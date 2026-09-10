A gyermekkori cukorbetegség a demencia magasabb kockázatával jár

DRportal/WEBBeteg
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Az 1-es típusú cukorbetegség 10 éves életkor előtt történő kialakulása a később jelentkező demencia magasabb kockázatával is összefügghet. Egy svéd kutatás azt vizsgálta, hogy van-e kapcsolat a cukorbetegség kialakulásának életkora és a későbbi demencia kockázata között.

A kutatók több mint 43 ezer, 1-es típusú cukorbetegséggel élő személy adatait elemezték a Svéd Nemzeti Diabétesz Regiszter alapján. A résztvevőket három csoportba sorolták attól függően, hogy hány éves korukban alakult ki náluk az 1-es típusú cukorbetegség: 10 éves kor előtt, 10–17 éves korban, illetve 18–30 éves korban. Ezután azt vizsgálták, hogy a hosszú távú követés során milyen gyakran alakult ki náluk demencia.

A résztvevőket átlagosan közel 30 éven keresztül követték. Ez idő alatt 530 személynél alakult ki demencia. Azoknál, akiknél az 1-es típusú cukorbetegség 10 éves kor előtt jelentkezett, magasabb volt a demencia kockázata, mint azoknál, akiknél a betegség 18–30 éves korban alakult ki. A 10–17 éves korban kialakult 1-es típusú cukorbetegség esetében nem találtak emelkedett kockázatot a vizsgálatban figyelembe vett egyéb tényezők hatásának kiszűrése után.

A vizsgálat eredménye alapján tehát a 10 éves kor előtt kialakuló 1-es típusú cukorbetegség a későbbi demencia fokozott kockázatával járhat a 18–30 éves korban kialakuló betegséghez képest. Az eredmény ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a demencia bármely okának (Alzheimer-kór, vaszkuláris demencia stb.) előfordulása jellemző lenne az 1-es típusú cukorbetegséggel élők körében, a diagnosztizált 530 személy a vizsgált résztvevők 1,2 százalékát tették ki. A diabéteszesek többségénél tehát a 30 év alatt nem alakult ki demencia, ugyanakkor a korai diabétesz rizikónövelő tényezőnek számít.

Forrás: DRportal - Age of Type 1 Diabetes Onset and Dementia Risk (Diabetes, Obesity and Metabilism, 2026)

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