Az autizmus nem feltétlenül férfiaknál gyakoribb rendellenesség

Az autizmusról hagyományosan úgy tartja a szakirodalom, hogy a zavar jóval gyakrabban fordul elő fiúk körében, mint lányoknál. Az utóbbi időben ezt az állítást több tanulmány megkérdőjelezte, és diagnosztikai hiányosságokkal magyarázta a statisztikai különbségeket.

Az a széles körben elterjedt feltételezés, miszerint az autizmus spektrumzavar (ASD) túlnyomórészt férfiakat érint, vélhetően inkább a diagnosztikai mintázatokat tükrözi, mintsem az előfordulás valódi különbségeit – vélik a svédországi Solana Karolinska Institutet munkatársai tanulmányukban. A nagy populációt lefedő elemzés kimutatta: nők esetében gyakrabban fordul elő, hogy egy későbbi életkorban állapítják meg a diagnózist, nem pedig kora gyermekkorban, mint a fiúknál. Ez azt eredményezi, hogy bár felnőttkorra csaknem azonos arányok mutatkoznak a nemek között, összességében a statisztikai adatok a fiúk gyakoribb érintettségét jelzik.

Korai életkorban a fiúknál körülbelül négyszer nagyobb az autizmus diagnózisának valószínűsége, mint a lányoknál, ez a különbség 10 éves kor körül elkezd csökkenni, majd serdülőkorban tovább szűkül a különbség. 20 éves korra a rendellenesség előfordulása a férfiak és nők között hozzávetőlegesen azonos.

Miért lehetnek aluldiagnosztizáltak a lányok?

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy a nőknél sokkal később állítják fel a diagnózist, mint a férfiaknál. A férfiak és nők közötti arányok összehasonlítása a legtöbb tanulmányban és megfigyelési programban többnyire a gyermekkori felismerésre korlátozódik. Az Egyesült Államokban például csak a 8 éves korig történő diagnózisokat követi nyomon. A svédországi vizsgálat szerint azonban a népesség 2,8 százalékánál diagnosztizáltak autizmus spektrum zavart, a medián életkor pedig 14,3 év volt, a fiúknál leginkább 10-14 éves korban, lányoknál 15-19 éves korban állítják fel a diagnózist.

Több elképzelés van arra vonatkozóan, hogy minek tulajdonítható az időbeli eltérés. Jelenleg még nem tisztázott, melyik magyarázatnak a meghatározó a szerepe.

  • Mivel az terjedt el, hogy az autizmus döntően a fiúk betegsége, sokkal hamarabb gondol a szülő és a szakember is autizmusra fiúknál, mint lányok esetében. Lányoknál gyakran más állapotoknak, például szorongásnak, depressziónak vagy figyelemhiányos/hiperaktív zavarnak (ADHD) tulajdonítják a tüneteket.
  • A diagnosztikai kritériumokat inkább a fiúk tünetei alapján dolgozták ki, így ha a lányoknál eltérőek a tünetek hangsúlyai, az aluldiagnosztizáltsághoz vezethet.
  • Mások szerint a nők a spektum zavar enyhébb formáiban jobban el tudják rejteni az ASD tüneteit, ezért csak a jellegzetesebb tünetekkel élőknél ismerik fel korai életkorban.

Az autizmus előfordulásánál régebben 4:1 fiú-lány arányt mutattak az elemzések, az utóbbi évek szakirodalma 3:1 arányt közöl, de elképzelhető, hogy az újabb kutatások alapján méginkább közelítenek majd a számok.

Forrás: Autism May Not Be a Male-Dominated Disorder (Medscape, 2026)

Megjelent: 2026.05.19.
