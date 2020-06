Elfogadták a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt

Elfogadta az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt, valamint jóváhagyta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló jogszabályt kedden.

A veszélyhelyzet megszűnésével az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók, valamint a kormánytisztviselők utazási korlátozásának feloldása és a mozik, színházak látogatásának engedélyezése is várható - tette hozzá.

Mivel a járvány nem ért véget, a járványügyi készenlétet továbbra is fenn kell tartani - hangsúlyozta Kiss Róbert, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy hétfőn megalakult az operatív törzs keretein belül működő járványügyi bevetési egység. A védekezés fenntartására, szükség esetén azonnali intézkedések bevezetésére létrehozott szervezetet a helyettes országos tisztifőorvos vezeti, de helyet kapott benne a katasztrófavédelem, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az országos kórházparancsnoki támogató törzs, a mentőszolgálat, valamint a honvédség vegyivédelmi zászlóaljának képviselője is.

Ismertette: ha az operatív törzs tudomására jut olyan esemény, amely azonnali reagálást igényel, akkor az ügyeleti központ értesíti, illetve szükség esetén berendeli a bevetési egységet. Ha olyan egészségügyi vagy szociális intézményben van szükség beavatkozásra, ahol kórházparancsnok teljesít szolgálatot, az ügyeleti központ az országos kórházfőparancsnoknak is jelentést tesz.

Hirdetés

Rendkívül fontos a járványügyi éberség fenntartása

Müller Cecília úgy fogalmazott: a járvány "rendkívül kedvezően alakult Magyarországon, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk egy pillanatra sem, hogy a pandémia zajlik a világban, számos országban még jelentősen emelkedik a fertőzöttek" és a halottak száma, "ezért a járványügyi készültséget, éberséget változatlanul fenn kell tartanunk"; nem lehet tudni, hogyan alakul a környező országok és az egész világ járványügyi helyzete, és a vírus még Magyarországon is jelen van.

A tisztifőorvos rendkívüli jó hírnek nevezte azt, hogy az elmúlt napon mindössze eggyel nőtt a fertőzöttek száma, összességében pedig két és félszer annyian gyógyultak meg, mint amennyi aktív fertőzöttet tartanak nyilván az országban. Elmondta, eddig 2516-an gyógyultak ki a fertőzésből, két újabb elhunyttal 565-re emelkedett a vírus áldozatainak száma. Ezer alá, 996-ra csökkent az aktív fertőzöttek száma, 255-en vannak kórházban, 17 beteget pedig lélegeztetőgépre kapcsolva ápolnak.

Gyakorlatilag lezajlott a járvány első hulláma Magyarországon, a járványügyi arányok az elmúlt napokban nem változtak jelentősen - értékelt Müller Cecília.

Szólt arról is: a nyári szünetben sok szülőnek okoz gondot gyermekeik elhelyezése, ezért célszerű a családnak erre tervet készítenie. Ha a nagyszülőnek nincs olyan betegsége, ami miatt a különösen magas kockázatúak csoportjába tartozna és a gyermekek egészségesek, akkor vigyázhatnak a nagyszülők rájuk.

A táborokat érintve arról beszélt, a nyár szokásos "kihívásai" mellett a táboroztatásnál fontos fokozottan ügyelni a gyerekek személyi higiénéjére és a balesetveszély megelőzésére is.

A tisztifőorvos azt kérte, aki úgy dönt, hogy külföldre utazik, mindenképpen alaposan tájékozódjon az adott országra érvényes szabályokról a Külügyminisztérium vagy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapján, és kössön biztosítást. Trópusi megbetegedések által érintett országok felkeresése előtt érdemes a Nemzeti Népegészségügyi Központ nemzetközi oltóközpontjánál tájékozódni és beszerezni a megfelelő védőoltásokat - tette hozzá.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy a koronavírus - hasonlóan az influenzavírushoz - nagyfokú mutációra képes, a kutatók Magyarországon is többféle koronavírust azonosítottak már.

(MTI)