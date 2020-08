A tetoválás veszélyei

A tetoválást, ami a régészeti leletek szerint már az időszámításunk előtti időszakban létezett, korábban hagyományok részeként, a törzsi hovatartozás jeleként, esetleg rangjelzésként viselték magukon az emberek. Ma elsősorban az énkifejezésnek egy módja. Egyfajta divat.

Nincsenek pontos adatok arra vonatkozóan, hogy világszerte, vagy akár hazánkban hányan viselhetnek magukon valamiféle testfestést, de az biztos, hogy egy eléggé elterjedt „hóbortról” van szó. Veszélyeiről mégis keveset olvashatunk.

Hirdetés

Egy amerikai honlapon megjelent cikk 7 pontban összegzi, mi az, amit érdemes megfontolni, mielőtt az ember tetováló szalonba megy. A cikkben felhívják a figyelmet többek között arra, hogy a tetováló „iparág” nincs megfelelően ellenőrizve. Mivel a tetováló festék nem minősül sem kozmetikumnak, sem pedig gyógyszernek, az FDA-nak (Food and Drug Administration) nincs joga ellenőrizni azok összetételét. Tulajdonképpen nincs senki, aki a forgalomban lévő illetve saját kezűleg gyártott, tetováláshoz használt anyagok mibenlétét pontosan ismerné. A részletes összetétel tehát nem ismert, de történtek már vizsgálatok, amelyek számos egészségtelen anyagot mutattak ki benne, mint amilyen pl. a higany, a grafit vagy a fagyálló folyadék.

Az írás arra is felhívja a figyelmet, hogy a tetoválások későbbi eltávolítása nem olcsó mulatság, és ráadásul nagy fájdalommal jár. Míg egy kiválasztott jelkép felfestése már 100 dollárból megúszható, addig ugyanannak az eltávolítása akár 1000 dollárba is kerülhet. Ráadásul csak műtétileg vagy lézeres beavatkozással van rá lehetőség, és a dolog egyáltalán nem veszélytelen. A lézersugarak ugyanis amellett, hogy a festék kristályokat szétroncsolják, olyan kémiai anyagokat szabadítanak fel, melyek rákkeltőek lehetnek.

Mindemellett – mivel a tetoválás elkészítése tűszúrásokkal jár – nem szabad elfeledkezni a fertőző betegségek terjesztésének lehetőségéről sem. Akár a HIV vírus, akár a Hepatitis C terjedhet egy többször használt, fertőzött tű útján. Éppen ezért pl. a véradók közül kizárják azokat, akik egy éven belül tetováltatták magukat.

Sok olyan szempont van tehát, amelyet egy ilyen maradandó eredménnyel járó beavatkozás esetén érdemes fontolóra venni. Ahogy az idő telik, egyébként is sokan (egyes publikációk szerint a tetovált emberek 50 százaléka) meggondolják magukat és szabadulni szeretnének testfestésüktől. Sokan a múltat akarják ily módon lezárni, mások felnőtté válva szégyellik a fiatalkori lázadás jeleit, de olyanok is vannak, akik attól tartanak, álláslehetőségtől, karriertől esnek el egy tetoválás miatt. Érdemes tehát alaposan átgondolni egy ilyen döntést, és ha az elhatározásunk végleges, akkor is körültekintően választani a tetováló szalonok közül.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Debreczeni Anikó, általános orvos

Forrás: www.usnews.com