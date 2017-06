Májgyulladás - Okok, tünetek és kezelés

Májgyulladást (hepatitis) okozhatnak vírusok, autoimmun betegség, alkohol, bizonyos gyógyszerek és méreganyagok. Világszerte a vírusos májgyulladás a leggyakoribb. A betegségnek van akut és krónikus formája.

Mi okozhat májgyulladást?

Akut májgyulladás okai

Az akut májgyulladás különböző okokra vezethető vissza, ezek közül a leggyakoribb a hepatitis A-, B-, C-, D-, E- vagy G-vírusfertőzés. Más fertőző betegségek szövődményeként is kialakulhat májgyulladás. Ilyen betegség például a Pfeiffer-féle mirigyláz (Epstein-Barr vírus okozza), valamint a Cytomegalovírus, a Coxsackia vírus és más ismeretlen Hepatitis vírusok által okozott fertőzések. A baktériumok okozta betegségek közül májgyulladáshoz vezethet a leptospirosis, a brucellosis és a szalmonellozis. Májgyulladás az amöbiázis és a malária következtében is felléphet.

A mérgezések közül meg kell említeni az alkoholmérgezést, a gombamérgezést (pl. galócafajok (pl. fehér gyilkosgalóca, légyölő galóca), egyéb mérges gombák), a gyógyszermérgezést, illetve a bizonyos gyógyszerek (pl. paracetamol, illetve egyes altatógázok (halothan)) túladagolásából adódó mérgezéseket.

Krónikus hepatitis okai

Krónikus hepatitist okozhatnak hepatitis vírusok (B, C és D), bizonyos gyógyszerek (pl. a tuberkulózis elleni gyógyszerek) és mérgek (pl. alkohol).

Az autoimmun hepatitisben szenvedők esetében a szervezet immunrendszere megtámadja és pusztítja a májsejteket. A betegség 70 százalékban nőknél jelentkezik, az autoimmun hepatitisre való hajlam öröklődhet. Néhányszor akut formában is jelentkezhet.

Wilson-kór: a réz anyagcseréjének zavara.

Hemokromatózis: a vas anyagcseréjének zavara.

Néhány esetben a krónikus hepatitis oka ismeretlen.

Melyek a májgyulladás tünetei?

Akut hepatitis

Előfordulhat, hogy a fertőzés fennállása ellenére nem jelentkeznek tünetek. Gyerekeknél az akut hepatitisek bizonyos formái rendszerint nagyon enyhe lefolyásúak, esetenként akár teljesen tünetmentesek is lehetnek.

Korai stádiumban jellemző a fáradtság, az általános rossz közérzet, láz, émelygés, ízérzékelés megváltozása, bizonyos élelmiszerekkel szembeni undor, jobb bordaív alatti fájdalom, mivel a máj kissé megnagyobbodott. Jelentkezhet izomfájdalom, ízületi fájdalmak, fejfájás, illetve bőrkiütések is kialakulhatnak.

Későbbi fázisban (sárgaság) a szemfehérje elsárgul, később a bőr és a nyálkahártyák is sárgás elszíneződést kapnak. A vizelet feltűnően sötét, a széklet is elszíneződik (rendszerint halványodik, akár fehéres színű is lehet). Fokozott viszketés jelentkezhet. Ezzel egy időben a többi panasz alábbhagy. A sárgás elszíneződést a bilirubin adja, ami a vörös vértestek bomlásterméke. A gyulladt máj nem képes a bilirubint megfelelő módon és mértékben lebontani, ezért az felszaporodik a vérben.

A betegség harmadik, egyben gyógyulási fázisában továbbra is jellemző a fáradtság és kimerültség, mely több hétig vagy akár hónapig fennállhat.

Krónikus hepatitis

A krónikus hepatitis tünetei hasonlóak az akut formában jelentkezőkhöz. Vannak páciensek, akik semmilyen tünetet nem észlelnek. Míg mások a következő panaszokat tapasztalhatják:

Fáradtság, fokozott alvásigény, ízületi- és izomfájdalmak

Enyhe nyomásérzés a jobb bordaív alatt a májmegnagyobbodás miatt

Késői tünet a sárgaság, ebben a stádiumban a betegség már jócskán előrehaladott állapotban van.

Hogyan diagnosztizálható a betegség?

A beteg kikérdezése után szükség van vérvizsgálatra (májenzimek vizsgálata, esetleges hepatitis vírus elleni antitestek keresése). A laborvizsgálatból az is kiderül, hogy a vérvétel idején a betegség mely stádiumában jár.

Néhány esetben szükség lehet ultrahangvizsgálatra, vagy májbiopsziára. Székletvizsgálatra is szükség lehet a májgyulladás diagnosztizálásához.

A hepatitis kezelése

A kezelés attól függ, mi okozta a májgyulladást. Ha alkohol vagy gyógyszerek, akkor a méreganyagoktól meg kell szabadítani a szervezetet és a jövőben kerülni kell azokat.

Ha a májgyulladás valamilyen más betegség szövődménye, akkor az alapbetegséget kell kezelni, és ezután a májgyulladás is rendszerint megszűnik.

Akut vírusos májgyulladás esetén a legfontosabb az ágynyugalom, és tilos alkoholos italt fogyasztani!

A krónikus hepatitis B kezelése sok esetben vírusellenes szerekkel (lamivudin, tenofovir, interferon) történik.

A krónikus hepatitis C-t rendszerint peginterferon-alfa és ribavirin kombinációjával kezelik.

Az autoimmun hepatitis olyan gyógyszerekkel kezelhető, amelyek elnyomják az immunrendszert (immunszupresszív szerek), például kortizonnal, azathioprinnal.

Mire kell még odafigyelnie a betegnek a szükséges kezelés mellett?

Amint felmerül a májgyulladás gyanúja, tilos az alkoholfogyasztás!

Kérjen tanácsot orvosától az étkezési szabályokkal kapcsolatban.

Kérdezze meg orvosát, mely gyógyszerek okozhatnak májgyulladást, májkárosodást.

Akut májgyulladás esetén szánjon elegendő időt a pihenésre! Csakis akkor kezdhet újra dolgozni, ha már teljesen jól érzi magát.

Ha betegségét Hepatitis B vagy C vírus okozza, tájékoztassa családját, szexuális partnerét, hogy védőoltással védekezhessenek a fertőzéssel szemben.

Ha krónikus májgyulladásban szenved, vegyen részt rendszeresen orvosi kontrollvizsgálaton!

Prognózis

Az akut hepatitis sok esetben magától gyógyul. Ha a máj gyulladásához gyógyszerek vagy alkohol vezettek, és a páciens a későbbiekben kerüli ezeket a méreganyagokat, illetve amennyiben a máj nem károsodott tartósan, a máj regenerálódik.

A Hepatitis B, C és D vírusok krónikus betegségeket okozhatnak. A B és C típus néhány páciensnél májcirrózishoz vezet, vagyis a májban hegszövetek képződnek, amelyek nem látják el az egészséges májszövetek szerepét. Korai stádiumban bizonyos körülmények között a máj egy része regenerálódik, késői stádiumban azonban a máj tartósan károsodik. A krónikus hepatitis C és B növeli a májrák kockázatát.

A krónikus hepatitis egyéb formái is májcirrózis kialakulásához vezethetnek.

Megelőzés

A hepatitis A fertőzés az ún. faekál-orál úton (azaz: széklettel szennyezett élelem, tárgyak, kéz szájba kerülése révén) terjed, ezért rendszerint rossz higiéniás viszonyok mellett terjed. Mivel a nem megfelelően megtisztított élelmiszerek fogyasztásával is elkapható, mindig fontos odafigyelni a megfelelő élelmiszerhigiéniára itthon is, de különösen külföldi tartózkodás alkalmával. A fokozott kockázatnak kitett személyeknek (pl. kórházi dolgozóknak) a hepatitis A elleni oltással kell védekezniük.

A Hepatitis B vírus ellen is van oltóanyag, melynek beadatása hazánkban 13 éves kortól kötelező, de csecsemőknek és kisgyerekeknek is ajánlott beadatni. A hepatitis B nemi úton terjed, a védőoltás mellett sokat tehet a betegség megelőzéséért, ha nem váltogatja szexuális partnereit és óvszert használ.

Kerülje a túlzott mértékű alkoholfogyasztást, és kérdezze meg orvosát a szedett gyógyszerek lehetséges mellékhatásairól! A recept nélkül kapható készítmények is károsíthatják a májat!

Táplálkozzon egészségesen, kiegyensúlyozottan, és igyekezzen tartani ideális testsúlyát, mivel a túlsúlyosság is károsítja a májat.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász