Fém orvosi implantátumok nyomtatására folytatnak kutatást a PTE-n

Míg korábban jobbára öntéssel és felületi megmunkálással készültek az orvosi implantátumok fém alkatrészei, a 3D nyomtatás elterjedésével a közeljövőben akár fémnyomtatással is előállíthatják ezeket a speciális eszközöket.

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara Gépészmérnök Tanszékén az egyetem 3D Központjával közösen CMT-technológiás fémnyomtatással kapcsolatban folytatnak kutatásokat, amelyek eredményeként akár maga a technológia, akár a fémnyomtató is megjelenhet később a piacon - számolt be a PTE sajtóközleménye. A feltehetően kisebb költségek mellett a rövidebb gyártásidő is e modern eljárás mellett szól.

A kutatók gépiparban sok területen alkalmazott és több szempontból előremutató CMT-technológiát (Cold Metal Transfer) ötvözték a 3D nyomtatással, amelyhez a kezdetekben egy régi CNC marógépet alakítottak át fémnyomtatóvá. A kísérletek igazolták, hogy a technológia megfelelően alkalmazható fémalkatrészek felépítésére, ezért saját fejlesztésű fémnyomtatót építettek. Ezzel a géppel folyamatosan zajlanak a kísérletek, közben pedig magának a gépnek a fejlesztése is. A végső cél biokompatibilis fémek és orvosi implantátumok nyomtatása.

A szakemberek várakozása szerint az eddig ismert fémporos technológiához viszonyítva lerövidül a gyártási idő, illetve az üzemeltetési és az előállítási költségek is jóval alacsonyabbak lesznek. Könnyebbé válik a beszerzés, jóval olcsóbbá a fenntartás, és az alapanyag tárolása is leegyszerűsödik.

A kutatás első szakaszában gépipari alkalmazások szempontjából az alumínium nyomtathatóságát, hegesztési tulajdonságait vizsgálták, a 3D Központtal való kapcsolódás azonban az orvosi alkalmazás irányába terelte a munkát, amellyel a 2021 őszén a PTE MIK-en induló Biomedical engineering-képzéshez is jól tudnak kapcsolódni.

A következő fejezet az orvosi eszközöknél és implantátumoknál alkalmazott fémek, illetve a titán nyomtatása lesz, ezek olvadáspontja, szilárdsági tulajdonságai és más jellemzői új kihívások elé állítják a kutatócsapatot.

„Fontos megismernünk, hogy a nyomtatás során egymásra épített rétegekből felépített testnek, a rétegek irányultságának függvényében milyen mértékben különböznek egymástól a szilárdsági tulajdonságai. Hogyan terhelhetők az alkatrészek, illetve van-e változás a réteghatárokon stb. Egy öntött alkatrésznél viszonylag homogén lesz a termék szerkezete, és minden irányban összességében ugyanakkora lesz a szakítószilárdsága, a mechanikai tulajdonságai, de mivel itt rétegekből tevődik össze a tárgy, más orientációval kell megtervezni a terhelést. Az alakzatok kialakításának technológiája egy feladat (sok esetben már megoldott), a nyomtatott tárgy jellemzőinek vizsgálata és azok alapján az alkatrészek terheléseket figyelembe vevő tervezése, gyártása egy másik, szintén rendkívül összetett feladatot ad számunkra” – mondja Vasvári Gyula mb. tanszékvezető.

(Forrás: WEBBeteg, Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara)