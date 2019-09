Billentyűhiba okozta aortaszűkület - tünetek és kezelés

Az emberi szív az érrendszerrel együtt egy zárt rendszert alkot, melyben körben áramlik a vér, az áramlásért a szívizomzat pumpafunkciója a felelős. Az egyirányú áramlást elősegítő szelepeket hívjuk billentyűknek. A szívbillentyűk feladata, hogy megakadályozzák a vér visszaáramlását a tüdőartériából és aortából a kamrákba, illetve a kamrákból a pitvarokba.

Az aorta billentyűhiba okozta szűkülete (sztenózisa) a szívből kivezető fő ér – az aorta – keresztmetszetének szűkebbé válását jelenti az aortabillentyű rendellenességéből fakadóan. Mivel a billentyű nem nyílik ki teljesen, a test vérellátásához nagyobb erővel kell, hogy pumpáljon a szív. Ez előbb-utóbb szívfal-megvastagodást, szívnagyobbodást és szívelégtelenséget okoz.

Hogyan alakul ki?

Az esetek kisebb része veleszületett baj, ezek közül a leggyakoribb az úgynevezett bikuszpidális aortabillentyű (az általános 3 vitorlából álló billentyű helyett csak két billentyűvitorla van, amely korlátozottan nyílik, gyakran a záródás is rendellenes.) Ritka esetben a billentyű alatti vagy feletti szakaszok is lehetnek csökkent átmérőjűek fejlődési rendellenesség következtében. A veleszületett billentyűhiba többféle lehet, a súlyosság változó. A veleszületett billentyűhibák oka ezenkívül is többféle lehet, a súlyosság változó. A rendszeres gyermekorvosi ellátás során, amennyiben szívbetegségre utaló tünetre derül fény, további kivizsgálás történik. Az újszülöttekben és kisgyermekekben megjelenő szívproblémákkal erre szakosodott specialisták foglalkoznak hazánkban is. A veleszületett billentyűhiba sokszor enyhe és csak később okoz tüneteket, idősebb korban súlyosbodik esetleg. Rendszeres kardiológiai ellenőrzés fontos, hiszen ennek alapján lehet megmondani, hogy van-e teendő, mivel a tünetek megjelenése vagy súlyosbodása már előrehaladott betegségre utalhat.

Az idősödő népesség egyik leggyakoribb billentyűhibája a billentyű meszesedésének következtében kialakuló aortaszűkület (75 év felett minden 20. személyt érinthet). Ez lassan, évek, sőt évtizedek alatt alakul ki. Kezdetben legtöbbször nincsenek tünetek, vagy csak igen enyhék, sokszor rutin orvosi vizsgálat során hallgatózásnál derül fény szívzörejre. A meszesedésen kívül a billentyűszerkezet deformitását reumás láz vagy szívbelhártya-gyulladás is előidézheti, de manapság a fejlettebb országokban ez ritkábban fordul elő.

Aortaszűkület Szómagyarázat: pulmonary artery: tüdőartéria

pulmonary valve: tüdőartéria-billentyű

aorta: fő verőér

aortic valve: aortabillentyű

right atrium: jobb pitvar

left atrium: bal pitvar

right ventricle: jobb kamra

left ventricle: bal kamra

tricupid valve: jobb pitvar-kamrai billentyű

mitral valve: bal pitvar-kamrai billentyű

coronary artery: koszorúsér

Tünetek

Fáradékonyság, terhelhetőség csökkenése, nehézlégzés, légszomj, mellkasi fájdalom, ritmuszavar érzése egyaránt előfordulhatnak. A meszes aortabillentyűhöz gyakran koszorúsér-betegség is társul, ez a panaszokat tovább súlyosbíthatja. Aortaszűkület esetén eszméletvesztés megjelenése súlyos állapotra utalhat.

Kivizsgálás

Fizikális vizsgálat során (akár jogosítványhosszabbítás alkalmával is kiderülhet) ez a billentyűhiba rendszerint hangos zörejjel hívja fel magára a figyelmet. EKG- és szív-ultrahangvizsgálattal pontosítható a baj mértéke. Mellkasröntgen a tüdőben látható nyomásviszonyokról, az aorta lefutásáról ad információt többek között. A kivizsgálás során előbb-utóbb – főként a koszorúerek állapotának tisztázása érdekében – szívkatéterezésre is sor kerülhet.

Terápia

Enyhe esetben általános szív- és érrendszeri megbetegedések során alkalmazott terápiát alkalmazunk az állapotromlás megelőzése érdekében, de a billentyűn látható meszes felrakódás nem eltávolítható gyógyszeresen.

A tünetek és mérési eredmények alapján súlyos esetben műtétre lehet szükség. A leggyakoribb műtéti típus a mellkas felnyitásával járó billentyűcsere. A billentyű típusa többféle lehet, ennek megválasztása szakmai szempontok alapján történik. A mechanikus műbillentyűk esetében élethossziglan véralvadásgátó kezelésre van szükség. Biológiai billentyű (speciálisan kezelt állati szövetek felhasználásával készült protézis) esetén erre csak néhány hónapig van szükség, de ez a billentyű hasonlóan meszesedhet, mint az eredeti, ami a billentyű megfelelő működését befolyásolhatja. Ha nem meszesedés okozza a szűkületet, lehetőség nyílhat katéteres ballonos tágításra egyes esetekben. Amennyiben a nyitott szívműtét jelentős kockázattal jár (súlyos társbetegségek esetén), akkor van lehetőség napjainkban szívkatéteres technikával műbillentyű-behelyezésre, de az eljárásból adódóan akár jelentős szövődmények is kialakulhatnak sajnos ennél a beavatkozásnál is.

A terápia kiválasztása mindig a várható előny és a műtéti kockázat gondos mérlegelése után lehetséges, melyet az orvos és a páciens, kívánságra hozzátartozók jelenlétében, részletesen megbeszélnek. Nagyon fontos, hogy a kérdéseket, kételyeket meg kell osztani a kezelőorvossal, hiszen így lehet megnyugtató módon a legjobb terápiát választani.

Műtét után rehabilitációs programban szükséges részt venni, ennek során megtanulhatóak azok a szabályok, amelyek betartása a műbillentyűvel való együttéléshez nélkülözhetetlen. A mozgásprogram (kezdetben lassúbb, majd tempós séta, légzőgyakorlatok stb.) során alkalmazott fokozatos terhelésnöveléssel vissza lehet térni a szokásos napi tevékenységekhez néhány hónap alatt. A rendszeres kardiológiai ellenőrzés műbillentyűvel élő személy számára a megbeszélt időpontokban (ennek gyakorisága állapottól függ) elengedhetetlen.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Dóra, kardiológus

Kép forrása: Mayo Foudation for Medical Education and Research