Egészségfejlesztés milliókért: bővül a Magyar Kórházszövetség pályázata

A Magyar Kórházszövetség idén ismét meghirdeti az „Egészségfejlesztő Kórház Díjat”, amellyel a közfinanszírozott fekvőbeteg-ellátó intézmények kiemelkedő egészségfejlesztési munkáját ismeri el. A díjat támogató Richter Gedeon Nyrt. jóvoltából a nyertes kórházak kategóriánként 2 millió forint értékű sportszerutalványban részesülnek.

Az „Egészségfejlesztő Kórház Díj” célja, hogy reflektorfénybe állítsa és elismerje azon intézmények munkáját, amelyek elkötelezetten dolgoznak a munkatársak, a betegek és a közösség egészségének támogatásáért. A díjat három kategóriában hirdeti meg a Magyar Kórházszövetség: országos intézetek és klinikai központok, vármegyei irányító kórházak, valamint városi- vagy szakkórházak pályázhatnak a rangos elismerésre.

Az idei év különlegessége, hogy két új díjkategóriában is nevezhetnek az intézetek. Az „Egészségfejlesztő Szakrendelő Díj” a Magyar Kórházszövetség és a MEDICINA 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség közös elismerése, amely a közfinanszírozott járóbeteg-ellátó intézmények egészségfejlesztési tevékenységét jutalmazza. Emellett bemutatkozik az „Egészségfejlesztő Magánkórház Díj” is, amelyet a Magyar Kórházszövetség és a Primus Egyesület közösen alapított, hogy a magán fekvőbeteg-ellátó intézmények kiemelkedő munkáját is elismerjék.

Hirdetés

A pályázatokat 6 fős szakmai zsűri bírálja el

„Az idei pályázókat arra bíztatnám, hogy az egészségfejlesztési tevékenység végzésében próbáljanak meg komplexen gondolkodni. Hiszen az egészségünket is több tényező együttesen határozza meg. Fektessenek hangsúlyt a fizikai aktivitás promotálására, a lelki egészség támogatására, szűrőprogramok megvalósítására, közösségi, illetve rekreációs események megrendezésére” – részletezte Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa, a Kórházi Egészségfejlesztési Program programvezetője.

A díjazottak a pénznyeremény mellett egy-egy emlékplakettel is gazdagodnak, amelyet jól látható helyen helyezhetnek ki intézményükben. A pályázatokat egy 6 fős szakmai zsűri bírálja el, akik a pályaművek értékeléskor különösen fontos szempontként tekintenek az aktív életmód népszerűsítésére, a mentális egészség támogatására, az egészséges munkahelyi környezet kialakítására és az egészségkommunikáció erősítésére. Emellett kiemelt figyelmet kapnak azok a programok is, amelyek a dolgozók és a betegek fizikai és lelki jóllétére egyaránt fókuszálnak.

„Tudjuk azt, hogy a kórházakban sokszor nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, így az ő esetükben talán mindenkinél fontosabb az egészségmegőrzés azért, hogy ezt a hihetetlen nagy stresszel járó munkát nap, mint nap bírják és megfelelő színvonalon ellássák. Természetes volt számunkra, hogy az egészmegőrzés azok esetében, akik a mi egészségünkre vigyáznak, legalább annyira fontos, mint a lakosság egészségmegőrzése. Ezért is nagyon nagy örömmel üdvözöltük a Magyar Kórházszövetség programját” – hangsúlyozta Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kormányzati kapcsolatok és kommunikációs vezetője.

Dr. Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke a díjkategóriák bővítése kapcsán elmondta: „Az Egészségfejlesztő Kórház Díj olyan célokat tűzött ki maga elé, amelyek szerintünk minden vezető, minden alkalmazó és minden alkalmazott számára nemes és elérendő célokat jelenthet. Nevezetesen, hogyan fejlesszük a saját magunk működését olyan irányba, hogy az minél jobban megfelelhessen annak, hogy munkatársaink, alkalmazottaink is megfelelő környezetben és megfelelő lelki állapotban dolgozhassanak, elvégezve azt a nagyon felelősségteljes munkát, amelyet a betegek gondozása és gyógyítása jelent.”

Regisztrálni 2024. december 20-ig, a 2024 júliusa és 2025 márciusa közötti egészségfejlesztési tevékenységekkel kapcsolatos végső pályaműveket pedig 2025. március 17-ig van lehetőségük benyújtaniuk a pályázóknak. A nyerteseket ünnepélyes keretek között 2025. április 9–11. között, a Magyar Kórházszövetség éves konferenciáján, Mátraházán hirdetik ki.

A pályázati kiírásról készült kisfilm itt található:

További információkat az alábbi linkre kattintva talál.

(Magyar Kórházszövetség)