A vényeken mit jelentenek a jogcím kategóriák?

Tanácsok horgászoknak a koronavírus-járvány idején

A COVID-19 a szabadban is terjed cseppfertőzés útján, ezért a jelenlegi járványhelyzet a horgászoktól is nagyobb odafigyelést igényel. A szabályok betartása mellett a horgászat mindazonáltal nem tilos és nem is veszélyes.