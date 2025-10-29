Bíznak az influencerekben a magyarok, ha az egészségükről van szó

A magyarok döntő többsége, közel 90 százaléka teljesen megbízik abban az influenszerben, akit egészségügyi témákban követ. A megkérdezettek 27 százaléka követ egészség vagy betegség témában valamilyen tartalomgyártót, a platformok közül pedig a Facebook, a YouTube és a TikTok a legnépszerűbb - derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) megbízásából készült kutatásából.

Az idén is meghirdetett Egészségértés Díj először díjaz majd hiteles információkat közvetítő influenszereket. A szervezet szerint különösen fontos, hogy a társadalom szélesebb körben férjen hozzá közérthető, megbízható egészségügyi tartalmakhoz. Ezt a célt szolgálja a pályázat is, amelyre 2025. november 3-ig bárki jelentkezhet, aki újdonságot hozott létre az egészségértés területén.

Tudják, honnan szerezzenek egészségügyi információt, azonban ezeknek a hitelességét már kevesen ellenőrzik – ez derült ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) megbízásából a Szinapszis Kft. által készített reprezentatív felmérésből.

A kutatás szerint a magyarok 60 százaléka tudja, hol keressen önállóan információt egészségről, betegségről, ugyanakkor a lelki, pszichés problémák kezeléséről már csak 40 százalék mondta ezt. 10-ből 7-en saját bevallásuk szerint több forrásból szereznek információt az egészségükről. Azt azonban mindössze 47 százalék állítja, hogy rendszeresen meg szokta kérdezni egészségügyi szakembertől, hogy az általa talált egészségügyi információk megbízhatóak-e. Tízből pedig csak hatan értenek egyet azzal, hogy ha új egészségügyi információt találnak, utánanézek, valóban hiteles-e.

Díjazzák az egészségértés támogató kezdeményezéseket

Többek között ezért hirdette meg az idén is az Egészségértés Díjat az AIPM, amely a leginnovatívabb, az egészségértést támogató kezdeményezéseket díjazza. A pályázatra november 3-ig jelentkezhet bárki, aki az egészségértés területén újdonságot hozott létre, legyen az egyéni pályázó, civil szervezet, helyi közösség vagy egészségügyi intézmény.

Dr. Szalóki Katalin, az AIPM igazgatója elmondta: „Az egészségértés kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a társadalom tudatosabban viszonyuljon a saját egészségéhez. Minél szélesebb körben elérhetőek és érthetőek az egészségügyi információk, annál hatékonyabban tudunk tenni a megelőzésért és a kezelések sikerességéért. Az Egészségértés Díjra évek óta fantasztikus pályázatok érkeznek, ilyen volt például a Mélylevegő Projekt, a hazai szinten egyedülálló Semmelweis Help alkalmazás, valamint a Magyar Rákkutatás és Molekuláris Patológia Alapítvány átfogó, online ismeretterjesztő programja, amelynek része a Rákkutatók Podcast, a Rákkutatók Vlog és a RÁKelTÉRÍTŐ Podcast”.

Várják az egészségügyi influenszereket is

Idén egy új kategóriával is bővült a pályázat, keresik az év egészségi influenszerét is. „A közösségi média szerepe egyre erőteljesebb, és ez alól az egészségünkkel kapcsolatos tartalmak sem kivételek. A kutatásunkból az is kiderült, hogy a magyarok 14 százaléka követ tudatosan egészség vagy betegség témában influenszereket, és további 13 százalék alkalmanként fogyasztja tartalmaikat. A követők körében a Facebook, a YouTube és a TikTok a legnépszerűbb. Fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk és elismerjük azokat a tartalomgyártókat, akik ezeken a felületeken osztanak meg hiteles információkat” – tette hozzá Dr. Szalóki Katalin.

Teljesen megbíznak a tartalomgyártókban

A legtöbben, 57 százalék egyébként mozgással, sporttal, 54 százalék táplálkozással, 46 százalék orvosi kutatásokkal, és közel ugyanannyian a mentális egészséggel kapcsolatos tartalmakat követnek. 10-ből 7-en tudatosaknak tekinthetőek, mivel az alapján követnek valakit, hogy az illetőnek van-e szakmai tapasztalata az érintett területen. A második legnépszerűbb indok a megfelelő végzettség, míg a harmadik helyre az került, hogy a tartalomgyártó saját tapasztalatból beszél-e. A követett influenszerekben egyébként a döntő többség, 87 százalék teljesen megbízik.

Még lehet jelentkezni

A pályázatra idén 2025. november 3-ig jelentkezhet bárki, aki az egészségértés területén újdonságot hozott létre.

Idén négy kategóriában várják a pályázatokat:

  1. Az Egészségügyi intézmények kategória
  2. A Társadalmi szervezetek kategória
  3. Az Ifjúsági kategória (16-25 éves korosztály)
  4. Az Egészségügyi influenszer kategória

További információ és pályázati feltételek az alábbi linkre kattintva elérhetőek.

(Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete)

