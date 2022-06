Veszélyes szövődményekre hívják fel a figyelmet a Cukorbetegek Világnapján

Hazánkban megközelítőleg 1 millió diagnosztizált cukorbeteg van, becslések szerint viszont további több százezer ember élhet úgy Magyarországon, hogy nem tud anyagcsere-betegségéről.

A diabétesz kontroll alatt tartása folyamatos odafigyelést igényel a mindennapokban, legyen szó a rendszeres testmozgásról, tudatos táplálkozásról vagy a következetes szakorvosi konzultációkról, azzal viszont továbbra is kevesen vannak tisztában, hogy a legnagyobb veszélyt a betegség súlyos szövődményei jelentik. A szív- és érrendszeri elváltozások vagy a vesekárosodás a vezető halálokok közé tartozik a magyarok körében, melyek komoly terhet jelentenek az egészségügyi ellátórendszer számára is. Tudjunk róla, kerüljük el! – hangsúlyozza a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége (CEOSZ) a Cukorbetegek június 27-ei Világnapja kapcsán.

Több mint 30 éve került a világnapok sorába június 27., az azóta eltelt évtizedekben pedig sajnos valódi népbetegséggé „lépett elő” a diabétesz: 2021-re elérte az 537 millió főt az anyagcsere-rendellenességben szenvedők száma globálisan, 2030-ra pedig már közel 650 millió diagnosztizált esetet jósolnak az előrejelzések. Talán még ennél is nagyobb problémát jelent, hogy további 240 millió, többnyire 2-es típusú cukorbeteg nem tud állapotáról, mely természetesen lehetetlenné teszi a diabétesz kordában tartását és a pusztító egészségügyi következmények elkerülését. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége hosszú évek óta elkötelezett a szomorú statisztikák javítása mellett, melynek egyik legfontosabb eszköze a társadalom széles körű tájékoztatása, illetve az ellátórendszerbe már bekerült betegek folyamatos edukálása – gyakran maguk a páciensek sincsenek tisztában azzal, mit kockáztatnak, ha nem tartják megfelelően kontroll alatt állapotukat.

Életveszélyes szövődmények – nem lehet elégszer hangsúlyozni

A diabétesz talán legnagyobb csapdája, hogy miközben önmagában is rendellenességeket okoz a szervezet működésében, az érintetteket számos más súlyos szövődménynek is kiteszi. „A cukorbetegek közel felénél alakul ki visszafordíthatatlan vesekárosodás. Becslések szerint az idült vesebetegségben szenvedők száma Magyarországon meghaladja a 1,5 millió főt. Az összes eset közel 40 százalékáért a cukorbetegség felelős. A páciensek kétszer akkora eséllyel szorulnak kórházi kezelésre más betegségekkel összefüggésben is. Körükben jóval gyakoribb a szívelégtelenség előfordulása, a koszorúér-rendellenességek és a stroke is – mindez óriási megterhelést jelent az egészségügyi ellátórendszernek is, ezért kulcsfontosságú szerepe van a megelőzésnek, a betegedukációnak, valamint a fenntartható, modern terápiáknak” – hívja fel a figyelmet Füzesi Brigitta, a CEOSZ elnöke.

A megbetegedések döntő része továbbra is a diabétesz 2-es típusához tartozik, mely egyértelműen összefüggésbe hozható a civilizációs ártalmakkal. A mozgásszegény életmód, a finomítatlan szénhidrátokban és kalóriában gazdag táplálkozás, a feszített mindennapok és a tartósan stresszes állapot mind-mind hozzájárulnak a cukorbetegség kialakulásához. Ez egyben azt is jelenti, hogy a megelőzés és diagnózist követő kezelés szempontjából is sokat tehetünk, hogy elkerüljük a súlyos szövődményeket. Ezek között is fontos szerep jut a rendszeres vércukorszint-mérésnek – akár felmerül a cukorbetegség gyanúja, akár nem –, ráadásul ma már laboratóriumi pontosságú, megbízható és kényelmes eszközök érhetők el az otthoni önellenőrzéshez is.

Fókuszban az egészséges táplálkozás: receptversenyre hív a CEOSZ

A mindennapokban gyakran az a legnehezebb a cukorbetegek számára, hogy lemondjanak azokról a finom falatokról, melyeket korábban szívesen fogyasztottak, a diagnózist követően azonban inkább egészséges alternatívát kell választaniuk helyettük. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége idén is gondol a hasukat szerető diabéteszesekre és meghirdeti receptversenyét: szeptember 15-ig várják az egészségtudatos táplálkozás szabályainak megfelelő – sovány húsokkal készülő, sószegény, mérsékelt zsírtartalmú – ételek receptjeit, melyeknek 1 adagja legfeljebb 50 g szénhidrátot és 600 kcal energiát tartalmazhat. Emellett a 2022-es pályázat témája a hagyományos magyar konyha, így legalább egy összetevőnek vagy készítési módnak ezt kell megidéznie. A jutalom ezúttal sem marad el, a tizenkét legjobb recept megjelenik majd a CEOSZ 2023. évi falinaptárában.

(Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége)