Jeges fürdő: pro vagy kontra

Számos északi népnél nemcsak sport, hanem hagyomány is télen a forró fürdőzés vagy szaunázás utáni jeges vízben való megmártózás. Az alábbiakban e különös szokás módját, élettani hatásait, javallatait, illetve ellenjavallatait mutatjuk be.

A jeges fürdő leggyakrabban valamilyen természetes, jeges, azaz kb. 4 Co hőmérsékletű vízben való néhány perces fürdést jelenti. Hasonló élettani hatásokat vált ki az ennél melegebb, de a test számára ugyancsak hideg, kb. 15 Co-os víz is. A hatás szempontjából fontos szempont az is, hogy rendszeresen, vagy csak valamilyen eseményhez kötött alkalommal vesznek jeges fürdőt, a test egésze, vagy csak egy része, pl. a lábak érintkeznek a vízzel, illetve a jeges fürdőző előtte felhevítette-e a testét pl. szaunázással. Több tanulmány is felvetette, hogy futóknál edzés után a lábak hidegvizes fürdője javíthatja a teljesítményt, csökkentheti az izomfájdalmakat, de egyértelmű bizonyítékok erre nincsenek. Kipróbálhatja bárki, akinek orvosi ellenjavallata nincsen, de érdemes tudni, milyen testi hatásokra számíthat.

Mi történik testünkben a hideg/jeges fürdő során?

A hirtelen hideghatás egyfajta sokként éri a szervezetet, a végtagok erei összehúzódnak, a vérnyomás megemelkedik, a szív szaporábban ver és a légzésszám is növekszik, az anyagcsere folyamatok viszont lelassulnak. A végtagokban és a bőrben csökken a vérátáramlás, majd a fürdő befejeztével ismét fokozódik, így a szövetek oxigénben és tápanyagban dús vérhez jutnak.

Jótékony hatásai:

jó hatással lehet az erekre, a bőrre, energikusabbá tesz, erősítheti az immunrendszert

testileg-lelkileg frissítő hatású

sportolóknál segítheti a terhelés utáni regenerációt, csökkentheti a sérülésveszélyt, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatású

Lehetséges negatív hatásai:

fájdalmas, kellemetlen érzés lehet

légzési nehézségeket okozhat

ha túl sokáig tart, kihűlést, fagyást, keringési elégtelenséget okozhat

bizonyos betegségekben (szív, tüdő, erek) hirtelen halált okozhat

a rendszeres jeges fürdőzés hosszú távú hatásai nem ismertek

Kiknek nem ajánlott:

szív-és érrendszeri betegségben szenvedőknek, pl. koszorúérbetegek, agyi keringési zavaron átesett betegek, alsó végtagi érszűkületes vagy magas vérnyomásos betegek

légúti betegségekben szenvedőknek (pl. asztma, COPD)

Néhány jó tanács:

Mielőtt jeges vagy hideg fürdőt venne, mindenképpen kérje ki orvosa tanácsát, különösen, ha szív- és érrendszeri betegségben szenved.

Egyedül ne vágjon bele, legyen mindig valaki a közelben, aki segíteni tud, ha bármilyen problémája adódna!

Tartsa be a fokozatosság elvét és 5-10 percnél tovább semmiképp sem maradjon a vízben!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Földi Ildikó