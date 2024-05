Elhunyt a gyermekem - Gyász, és ami utána következik

A gyermek elvesztését a természet rendjével ellentétesnek érezzük. A gyermekhalál miatti gyász számos sajátossággal bír, és fokozott lelki megterhelést jelent az egész családnak. Hogyan dolgozzák fel a szülők ezt a krízist, mit tehet a környezet? Vladár Anita pszichológust kérdeztük.

A gyermekhalál a legtöbbünket mélyen megérinti, mert természetellenesnek gondoljuk: alig jött világra egy új jövevény, máris elmegy, a veszteség pedig egyben a szülői jövőkép változását is jelenti.

Mi a gyász?

A szomorú és fájdalmas változásokra, történésekre adott természetes, normális emberi reakció, magatartási forma a gyász. Mindazoknak a sokszor ambivalens érzelmeknek az összessége, amelyeket egy nagy változás, addigi életünk rendjének felborulása okoz. Például egy előléptetés után érezhetünk büszkeséget, örömöt és kíváncsiságot, miközben szomorúak lehetünk a kedvelt kollégák elbocsátása miatt. Egy szeretett családtagunk hosszú betegeskedés utáni elvesztésekor érezhetünk borzasztó mély fájdalmat, emellett megkönnyebbülést is.

Tévhitek a gyászról

Számos hiedelem van a köztudatban, ezek általában nem segítenek, de könnyen ronthatnak az érzelmi állapotunkon, akadályozva a természetes gyászfolyamatot.

Íme hat példa az általános rossz tanácsokra, amik a téves hiedelmeinken alapszanak:

„Ne szomorkodj!”

„Gyászolj egyedül!”

„Pótóld a hiányt!”

„Foglald el magad!”

„Idővel jobb lesz.”

„Légy erős (valaki másért)!”

Minden gyász egyedi

Minden ember egyedi, ezáltal minden gyászfolyamat más és más. A gyásznak nincs meghatározott ideje és fázisai. Az érzelmi veszteségekre különböző reakciókat adunk; ugyan vannak általános gyászreakciók, de nem mindenkire jellemzőek, egyedi a sorrend:

csökkent koncentrációs képesség és memóriazavarok,

érzelmi labilitás vagy elérzéstelenedés érzése,

étkezési zavarok,

alvászavarok,

érzelmi-társas elszigetelődés.

Ezek a gyászreakciók végül könnyedén vezethetnek pszichoszomatikus megbetegedéshez is – mondja a nyilatkozó szakértő.

Önvádaskodás, bűntudat

A gyászban természetes módon jelen lévő érzések a gyermekét gyászoló szülőben fokozottan jelennek meg, ilyen lehet az önvádaskodás, mások hibáztatása vagy a bűntudat érzése. A gyászoló viselkedése is változó: néha magányra vágyik, elszigetelődik, máskor pedig arra vágyik, hogy beszélhessen a halálesetről, és legyen, aki meghallgatja.

A gyermek halála utáni első időkben meghatározó szerepe van a gyászmunka elindulásának, az érzelmek átélésének és kifejezésének. A legfájdalmasabb, hogy meg kell élni a mindennapokat, úgy, hogy közben kimondhatatlanul hiányzik a gyermek. Aggodalomra adhat okot, ha elmarad a gyászreakció, ha túlságosan késlekedik, ha intenzitását tekintve túlzott mértékű, illetve, ha a szokványostól eltérő pszichés és szomatikus tüneteket tapasztal a szülő.

A veszteséggel kapcsolatos érzések átélése is fontos Szinte minden gyászoló ehhez hasonló eszközökkel próbál megküzdeni a saját gyászával, ami nem segít abban, hogy átvergődjön a fájdalmas állapoton. A gyászoló gyakran elszigetelődik és érzelmileg bezárkózik, a feldolgozatlan gyász pedig évekkel később is újra előtörhet, ezért kiemelten fontos időben megfelelő teret adni a feldolgozási folyamatnak (Russel Friedman - John W. James "Gyógyulás a gyászból" című könyve alapján). A hagyományos rituálék elhagyása és a társadalmunkban egyre inkább jellemző elmagányosodás, a terjeszkedő virtuális világ személytelensége nem segítik az akut gyász feldolgozását, a veszteségeink elengedését. Az idő múlásával együtt nem múlik a fájdalom, a figyelemelterelés, a munkába temetkezés és a világi örömök pedig csak átmenetileg segítenek. A gyász feldolgozásának alapvető feltétele a veszteséggel kapcsolatos érzések átélése és az érzések kifejezése – olvasható dr. Pilling János „A búcsú méltósága” című munkájában. Amennyiben a bennünket ért súlyos veszteség után nem gyászolunk, a tragikus veszteség nemcsak egész életutunkat, további sorsunkat, de több generáció sorsát is befolyásolhatja – írja Polcz Alaine „Gyászban lenni” című könyvében.

Mivel NEM segítünk a gyászolónak?

Valószínűleg sokan hallottuk már a következő tanácsokat, esetleg mi is mondtuk más gyászolóknak, mert azt hittük, hogy ezzel segítünk:

"Tudom, mit érzel."

"Légy erős!"

"Légy hálás, hogy ilyen sokáig veled volt!"

"Foglald el magad!"

"Teljes élete volt."

"Ez volt Isten akarata."

"Mostanra túl kellene lenned rajta."

"Az idő majd megoldja.”

"Majd lesz másik gyerek, nem kell aggódni!"

Az ehhez hasonló tanácsokkal könnyen elbagatellizálhatjuk a gyászoló érzéseit, és úgy érezheti, hogy elvesszük a jogát ahhoz, hogy megélje és normálisnak érezze a gyászát. Könnyen előfordulhat az is, hogy intellektuálisan próbáljuk segíteni a gyászolót, de a gyász nem az intellektusról, hanem az érzésekről szól. A gyászoló a legmélyebb fájdalmában nem érzi jól magát az intellektuális tanácsoktól, és esetleg úgy érezheti, hogy nem figyelnek az érzéseire.

Gyermek elvesztése esetén – ha egyelőre még nem is tudjuk elképzelni egy másik gyermek érkezésének a lehetőségét, esetleg vannak már gyermekek a családban – kifejezetten fontos, hogy dolgozzunk a gyászunkon, hiszen a már velünk élő, esetleg a jövőben vágyott gyermek életére is egyedülállóként és önmagában jelentősként kell tekinteni, és nem szabad kompenzáló erőként tekinteni rájuk.

A gyermekek előtt sem kell elrejteni a gyászt, érzelmi fejlődésükre jó hatással lehet, ha látják, hogy a szülők képesek megélni az érzéseiket, átélni a gyászukat és átlendülni a nehéz időszakokon. Talán a saját gyászukat is megsegíthetjük azzal, ha példát mutatunk, hogy ennek helye van egy veszteség vagy jelentős változás után.

Hogyan segíthetünk a gyászolónak barátként, ismerősként?

1. Ne ijedjünk meg a gyászoló fájdalmától. Jelenlétünk önmagában támogató lehet, sokszor nincs szükség szavakra. Ne értelmezzünk, ne analizáljunk, csak engedjük a másiknak, hogy kifejezze a bánatát. Ismerjük el az érzéseit és biztosítsuk az együttérzésünkről. "El sem tudom képzelni, mit érezhetsz most, de itt vagyok, figyelek rád."

2. Engedjük meg a gyászolónak, hogy többször elmesélje a történetet, ami nyomasztja. A feldolgozási folyamat természetes része lehet az ismétlés, minden mesélésnél csökkenhet a fájdalom.

3. Készüljünk fel a csendre. Ne erőltessük a beszélgetést, ha a gyászoló nem áll készen rá. Van olyan, hogy a támogatásunkat úgy fejezhetjük ki, hogy csendben ülünk, és például együtt nézzük a madarakat.

4. Őszintén kérdezzük meg a gyászolót, hogy hogy érzi magát. A gyász sokszor elszigetelődéssel jár, a gyászoló világa beszűkül, ami további problémákhoz vezethet. Érdeklődjünk felőle, ajánljuk fel, hogy meglátogatjuk.

5. Ajánljuk fel a segítségünket, de ne általánosságban; egészen konkrét javaslataink legyenek, akár választási lehetőségek formájában. Például: "Szombaton és szerdán megyek bevásárolni, írd össze, hogy mire van szükséged, nagyon szívesen elhozom!"

6. Támogatásunk legyen folyamatos, rendszeres. Biztosítsuk a gyászolót arról, hogy amíg jobban nem lesz, addig támaszkodhat ránk. Mondjuk el, hogy szívesen tesszük, és nem várunk cserébe semmit. A legjobb az, ha olyan segítséget tudunk nyújtani, ami egyébként is könnyen beépíthető az életmódunkba az adott időre: pl. minden reggel elviszem a kutyámat sétálni, így el tudom vinni a gyászolóét is nagy plusz vállalás nélkül, ráadásul még örül is a kutyám, hogy van társasága. Így a gyászoló sokkal könnyebben tudja elfogadni a segítséget.

7. Évfordulókon ne felejtsük el jelezni a gyászoló számára, hogy gondolunk rá, ismét biztosítsuk támogatásunkról.

8. Ismerjük fel, ha szakemberre van szükség, és ne féljünk időben jelezni ezt a gyászolónak.

+1. Nevessünk a gyászolóval, ha már képes az emlékekre szeretettel visszagondolni. Vegyünk részt a boldogságában és erősítsük meg abban, hogy örömmel gondoljon vissza a szép emlékekre.

Szerző: Tóth András, újságíró - WEBBeteg

Szakértő: Vladár Anita pszichológus, a Pszichogenezis Pszichológiai Központ vezetője