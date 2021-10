Megalakult az Ártalomcsökkentés társaság

A dohányosok támogatása és mindannyiunk egészségének fejlesztése érdekében megalakult a Dohányzás Visszaszorításának és az Ártalmak Csökkentésének Nemzetközi Szövetsége (SCOHRE).

Vajon a leszokás az egyetlen lehetőség? Ha, és amikor működik, akkor a leszokás egész biztosan a legjobb lehetőség. A leszokás és a megelőzés továbbra is az orvostudomány által kínált leghatásosabb és legköltséghatékonyabb beavatkozást jelentik.

De valóban csak a leszokás jelenti az egyetlen lehetőséget a dohányosok számára?

Világszerte számos tudós úgy véli, hogy a dohányzás szabályozására irányuló stratégiákat, a hagyományos leszokást segítő és megelőző intézkedések mellett, a káros hatások – az alternatív, a cigarettánál potenciálisan kevésbé káros termékek használatával elérhető – csökkentésével is ki kellene egészíteni. A SCOHRE ebből a célból jött létre. A Szövetség a dohányosok és családjaik támogatása, illetve valójában mindannyiunk egészségének fejlesztése érdekében alakult meg.

A szakértők egyre inkább érdeklődnek a dohányzás szabályozásának újszerű megközelítései iránt és gyakran felmerül, hogy a dohányzás negatív következményei a káros hatások csökkentése révén is mérsékelhetők. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a cigarettánál potenciálisan kevésbé káros alternatívák használata, vagyis a dohányzás káros hatásainak csökkentése, megoldást jelenthet az olyan dohányosok számára, akik nem hajlandóak vagy nem képesek a dohányzásról a jelenleg elfogadott módszerekkel leszokni. Bár ezek nem mindenki számára jelentik a legjobb módszert, sokkal jobb megoldást jelentenek, mint a dohányzás folytatása. Ha a leszokás többször is sikertelen, a kevésbé káros termékekre való váltással várhatóan sok dohányos esetében javulás érhető el. A nikotin függőséget okozhat, azonban a dohányzással kapcsolatos megbetegedések és halálesetek tekintetében kis szerepet játszik.

Hirdetés

A SCOHRE céljai

Az elmúlt években egyre több szabályozó hatóság fontolja meg az alternatív, potenciálisan alacsonyabb kockázattal járó termék pontos tájékoztatás mellett történő értékesítésének engedélyezését. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül annak tényét, hogy a dohányzás káros hatásainak csökkentésével kapcsolatos vita még kezdeti szakaszában jár és további kutatásokra és tájékoztatásra van szükség a meglévő ismeretek széles körben való terjesztése, a további adatok gyűjtése, illetve az egészségügyi szabályozások szakértői, a törvényhozók és a közvélemény tájékoztatására szolgáló lehetőségek teremtése érdekében. Ezek elengedhetetlenek az új megközelítés előnyeinek feltérképezése, illetve a nikotin folyamatos használatával és az attól való függőséggel, valamint a korábban soha nem dohányzók és a fiatalok esetleges rászokásával kapcsolatos aggályok megfelelő megválaszolása érdekében. Ezek a SCOHRE céljai!

A SCOHRE a dohányzás szabályozásának új, átfogóbb megközelítésének kidolgozása érdekében nyitott és építő jellegű párbeszédet folytat majd. A dohányipar sem közvetve, sem közvetlenül nem nyújt majd finanszírozást a Szövetségnek. Jelenleg 16 országban 22 alapító taggal rendelkeznek és céljuk, hogy egy társadalmunk érdekeit szolgáló jelentős mozgalommá váljanak.

Magyarország is csatlakozott

A dohányzás, mint ártalomnövelő tényező, Magyarországon továbbra is az egyik legelterjedtebb függőség, a vezető halálokok gyakori megalapozója. Kardiológusként napi munkám során is észlelem, hogy a dohányzás fontos veszélytényező a szív- és érrendszeri megbetegedések esetében is. Minden nap látjuk, hogy a dohányzás hogyan befolyásolhatja vagy akadályozhatja meg fokozatosan az emberi szervezet egyéb funkcióinak működését, ezért a SCOHRE elsődleges fókuszterületének: a káros hatások csökkentésének és megszüntetésének különös jelentősége van - emelte ki Toldy-Schedel Emil, kardiológus.

Hozzátette, az elmúlt évtizedben szigorú állami intézkedések és szabályozások kerültek bevezetésre Magyarországon a dohánytermékek értékesítési helyeivel kapcsolatban, melynek keretében csökkentették a dohánytermékek láthatóságát, és azokat kizárólag erre a célra szolgáló dohányboltokban tették elérhetővé, illetve szabályozták és megtiltották a dohánytermékek fiatalkorúak számára történő értékesítését. Elindult továbbá a dohánytermékek kinézetének sztenderdizálása. Ezen intézkedéseknek a célja a dohányzásra való rászokás megakadályozása, valamint kétségkívül nagy lépést és paradigmaváltást jelentenek a dohányzás szabályozása terén. A fenti intézkedések ellenére azonban továbbra is szembe kell néznünk a dohányzás káros hatásainak csökkentésével kapcsolatos kihívásokkal azon dohányosok esetében, akik a támogató gyógyszeres vagy pszichoterápiás megoldások ellenére sem képesek függőségük elhagyására.