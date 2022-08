Nyaralás utáni boldog munkakezdés? Miért ne?

Hónapokig tervezzük a nyaralást: lefoglaljuk a szállást, megveszünk minden szükséges dolgot és készítünk egy útitervet a látnivalókról. Mikor végre eljön a nagy nap, izgatottan várjuk az indulást, hogy végre kiszakadjunk a hétköznapok forgatagából és feltöltődjünk kicsit.

Ám egyszer csak azt vesszük észre, hogy mire végre kezdtünk volna igazán kikapcsolódni, már az utolsó vacsoránkat költjük az új kedvenc helyi éttermünkben. Hazaérve pedig újra vár a mókuskerék és bizony a szabadság utáni első munkanap is vészesen közeleg. Hogyan tudjuk zökkenőmentessé tenni az átállást és felvenni újra a fonalat anélkül, hogy eluralkodna rajtunk a rosszkedv vagy esetleg a munkaundor? Andrássy Fanni, a Budai Egészségközpont pszichológusa hasznos tanácsokkal lát el minket.

„A kikapcsolódásra mindenkinek szüksége van. A pihenés, a munkán kívül töltött idő, az új élmények és ingerek rengeteg plusz energiát adnak nekünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az év többi napját lendülettel telve éljük meg. Ezek a vakációk általában csökkentik a szervezet stressz szintjét és növelik az elégedettségünk mértékét, azonban a tartósabb boldogságot nem befolyásolja meghatározó mértékben. Az új helyek, emberek inspirálhatnak minket, új ötleteket adhatnak vagy esetleg új célokat is megfogalmazhatunk általuk. Egy-egy üdülésnek számos pozitív hatása van, hiszen tudja javítani az egészségérzetet, képes javítani a problémamegoldó képességet. Sajnos a munkába való visszatérés bizony előbb-utóbb eljön és nem mindig megy könnyedén. Pedig, mint mindenre, erre is felkészülhetünk, így könnyítve meg a saját dolgunkat” – mondta Andrássy Fanni.

Tennivalók szabadság előtt

A szabadság előtt érdemes egy listát készítenünk azokról a feladatokról, amelyet mindenképp el kell végeznünk az utazás előtt, valamint gondoskodjunk a helyettesítő kollégáról, aki távollétünkben mindent el tud végezni helyettünk. Érdemes a teendőket jól elosztani, hogy mindenre jusson elég idő és az utolsó nap ne maradjunk túlórázni. Ha így teszünk, nyugodt szívvel tudjuk kikapcsolni a céges telefonunkat és nem érezzük majd a késztetést arra sem, hogy elolvassuk a bejövő e-maileket. Számunkra pedig így lesz teljes és pihentető a kikapcsolódás. A visszatérésünket már a nyaralás előtt is érdemes átgondolni, megtervezni. Ami pedig a nyaralást illeti, szánjunk időt a megtervezésre, hiszen már többen is kimutatták, hogy a tervezgetés időszakában is megugrik a boldogságszintünk. A mértékletesség itt is fontos, a túltervezés megöli a spontaneitást, ami az utazás rovására mehet és stressz szintünk is felerősödhet.

Minden jó véget ér egyszer

A szabadságról bizony előbb-utóbb vissza kell térnünk és az első munkanapot sem halaszhatjuk sokáig. Persze, vannak olyanok, akik nagyon várják, hogy újra belevessék magukat a munkába, de vannak olyanok is, akiknek ez kicsit nehezebben megy. Számukra az alábbi néhány hasznos tipp nyújthat segítséget:

Ha tehetjük, ne a munkanap előtti napon érkezzünk haza, hagyjunk időt magunknak az átállásra. Annál is inkább, mert az otthoni teendők is felhalmozódhatnak egy hosszabb távollét után, melyek elvégzése szintén időt igényel. Induljon az első munkanapunk úgy, hogy ezekkel már nem kell foglalkoznunk és az utazás fáradalmait is kipihentük.

Gondoljuk át a feladatainkat: milyen projektekkel foglalkoztunk a szabadságunk előtt, mi az, amit újra vissza kell majd vennünk. Az is lehet, hogy az új élményeknek köszönhetően akár új ötletek is segítik majd a megvalósítást.

Az első napokra ne tervezzünk nagy feladatokat. Épp elég lesz a levelek elolvasása, a felmerülő feladatok összesítése, az aktuális projektek státuszának egyeztetése. Ebben az időszakban akár arra is szánhatunk időt, hogy átgondoljuk az eddigi folyamatokat, rutinokat és lehet, hogy olyan új megoldások jutnak majd eszünkbe, amelyekkel hatékonyabbá tehetjük a munkavégzésünket.

Szánjunk időt az első munkanap elején a priorizálásra is, gondoljuk át, hogy mely feladatok sürgősek és fontosak. Ha ezt megtesszük, nem fog elterelődni a figyelmünk a lényegi feladatokról.

Vonódjunk be az utazás élményeibe, tudatosan éljük meg a nyaralás pillanatait, és ne felejtsük el később sem a nyaralás szép perceit, hiszen ezáltal az agyunk is keresi majd későbbiekben a pozitív emlékek felidézését, mely hosszútávon segíti a mentális egészségünket.

Utazásról hazatérve gondoljuk át, hogy milyen pozitív tapasztalatokat szereztünk, miket tudunk beépíteni a munkánkba. Vigyünk magunkkal az irodába egy kedves emléket, egy közös fényképet, amely emlékeztet a kellemes napokra, és oldhatja a minket körülvevő munkahelyi stresszt.

„Ha eluralkodna rajtunk a nyaralás utáni rosszkedv (post- holiday blues), mely nem ritka jelenség, ne engedjük magunkat bele a negatív gondolatokba és érzésekbe, érdemes ehelyett pozitívan gondolkodni, meglátni a pozitív részét a munkánknak. Emlékezzünk kicsit vissza a kollégákkal közös, izgalmas projektekre, a sikerekre és a munkahelyen kívüli lazításokra. Máris jobb kedvvel vágunk bele a munkába, sőt a nyaralós élményeket megosztva akár már most is megtalálhatjuk a jövő évi üdülés úticélját.

Motiváljon minket a célok megvalósítása, hiszen minden befektetett energia megtérül, amelyet talán jövő nyáron egy különleges nyaralásra tudunk váltani. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak maradjunk egész évben, fontos saját magunkért tenni, gondot fordítani a regenerálódásra, testileg és lelkileg is” – tette hozzá a szakértő.

(Budai Egészségközpont - Andrássy Fanni, pszichológus)