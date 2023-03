Hálapénz az egészségügyben: büntethető az is, aki adja és az is, aki kapja!

A törvényi szigorítás mellett igen fontos lépés volt a hálapénz kivezetése az orvos és szakdolgozói bérek emelésével. Mennyit változott a betegek és az orvosok hozzáállása a paraszolvencia ügyében? Mit érdemel az a bűnös, aki adja és aki elfogadja az ajándék pénzt? Milyen más megoldás lehetséges, ha hálánkat fejeznénk ki az orvosnak?

A nagykanizsai kórház egyik osztályvezető főorvosa hálapénzt kapott a betegektől, egy hajdúsági orvos és asszisztense pedig a műtéti előjegyzésért és a vizsgálatért fogadott el pénzt, ráadásul nem is egyszer. Csak két lefülelt eset a híradásokból. A hálapénz – az ígért, fizetett vagy más módon juttatott pénzösszeg – gyakorlata jelentősen visszaszorult a törvényi szabályozás óta, de mint a felderített esetek is mutatják, nem veszett ki az egészségügyből.

Két éve történt a büntetőjogi szigorítás

A 2021. január elsején életbe lépett törvénymódosítás óta a hálapénz adása és elfogadása, sőt a ráutaló magatartás is bűncselekmény, a beteg egy, az orvos vagy más egészségügyi dolgozó pedig három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de ez a minősített esetekben ennél súlyosabb is lehet, például akkor, ha a hálapénzért cserébe az orvos megszegi a kötelességét vagy üzletszerűen folytatja a paraszolvencia gyakorlatát.

Akár enyhébb megítélésű esetekben is számolnia kell az orvosnak etikai következményekkel, illetve a munkáltató részéről felelősségre vonással is járhat – avat be a részletekbe Kovácsy Zsombor.

Az egészségügyi jogász a WEBBeteg kérdésére elmondta: aki korábban legfeljebb havi pár százezer forint hálapénzt kapott, most megtalálhatja a számítását a több mint duplájára emelt orvosi fizetéssel az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény bevezetése óta, de úgy tűnik, hogy vannak olyanok, akik jelenleg is megkockáztatják az immár szigorúbb büntetőjogi felelősségre vonást.

A lefülelés eszközei Egyik ilyen lehetőség a rejtett megfigyelés. A Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai úgynevezett megbízhatósági vizsgálatot végezhetnek, betegnek adják ki magukat, és így tesztelik az egészségügyi dolgozókat. 2022-ben 11 orvos ellen indult eljárás hálapénz elfogadása miatt. Volt már rá eset, hogy egy másik beteg tett bejelentést, mert úgy vélte, hálapénzt kapott az adott orvos. Arról, hogy valamelyik orvos kollégáját jelentette be valaki, nincs információnk.

A hálapénz kivezetése fontos, de nem elegendő lépés!

A cél az lenne, hogy minden beteg biztonságban érezze magát az egészségügyben, ne attól függjön a kezelése vagy csak a bejutása a szakrendelésre, hogy miként mutatja ki a háláját. A járóbeteg szakellátási időpontfoglalások és várakozási idők átláthatatlanok, az intézmények és az orvosok munkájának minőségéről pedig alig tud tájékozódni a lakosság, hatalmasak a különbségek az egyes intézmények között.

Kovácsy Zsombor úgy véli, a pénzmozgás nélküli, például rokonok vagy ismerősök, ismert személyek irányában történő kivételezést ugyanúgy meg kellene szüntetni, mint a hálapénz adását és elfogadását.

A Magyar Orvosi Kamara 2020-ban fogalmazta meg, hogy „Anyagi juttatás, hálapénz elfogadása, ismeretség vagy egyéb kapcsolat figyelembe vétele ilyen helyzetben bűncselekménynek minősül és az orvos kizárását jelentheti az orvosi kamarából”, ezt követően megállapodás született a hálapénz kivezetéséről, de úgy tűnik, a kivételezés intézménye nem szűnt meg, továbbra is jelen van a kórházakban, szakrendeléseken, pedig égető szükség lenne szankcionálni azt, ha valaki protekciós alapon intézi az időpontfoglalásokat.

Saját tapasztalatunk, hogy hiába kaptunk időpontot egy szakrendelésre, volt rá eset, hogy megelőzött bennünket egy soron kívül bejutott páciens, ami fogalmazzunk finoman, bosszantó eset.

Az egészségügyi jogász szerint megoldás lehetne, ha a kórházi várólistákhoz hasonlóan a szakrendelésekre való jelentkezések rendszere is teljesen nyilvános és szorosan ellenőrzött volna.

Hálapénz helyett ajándék?

A hála kifejezésére alkalmasak a jelenlegi szabályok: a havi minimálbér 5 százalékának megfelelő értékű ajándéktárgy utólagos átadását megengedik egyszer, hosszabb kezelés esetén kéthavonta egy alkalommal.

A beteg részéről a köszönetnek nem drága ajándékban kell megtestesülnie, ugyanakkor a betegek elégedettsége a pozitív visszajelzés okozta jó érzés mellett az orvosi munka fontos értékmérője lehet – teszi hozzá Kovácsy Zsombor.

Szerző: WEBBeteg

Tóth András, újságíró

Szakértő: Dr. Kovácsy Zsombor, egészségügyi szakjogász, ügyvéd

Hírek forrása: Hálapénzt fogadott el az orvos, lecsaptak rá (Infostart)