Tbc - A betegség tünetei és terjedése

A tuberkulózis, vagy rövidebb nevén a tbc a világ egyik legtöbb halált okozó betegsége. Ma már létezik rá gyógymód, ám még mindig több mint 2 milliárd embert fertőzött meg a betegséget okozó Mycobacterium tuberculosis bacilus.

Az esetek döntő többségében, a bacilus a tüdőt támadja meg, de az sem számít kuriózumnak, ha a betegség a nyirok-, a keringési, esetleg a központi idegrendszeren jelentkezik. Európában a lakosság szaporodását arányaiban nem követte a betegek száma, az alacsonyabb életszínvonalon élő lakosok között (akár a fővárosban is) a mai napig sok tébécés beteget találni.

Milyen tünetek utalhatnak tbc-re?

A tuberkulózis tünetei A betegség felismerésében kiemelkedő szerepe van a szűrővizsgálaton való rendszeres részvételnek. Melyek azok a jelek, amik alapján kijelenthetjük, hogy tbc-gyanús esettel állunk szemben? Itt elolvashatja >>

Mivel az esetek nagy részében a tüdő a központilag érintett szerv, a legtöbb tünet is a tüdő működésében jelentkezik:

mell-, illetve hátfájás;

vér felköhögése;

többhetes köhögési rohamok.

Emellett tapasztalható még láz, borzongás, izzadás(különösen alvás közben), étvágytalanság, fogyás, sápadtság és gyakori fáradtság.

Hirdetések

Hogyan kapható el a tbc?

A tüdőrák tünetei Nagyon fontos a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel, mivel a röntgenátvilágítással a tüneteket még nem okozó daganat felismerhető, így a kezelés korán elkezdődhet, ami a gyógyulás esélyét jelentősen megnöveli. Hogyan ismerhető fel a tüdőrák? >>

A tbc elsősorban cseppfertőzéssel terjed, tehát a köhögés, a köpködés, a tüsszentés, a nyállal való érintkezés (csókolózás, szex, táplálkozás) mind veszélyt jelenthetnek.

Ezenkívül a fertőzött tárgyak is veszélyesek. De a fertőzött szoptató anya is átadhatja gyermekének, mint ahogy szervátültetéssel is terjedhet. A betegek általában azokat fertőzik meg, akikkel szinte naponta találkoznak, hiszen a fertőzéshez többszöri találkozás szükséges a bacilussal.

Kivételt jelentek azok, akiknek az immunrendszere legyengült (a HIV-fertőzöttek például különösen veszélyeztetettek: a világban élő 40 millió HIV/AIDS fertőzött egyharmada, egyben tbc-s is, ráadásul néhány hónappal az után, hogy elkapta a betegséget, meg is hal).

A baktérium miután belélegezték, megtelepszik a tüdőben, majd amint az immunrendszer gyengül, fertőz, és a vérrel a test bármely területére eljuthat – a vesékbe, az agyba, a gerincbe –, ám ott nem fertőz.

Mennyire hatékony a tüdőszűrés? A tbc miatti tüdőszűrés hatékony, még ha léteznek is olyan vélemények, hogy nincs rá szükség. Ezek főleg olyan országokból származnak, ahol a tbc már nem jelent járványügyi problémát és ahol mindent csak a költséghatékonyság szemüvegén keresztül szemlélnek. Igen fontos tényezője ugyanis a szűrésnek a populáció megválasztása, akit szűrünk. Ha egy egészséges, fiatal közösséget szűrünk, akinél kevés az esély arra, hogy betegek, akkor legyen a szűrő bármilyen „szűk” nem sokat „fogunk” vele. Ebből a megfontolásból nem kötelező általánosan a tüdőszűrés.

Mennyire hatékony a tüdőszűrés? >>

A teljes cikket az Ötvenentúl.hu weboldalán olvashatja Egy letűntnek hitt betegség>>