat számítanak fel, ami egyes magánegészségügyi központok árlistája alapján 60-70 ezer forint nagyságrendű lehet. Ugyanilyen költséggel kell számolni a műtétet megelőzően is.

Egy kétoldali, magánúton elvégzett szürkehályog-műtét így könnyen elérheti vagy meghaladhatja milliós nagyságrendet, különösen, ha mindkét szemre és rövid időn belül kerül sor a beavatkozásra.

Személyi kölcsön, mint egészséghitel

Nem minden háztartás rendelkezik ennyi szabadon elkölthető megtakarítással, de emiatt nem feltétlenül érdemes halasztani a műtétet. Az egészség épp egy olyan dolog, amelyre kölcsönből is megéri költeni, hiszen az életminőség megóvásáról és további állapotromlás megakadályozásáról van szó. A személyi kölcsön egy fedezet nélküli, szabad felhasználású hitel, amely bármire, így orvosi beavatkozásra is fordítható. A kölcsönhöz mindössze egy pár dokumentumra van szükség, az igénylés pedig igen gyors. Pozitív hitelbírálat esetén az igényelt összeget akár napokon belül jóváírja a bank az igénylő számláján. A kölcsön a legtöbb esetben kényelmesen, otthonról is igényelhető.

A személyi kölcsön már párszáz ezer forinttól igényelhető, a felső határ pedig 10-15 millió forint között van. A futamidő pedig 1-7 év között lehet, de van olyan konstrukció, amely ennél hosszabb időt is enged. A kamat jelenleg kedvező, már 10 százalék alatt is találhatók ajánlatok. Érdemes a THM-et figyelni, ez a mutató százalékos formában mutatja meg a hitel költségét egy évre vetítve, és a kamaton kívül az egyéb járulékos költségeket is figyelembe veszi.

A legtöbb bank kedvezőbb feltételeket kínál, ha az ügyfél náluk számlát nyit, és oda rendszeres utalást vállal. Az alábbi konstrukciók 3 millió forintra és 5 éves futamidőre szóló általános számítások, a konkrét ajánlatokat a bank az igazolt jövedelem figyelembe vételével tudja meghatározni. A megfelelő jövedelem elengedhetetlen a személyi kölcsön igényléséhez, de kölcsön nyugdíjasok számára is elérhető.

Az UniCredit Bank Fix kamat személyi kölcsöne már 10,46 százalékos THM mellett igényelhető, a havi törlesztőrészlet 63 722 forint. A bank jelenleg akció keretében 30 000 forintot visszautal, amennyiben az igénylés online történik, és az igényelt összeg eléri a 1,5 millió forintot. Legalább 3 millió forint igénylése esetén plusz egyhavi törlesztőrészlet, legfeljebb 50 000 forint visszajár.

Az Erste Most Extra személyi kölcsöne 10,83 százalékos kamat mellett igényelhető, havi 63 579 forintos törlesztőrészlet mellett. A teljes igénylési folyamat online intézhető, és a bank igen gyors ügyintézést vállal, akár 3 napon belül is folyósíthat. Ez a kölcsön akkor a legkedvezőbb, ha az igénylő legalább havi 400 000 forint havi nettó jövedelmet tud igazolni.

A MagNet Bank egy közösségi bank, ahol kiemelten fontos a fenntartható működés. A banknál takarékossági programok is elérhetők. A MagNet személyi kölcsön 15,97 százalékos kamat mellett, havi 70 900 forintos törlesztőrészlet mellett igényelhető, amihez a bank legalább havi nettó 250 001 forint havi jövedelmet vár el. Kezdeti költségekkel nem kell számolni.

Vonjuk be az egészségpénztárat a finanszírozásba!

Mivel a személyi kölcsön keretében kapott pénz szabadon elkölthető, a felhasználást nem kell igazolni. Az igényelt összeget nem szükséges teljes egészében az orvosi kiadásokra fordítani de az arra szánt összeget érdemes egy egészségpénztárba befizetni. Így az egészségpénztárhoz kapcsolódó adóvisszatérítés előnye is kihasználható.

Az egészségpénztárban elszámolhatók a műtét, valamint az előzetes és az utólag szükséges orvosi vizsgálatok, valamint a gyógyszerek költségei is. Ha a klinika elfogad egészségpénztári kártyát, a fizetés történhet közvetlenül egészségkártyával is, ami még egyszerűbb és kényelmesebb fizetést tesz lehetővé.

Az egészségpénztári befizetések 20 százaléka adóvisszatérítés formájában évente visszaigényelhető, évi legfeljebb 150 000 forintig. Ez a plafon 750 000 forintnyi éves befizetés mellett érhető el. A visszatérített összeg a következő évben az egészségpénztári számlára érkezik, és újra egészségügyi kiadásokra fordítható. A megtakarítás a pénztári költség figyelembe vételével ezzel az egyszerű eljárással akár 12-17 százalék is lehet. Emiatt is érdemes összehasonlítani az egészségpénztárakat, mert eltérések vannak a díjak között is.

Összességében a magánúton elvégzett szürkehályog-műtét gyors, kiszámítható és magas színvonalú ellátást kínál, de komoly egyszeri kiadás. Érdemes ezért előre végiggondolni, hogyan finanszírozható legjobban: egyéni megtakarításból, személyi kölcsönből, egészségpénztárból, vagy ezek kombinációjából úgy, hogy közben a rendelkezésre álló adókedvezmények is maximálisan kihasználhatók legyenek.

(Szerző: Gergely Péter, pénzügyi szakértő)