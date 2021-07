Praktikus nyári tanácsok hisztamin intoleranciások részére

A nyári időszak több kihívást is tartogat a hisztamin diétát folytatók számára. Dr. Németh Alíz gasztroenterológus, hepatológus, a Budai Allergiaközpont orvosát kérdeztük arról, hogy mire fontos figyelni az étkezésben, hisztamin intolerancia esetén.

A hisztamin intolerancia tünetei

A hisztamin intolerancia tünetei azért jelentkeznek, mert a szervezetben a hisztamint lebontó diamino-oxidáz (DAO) enzim csökkent mértékben van jelen. Ezért, ha olyan ételt fogyasztunk, ami magas hisztamintartalmú, vagy hatására a szervezetben fokozódik a hisztamin termelés, akkor azt nem tudjuk tökéletesen lebontani és megjelennek a hisztamin intoleranciára jellemző tünetek.

Az alábbi panaszok jelentkezhetnek:

orrfolyás, orrdugulás

szívdobogás érzés, szabálytalan szívverés,

hőhullám, az arc kipirulása,

csalánkiütés, ekcéma, viszketés

migrén, hangulati ingadozás,

hányinger, puffadás, hasi görcsök, hasmenés,

izom- és ízületi fájdalom.

A hisztamin intolerancia kezelése diétával történik, a tüneteket okozó ételeket kerülni kell.

A diétát most sem szabad feladni

Aki eddig diétázott, ebben a szezonban se csábuljon el, mert a tünetei visszatérhetnek – hívja fel a figyelmet dr. Németh Alíz. A melegben jóleső hűs limonádé, vagy jegeskávé, bizonyos zöldségek és kedvelt salátaöntetek, például a balzsamecet is kerülendő. Nehéz ellenállni az ínycsiklandó eperillatnak, az ízletes málnának vagy a pirosló paradicsomoknak, de a hisztaminmentes diétában ezek, a friss padlizsán és spenót is sajnos tiltólistás ételnek számítanak. Egyéni érzékenységtől is függ, hogy kinél, milyen mennyiség okoz panaszokat, ám fogyasztásuk a legtöbb esetben hisztamin intoleranciás tünetek megjelenésével jár.

Ha nem tudjuk másként megoldani, alkalmanként – például utazások során vagy étteremben - a diétát kiegészíthetjük étkezés előtt DAO-enzim szedésével, így meg tudjuk előzni a panaszok kialakulását. A nyári időszakban azonban sok esetben a legfőbb problémát nem is az alapanyagok jelentik, hanem a frissesség és az elkészítés módja.

Így készítse az ételeket

Ha a szabadban grillezünk, ügyeljünk arra, hogy a friss alapanyagokat, megvásárolt húsokat vagy halakat minél előbb dolgozzuk fel, állás közben ugyanis a hűtőben is felszaporodhat bennük a hisztamin. A rákok, kagylók és egyéb tengeri gerinctelenek, szárított és füstölt húsféléket magas hisztamin tartalmuk miatt okozhatnak panaszokat. A chili, a ketchup, bolti fűszerkeverékek nem ajánlottak a diétában, helyette natúr fűszereket használjunk ízesítésre.

Erre kell figyelni az úti patikával kapcsolatban

Hisztamin intoleranciásként kellemetlen meglepetésként érhet, ha a nyaralás alatt fájdalomcsillapítót kell szednünk, ennek hatására ugyanis tüneteink jelentkezhetnek. A DAO enzim működését gátolhatják az antibiotikumok is, de a vérnyomáscsökkentők, reuma elleni szerek, nyugtatók és szívgyógyszerek is okozhatnak erősödő tüneteket. Ilyen esetben érdemes gasztroenterológussal konzultálni arról, hogy miként csökkenthetjük a panaszokat, illetve a gyógyszert felíró orvossal annak esetleges cseréjéről.

Budai Allergiaközpont