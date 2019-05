Miért ropognak az ízületeim? - Az orvos válaszol

20 éves lány vagyok, korábban 2 évig intenzív súlyzós edzéseket végeztem. Azt tapasztalom, hogy borzasztó módon ropog mindenem bármilyen kisebb mozdulatot is tegyek. Mi a teendő? Szedjek porcerősítőt? Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.

Alkatából adódóan egyfajta általános ízületi lazasága is lehet, ami okozhatja a panaszait. Ezenkívül a mozgásszervet érintő nem súlyos fejlődési rendellenességek is állhatnak a háttérben. Az intenzív testedzés fokozottabban vehette igénybe a porcokat is.

Azt javasolnám, hogy keressen fel egy ortopédiai szakrendelést, akár többet is. Több szem többet lát elven valaki biztos megtalálja az okát panaszainak.

A porcerősítő szedésének van létjogosultsága. Ezt is a szakrendelésen vagy háziorvosánál írathatja fel. A vény nélküli szerek sem rosszak, de azok kevesebb hatóanyagot tartalmaznak. Addig is ússzon minél többet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Bogdán Aurél, ortopéd szakorvos