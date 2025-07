Új korszak indul a hospice ellátásban Magyarországon

Nagyszabású fejlesztés kezdődött a hazai hospice-palliatív ellátásban. A Svájci Államszövetség és a Magyar Kormány között létrejött támogatási forrás bázisán zajló többkomponensű projekt előkészületei elkezdődtek. A 3 éves program célja a hospice ellátásához való hozzáférés javítása az országban.

Magyarországon évente több mint 30 000 ember hal meg daganatos betegségben és körülbelül a betegek harmada részesül hospice-palliatív ellátásban. A hazánkban jelenleg működő 100 ellátó nem fedi le a teljes szükségleteket. Az életvégi ellátás méltóságát, emberközpontú megközelítését célozza a Svájci-Magyar Együttműködési Program, melynek keretében 3 év alatt öt nagy cél megvalósításán dolgoznak az ellátáshoz való jobb hozzáférhetőség érdekében.

A Belügyminisztérium koordinálásával olyan integrált palliatív ellátási egységeket, palliatív mobil teameket hoznak létre, melyek egy hazai integrált ellátási modell szerint működnek majd. A Pécsett már alkalmazott gyakorlat lényege, hogy a betegek mindig az aktuális szükségleteiknek, preferenciáinak és élethelyzetüknek megfelelő ellátásban részesüljenek és ehhez biztosított legyen az átmenet az egyes ellátási formák között.

„A palliáció egy olyan tüneti terápia, mellyel javítható a betegek és a hozzátartozók életminősége, támogatja a betegség elviselhetőségét akár már a betegség korai stádiumában is. Az idősödő társadalomban nagyon sok krónikus betegség van jelen. A palliatív ellátással nemcsak a daganatos betegeket segítjük, hanem például a szívelégtelenséggel élők vagy a COPD-s tüdőbetegek tüneti terheit is csökkentjük. A fizikai, a pszichoszociális és spirituális szükségletek kielégítését egy multidiszciplináris csapat tudja ellátni ebben az érzékeny időszakban. Az ápolók és orvosok mellett nagyon fontos a szociális munkás, a pszichológus, pszichiáter támogatása, a dietetikus, a gyógytornász, a fizioterapeuta és természetesen az önkéntesek.” – mondtadr. Csikós Ágnes a PTE ÁOK Alapellátási Intézet Hospice-Palliatív Tanszékének vezetője.

A Svájci Program keretében az országban több integrált felnőtt palliatív ellátási egység kezdheti meg működését, illetve létrehoznak egy gyermekekkel foglalkozó egységet is. Az Integrált palliatív ellátási egységek minőségbiztosításának kérdését a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület gondozza, kíséri, támogatja.

„A hospice ellátás az élet végén jellemző. Az utolsó hónapokban, fél évben van rá szükség attól függően, hogy milyen tünetei, szükségletei vannak a betegnek. Az ellátáshoz való hozzájutásban kulcsszerepük van a családorvosoknak, illetve az onkológusoknak.” – emlékeztetett dr. Csikós Ágnes tanszékvezető.

A 3 éves fejlesztés egyik fő pillére a Pécsett létrehozandó „Day care center”

A Pécsi Tudományegyetem égisze alatt pilot jelleggel nappali palliatív ellátó központot alakítanak ki, mellyel lehetőség nyílik egy külföldön már működő ellátási forma magyarországi meghonosítására. A pilot program sikere esetén az intézmény beépülhet a hazai hospice-palliatív ellátásba. Az innovatív ellátási forma lehetővé teszi az otthon gondozott betegek egynapos ellátását, jobb tüneti menedzsmentjét, a beteg és családja pszichés támogatását, valamint az osztályos intézeti ellátás tehermentesítését.

„A Day Care egy teljesen új fogalomkör itt Magyarországon, bár ennek az ellátási formái a nyugati modellekben szervesen jelen vannak. Egy nappali gondozó, vagy egy nappali gondozói hálózatról van szó. Vannak olyan betegek ugyanis a rendszerben, akik egyedül élnek vagy sokat vannak egyedül. Náluk nagy veszély az izolálódás. Az ő számukra nyújt majd közösségi helyet 2027-től a Day Care” – fogalmazottLukács Miklós, a Magyar Hospice- Palliatív Egyesület alelnöke, a PTE Klinikai Központ palliatív koordinátora, ápolója.

Az országos programban fejlesztik az otthonápolási hospice szolgálatok eszközparkját

Bővítik a humán kapacitást is, illetve továbbképzéseket is szervez az Országos Kórházi Főigazgatóság orvosoknak, szakdolgozóknak. A szakmai képzés mellett a lakosság tájékoztatására létrehoznak egy online felületet, mely a hospice-palliatív ellátások, szolgáltatások elérhetőségét célozza, illetve segíti, hogy az ellátásra szorulók, illetve a családtagok megfelelő tájékoztatáshoz jussanak, és időben elérjék a kívánt szolgáltatást. A felületen alapvető ápolási információk is szerepelnek majd, amivel az érintettek életét igyekeznek könnyebbé tenni.

„Nemcsak a hospice és palliatív osztályok bővítése a kérdés. Sokkal inkább egy palliatív szemléletű ellátásra van szükség akár az egészségügyi ellátórendszerben, akár a szociális rendszerben. Emellett a családtagoknak is nagyon komoly edukációs igényeik és pszichés támogatási szükségleteik vannak, hisz az ápolási, gondozási feladat sokszor hosszú-hosszú hónapokon, vagy akár éveken át tart.” – hangsúlyozta dr. Csikós Ágnes.

Lukács Miklós úgy fogalmazott: „A Svájci Program fejlesztéseivel a beteg és a hozzátartozók életminőségének javítása a cél. Minőség és gazdasági indikátorok mentén vizsgáljuk a folyamat hatásosságát. Az eredmények az egészségpolitika számára is iránymutatóak lehetnek majd ahhoz, hogy az integrált modell működésileg, finanszírozásilag beépüljön az ellátórendszer struktúrájába.”

(Szerző: Gombár Gabriella)