A magyar beteg - Mit mutatnak a népszámlálás egészségi adatai?

Uniós szinten is irigylésre méltó a Dél-Alföld 0,6 százalékkal, a főváros a maga 4,6 százalékával azonban hazai és európai összevetésben is rossz eredménynek számít – az Eurostat azt vizsgálta, hogy az egyes régiókban az ott élők mekkora aránya nem jut megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Budapest után a második legrosszabbul szerepelt a listán Közép-Magyarország, ahol 2022-ben 3,1 százalék volt az arány, 2018-ban pedig csupán 1,3 százalék.

Arra is kíváncsi volt a Regionális Évkönyv, hogy miként állunk az orvosok számával: ebben Észak-Magyarország teljesített a legrosszabbul hazai és uniós viszonylatban is: több mint 10 százalékkal csökkent a 100 ezer főre jutó orvosok száma, az uniós átlag csupán 1 százalék.