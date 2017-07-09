Jóindulatú bőrnövedékek a test bármely pontján jelentkezhetnek. Kialakulásuk helyétől függően esztétikai vagy praktikus okokból idővel az eltávolításuk mellett dönthetünk.

Éves kontroll a bőrgyógyásznál

A bőrön több elváltozás is kialakulhat, ezek között van jó- és rosszindulatú is. Az évenként javasolt anyajegyszűrés során a bőrgyógyász alaposan átvizsgálja a bőrön megjelent kinövéseket, dudorokat, kiütést és minden olyan eltérést, ami aggodalomra adhat okot.

Hámszemölcsök

A kor előrehaladtával egyre több elváltozás jelenik meg a bőrön, ezek egyik jellegzetes típusa a sárgás-barnás vagy sötétbarna hámszemölcs, a seborrhoeas keratosis vagy verruca - magyarázza dr. Vincze Ildikó, bőrgyógyász-kozmetológus. Az akár nagyon gyorsan növekvő, elszarusodó felszínű elváltozás bármely testtájon, nagy számban megjelenhet. Eltávolítása történhet lekaparással, Volkmann kanállal, elektrosebészeti rádiofrekvenciás készülékkel, vagy folyékony nitrogénes fagyasztással.

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Fibrómák

Fiatalabb korban is kialakulhatnak a bőrszínű vagy barnás nyeles növedékek, a fibrómák. Megjelenésük különösen a testhajlatokban gyakori, de a nyakon, vagy a mellek környékén is előfordulnak. A kötőszövetből kialakuló fibrómákat, melyek puha, kocsányos növedékként jelentkeznek a bőrfelszínen, általában rádiofrekvenciás készülékkel távolítják el.

Lipoma, fibróma, mitesszer vagy pattanás? A faggyú- és zsíranyagcsere betegségei számos tünetet okozhatnak, ezek egy része csak esztétikailag zavaró, míg mások a szervezet betegségére utalhatnak. Kezelési lehetőségek.



Lipoma, fibróma, mitesszer vagy pattanás?

Angioma, vagy hemangióma

Vörös, lapos vagy kissé előemelkedő, pár milliméteres elváltozás a bőrön, amely érburjánzás következtében jön létre, és akár növekedni is képes. Korai felismerése és kezelése nagyon fontos, mert minél nagyobbra növekszik, annál nehezebb maradandó nyom nélkül eltávolítani. A beavatkozást általában rádiofrekvenciás készülékkel vagy lézerrel végzik.

Mi történik a beavatkozások során?

A Volkmann kanál éles széleinek segítségével sebészeti úton távolíthatóak el az elváltozások. Helyi érzéstelenítést követően a beavatkozást végző orvos a speciális kanállal a szemölcsöket kifordítja. A minimális fájdalommal járó beavatkozást követően a seb spontán gyógyul.

Az elektrosebészeti rádiófrekvenciás készülék segítségével a nem kívánt bőrkinövések a környező szövetek károsodása nélkül távolíthatók el. A kezelés a lágyszövetek sejtjeiben levő víz felmelegedését idézi elő, mely gőzt termel, és így az egyes sejtek károsodását okozza. A rádiófrekvenciás eszköz tehát a magas frekvenciájú váltóáram segítségével a kezelt szöveteket elpárologtatja. A beavatkozás minimális vérzéssel és hegesedéssel jár.

A folyékony nitrogénes fagyasztás az egyik leggyakoribb, bőrelváltozások kezelésére szolgáló beavatkozás. A pár perces kezelés során a folyékony nitrogén megfagyasztja a bőr felső rétegét, hólyagot és hámlást idéz elő. A kezelt terület gyógyulása során pörk képződik, mely pár nappal később leesik és új bőr alakul ki alatta.

Anyajegyszűrés Mivel a bőr pigmentált részei még akkor is változhatnak a fény hatására, ha egész nyáron napvédő krémet használtunk, az őszi hónapok a legalkalmasabbak arra, hogy ellenőriztessük az anyajegyeinket.



Anyajegyszűrés - Mikor ajánlott a vizsgálat?

(Dermatica)