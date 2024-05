Megugrott a szamárköhögéses esetek száma hazánkban

Már a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján is kezeltek idén súlyosan beteg gyermeket szamárköhögéssel. Míg a korábbi években maximum egy-két megbetegedést tapasztaltak éves szinten Magyarországon, addig az idei első negyedévben már 12 esetet regisztráltak.

„Elhúzódó, több mint két hete tartó köhögési rohamok, ezek következtében kialakuló hányás és szamárhangszerű légvétel esetén fel kell merülnie a gyanúnak, hogy szamárköhögésben szenved a beteg” – mondja dr. Pék Tamás.

A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának infektológusa ismerteti: a megfertőződést követő egyhetes lappangási időszakban a betegség még nem jár tünetekkel, utána következik egy 1-2 hetes, orrfolyással, enyhe köhögéssel, többnyire láztalanul zajló szakasz, majd legtöbbször ezután lép fel és akár 6 hétig is eltarthat a szamárhangszerű köhögés. A csecsemőknél azonban ez azért különösen veszélyes, mert a köhögési rohamok miatt apnoé is kialakulhat, amikor a gyerekek nem vesznek levegőt, így fulladás vagy szívleállás következtében akár halál is bekövetkezhet. Ugyanakkor esetükben a típusos szamárhang szinte soha nem észlelhető.

A védett korosztály is megfertőződhet a betegséggel

Mivel a környező országokban – Ukrajnában, Horvátországban és Csehországban is – meredeken növekszik a szamárköhögéses esetek száma, így a betegség hazánkban is újra felütötte a fejét.

Ezért közvetlenül a családtervezés előtt állóknak javasolt beadatni felnőttként újra a védőoltást, illetve azoknak a nagyszülőknek is, akik családjában csecsemő él. A kisbabák ugyanis a védettség kialakulásáig magas kockázatnak vannak kitéve.

A nemzeti immunizációs program részeként a gyerekek térítésmentesen kapják meg az oltást csecsemőként, majd az emlékeztető oltást másfél- és hatéves korban, végül hatodik osztályban. A védőoltás hatása körülbelül öt évig tart, így a gyerekek 17-18 éves korukig védettek maradnak. A felnőttek a háziorvossal írathatják fel, majd patikában vásárolhatják meg a vakcinát, hasonlóan az egyéb felnőtt korban alkalmazott védőoltások többségéhez – emeli ki dr. Pék Tamás.

Az infektológus azt is hozzáteszi, hogy a védett korosztály is megfertőződhet a betegséggel, de náluk enyhe tüneteket okoz a szamárköhögés.

A betegséget antibiotikummal kezelik, és legtöbbször a közvetlen családtagok kezelése is szükséges lehet annak érdekében, hogy a baktérium ne cirkuláljon a családban, hiszen a betegség nemtől és kortól függetlenül bárkire ragályos.

