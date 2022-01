Rák elleni harc: hamarosan az európai lakosság 40%-át érintheti

A világon percenként 20 ember hal meg daganatos megbetegedésben. A számítások szerint 2035-re az EU-ban a lakosság 40%-át érintheti életében valamilyen daganatos betegség. Az Oncompass Medicine idén a rák elleni harc világnapját - február 4. - egy nemrégiben Amerikában megjelent tudományos közleményével ünnepli, amely egy daganatos betegük sikeres célzott kezelésének történetét mutatja be.

Az Oncompass Medicine alapító kutatói, Dr. Peták István és Dr. Schwab Richárd a precíziós onkológia nemzetközi úttörőiként a csapatukkal együtt már évtizedek óta azért harcolnak, hogy a rákos betegeket is a kiváltó okok alapján, személyre szabott, célzott terápiával kezeljék.

Az OCM ennek érdekében kifejlesztett egy mesterséges intelligencia alapú kalkulátor szofvert is, amely az orvosoknak segít kiválasztani a daganatos beteg számára a leghatékonyabb célzott kezelést. Az Oncompass Medicine csapatának nemrégiben jelent meg az amerikai onkológusok társaságának precíziós onkológiával foglalkozó szaklapjában - Journal of Clinical Oncology - egy tudományos közleménye, amely egy daganatos betegük sikeres célzott kezelésének történetét mutatja be.

Dr. Peták István az OCM tudományos igazgatója kiemelte: “Az amerikai tudományos publikációnk részletesen ismerteti, hogy a daganatban található génhibák orvosi és bioinformatikai elemzése alapján hogyan lehet kiválasztani a beteg számára a leghatékonyabb, személyre szabott, célzott kezeléseket, sőt, azt is fel lehet tárni, hogy pontosan mi okozta a daganatot.

Az esettanulmány - a molekuláris diagnosztika és a mesterséges intelligencia jelentőségén túl -, felhívja a figyelmet a molekuláris tumorboard fontosságára is, amely az onkológusok, a sebészek, a sugárterápiás szakemberek, a molekuláris biológusok és a molekuláris farmakológusok szoros együttműködéséből áll.”

A célzott terápia segítségével a daganat visszazsugorodott

A tudományos cikk szerint 2015-ben egy 70 éves beteg fején, a fül mögött laphámrákot diagnosztizáltak. A sikeres sebészi eltávolítás és sugárterápia ellenére a daganat 2016-ban kiújult, amit kemoterápiával kezeltek, de ez csak lassítani tudta a daganat növekedését.

Ekkor történt meg a beteg első molekuláris diagnosztikai vizsgálata, amely egy, a fejnyakdaganatokban gyakorta fontos szerepet játszó PIK3CA gén sokszorozódását mutatta ki. A beteg kezelését végző orvosi team ekkor ült össze először az Oncompass Medicine szakértőivel egy „Molecular Tumorboard” ülésen, hogy megtárgyalják a személyre szabott kezelési lehetőségeket.

A célzott kezelés kiválasztásában az Oncompass által kifejlesztett, mesterséges intelligencia alapú szoftver, a Realtime Oncology Treatment Calculator is segítségükre volt. Együttesen választották ki azt a célzott gyógyszert, amely egy olyan génre fejti ki hatását, ami kapcsolatban áll a módosult PIK3CA génnel. A célzott terápia segítségével a daganat visszazsugorodott. A javulás egészen 2018 közepéig tartott, amikor a daganat újra növekedni kezdett. Ekkor a tumorboard egy sokgénes molekuláris diagnosztikai vizsgálat mellett döntött, hiszen egy daganatot nem csak egy, hanem átlagosan négy-öt génhiba okozza, és ebben az esetben addig csak egy génhibáról volt tudomásuk.

A sokgénes vizsgálat újabb tizennégy génhibát állapított meg

Ezek közül az informatikai elemzés öt gén biológiai oki szerepét valószínűsítette. Ez alapján a szakértői csoport egy újabb célzott kezelést javasolt a MEK gén gátlására. A kombinált kezelés hatására a daganat kimutathatatlanná vált. A kombinált kezelést még fél évig, 2019 közepéig folytatták. Ez után már elég volt egy gyógyszert adni a betegnek ahhoz, hogy a daganat ne kezdjen el újra növekedni. A génekben talált mutációk típusának bioinformatikai elemzése azt is kimutatta, hogy a génhibák kialakulást nagy valószínűséggel az UV sugárzás okozta, és nem a dohányzás, az alkohol, vagy a beteg egyéb betegségre szedett gyógyszerei.

Több rangos díj

Az Oncompass Medicine a Kalkulátor (Realtime Oncology Treatment Calculator) fejlesztésért már több rangos hazai és nemzetközi innovációs díjban részesült. 2019-ben megkapta az Amerikai Klinikai Onkológusok Társaságának (ASCO) díját és megnyerte a Get in the Ring! V4 versenyt. 2020-ban az Informatikai Innovációs Díj mellett, az OCM megkapta a Gyurós Tibor Díjat, 2021-ben pedig - Európa legígéretesebb technológiai vállalkozásaként - elnyerte a Jövő Unikornisa díjat. A kitüntetést Dr. Peták István épp egy éve, a rák elleni harc világnapján vette át az Európai Bizottság innovációért és kutatásért felelős biztosától.

