Müller Cecília: nem szabad belefáradni a szabályok betartásába

A szigorításokkal együtt fokozódnak a rendőri ellenőrzések és súlyosabb büntetések jönnek, Müller Cecília közben azt üzeni, hogy nem szabad belefáradni a szabályok betartásába - adta hírül a portfolio.hu.

Nem szabad belefáradni a szabályok betartásába

A települések 80 százalékában már regisztráltak fertőzött személyt, nincs olyan település, intézmény, ahol ne lenne potenciálisan jelen a vírus. Ahol nem regisztráltak még hivatalosan fertőzöttet, ott sincs kizárva, hogy tünetmentes személy legyen jelen és fertőzzön. Nem szabad belefáradni a szabályok betartásába – kéri Müller Cecília.

Egy hét alatt másfélszeresére nőtt az igazolt fertőzöttek száma Magyarországon. A járvány kezdete óta a 21% a 40-49 éves korosztályból került ki, 15% 65 éves vagy idősebb volt, 4,4% a gyermekek aránya. A fertőzöttek átlagos életkora kúszik felfelé, a második hullám elején a 20-29 éves korosztály volt a leginkább érintett, ez hétről hétre emelkedik, most 45 évnél jár. Az új fertőzöttek negyede a 40-49 éves korosztályból kerül ki.

A kockázati csoportok köre nem változott, de egészen fiatalon is súlyos szövődményekkel, vagy akár halállal is tud végződni a megbetegedés. Nem tudni, hogy ki, milyen immunrendszerrel rendelkezik, genetikailag hogyan van kódolva, milyen a reakciója a vírusfertőzéssel szemben. Nem tudhatja senki azt, hogy akár fiatalon és egészségesen hogy fog reagálni a fertőzésre, ezért senki nem kivétel az alól, hogy be kell tartani a szabályokat - figyelmeztet Müller Cecília.

Békés, Somogy és Tolna megyében az átlagosnál alacsonyabb az előfordulási arány, míg Budapest, Győr-Moson-Sopron és Nógrád megyében viszont az átlagosnál magasabb - mondta el a tisztifőorvos a fertőzés területi eloszlásával kapcsolatban.

Müller Cecília: szomorú rekordokat döntögetünk

Szomorú rekordokat döntögetünk az elmúlt napokban. Magyarországon és Európában is exponenciálisan emelkedik a fertőzöttek száma, ez egyértelműen a kontaktusoknak köszönhető - kezdte tájékoztatóját Müller Cecília. Ezért fontos a kormány által meghozott szigorítások betartása. Ezek a számok olyan jelentősek, hogy jelentősen megnövelik a kórházban ápoltak számát is, egyre nagyobb megterhelést jelent az egészségügyi ellátórendszer számára. Az intézkedések azt is szolgálják, hogy a kórházak működőképességét megtartsuk - tette hozzá a tisztifőorvos.

