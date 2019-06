Fitymaszűkület (phimosis) gyermeksebészeti vonatkozásai

Mi is tulajdonképpen a fitymaszűkület? Mikor igényel kezelést? Milyen terápiás lehetőségek jöhetnek szóba? Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, amit minden fiúgyermek szüleinek tudnia kell.

Először is el szükséges különítenünk két nagyon fontos fogalmat, amely mai napig zavart okoz a szülőkben.

A fitymaszűkület azt jelenti, hogy a fityma nem húzható hátra a makk mögé. Ennek oka, hogy nem tud a fitymán lévő nyílás eléggé kitágulni ahhoz, hogy a makk elő tudjon rajta keresztül bukkanni. Minden fiú így születik.

A fitymaletapadás az a természetes állapot, amikor még a fityma és makk teljesen össze van nőve. A letapadás vagy adhesio nem igényel kezelést. Sem sebészi, sem konzervatív pl. krémes formában. Minden fiú így születik. A pubertás kezdete körül spontán, természetes úton megoldódik ez a helyzet.

A valódi fitymaszűkület vagy phimosis az első 2-3 életévben természetes állapot. Magyarul nem kóros, nincsen vele teendő.

Mikor kell mégis az első években gyermeksebészt felkeresni?

Ha vizelet ürítésekor a fityma vége ballonszerűen felfúvódik. Ez azt jelenti, hogy annyira szűk a nyílás, hogy az összehúzódó húgyhólyag nehezen tudja csak kipréselni a vizeletet.

Mi fog történni?

Rövid 4-6 hetes szteroidos kezelést fog kapni a gyermek, hogy elősegítsük a fitymán a nyílás tágulását. Nem szükséges semmilyen drasztikus beavatkozás. Sőt! Ebben az életszakaszban a fitymán keletkezett sérülések – pl. felrántás, tágítás miatt – később valódi, operálandó szűkületet okozhatnak, károsak.

A szűkület és a letapadás elkülönítése szakorvosi, gyermeksebészeti, gyermekurológiai feladat. 3 éves kora körül a fiúkat, ha kétsége van a szülőknek, érdemes megmutatni szakorvosnak.

Mit nem szabad tenni?

Nagyon fontos, hogy a fityma erőszakos húzogatásra, feszegetésre nem tágulással, hanem szűküléssel fog válaszolni. Ha a bőr eléri a rugalmasságának maximumát és tovább feszítjük, akkor elszakad, bereped. A repedés gyakorlatilag egy seb. A seb heggel fog gyógyulni. A heg maga viszont nem tud tágulni. Ha heges a fityma, elveszti tágulékonyságát, szűk marad. Érthető így, hogy nem szabad a fityma bőrét erőszakosan feszegetni!

De mi a teendő 3 éves kor körül?

Javasolhat a gyermeksebész óvatos tornát, mellyel gyakorlatilag inkább a letapadás fog megoldódni. Ha még ebben a korban is fennáll a szűkület, javasolt egy úgynevezett szteroidkenőcsös kúrát alkalmazni. A kezelés hossza és gyakorisága változik, mint ahogy a krémek fajtája is. Általánosságban kb. 4-8 hétig kezeljük a fiúkat, majd a krémeket fokozatosan hagyjuk el.

Három éves kor után

Három éves kor után, mikor hegesen szűk a fityma vagy túl vagyunk egy hatástalan szteroidos kezelésen, akkor jön csak szóba a sebészi megoldás. Magyarországon minden fitymát érintő operációt altatásban végzünk a műtét közben fellépő fájdalom miatt. Emellett a fiúk úgynevezett vezetéses helyi érzéstelenítést is kaphatnak, ami órákon át biztosítja a fájdalomcsillapítást az operáció után is. Több műtéti forma is létezik:

Ha a szűkület hátterében felmerül bőrbetegség vagy nagyon heges a fityma, akkor a körülmetélés, azaz a circumcisio a megfelelő műtéti technika. Ez azt jelenti, hogy a fityma bőre teljesen eltávolításra kerül. Ez minden esetben 100%-os megszűnését jelenti a szűkületnek. Végleges és jó megoldás.

a megfelelő műtéti technika. Ez azt jelenti, hogy a fityma bőre teljesen eltávolításra kerül. Ez minden esetben 100%-os megszűnését jelenti a szűkületnek. Végleges és jó megoldás. Létezik úgynevezett bemetszés (dorsalis incisio) technika is. Ilyenkor a pénisz "felső" részén bemetszésre kerül a fityma bőre, ezután a bemetszett részen nem fogja teljesen fedni a makkot, csupán a többi részén öleli azt körbe, így nem lesz többé szűk. Véleményem szerint ez a technika esztétikailag kevésbé kívánatos.

is. Ilyenkor a pénisz "felső" részén bemetszésre kerül a fityma bőre, ezután a bemetszett részen nem fogja teljesen fedni a makkot, csupán a többi részén öleli azt körbe, így nem lesz többé szűk. Véleményem szerint ez a technika esztétikailag kevésbé kívánatos. Részleges circumcisiót, azaz részleges körülmetélést is végezhetünk. Ilyenkor a fitymából általában annyi marad, hogy fedi a makk tövét, de nem fedi a teljes makkot a végéig. Ez a technika később magában hordozhatja magának a műtéti heg szűkületének a lehetőségét. Ebben az esetben ismételni szükséges a beavatkozást, és teljes körülmetélést kell végrehajtani, újabb altatás keretein belül.

is végezhetünk. Ilyenkor a fitymából általában annyi marad, hogy fedi a makk tövét, de nem fedi a teljes makkot a végéig. Ez a technika később magában hordozhatja magának a műtéti heg szűkületének a lehetőségét. Ebben az esetben ismételni szükséges a beavatkozást, és teljes körülmetélést kell végrehajtani, újabb altatás keretein belül. Nagyobb fiúknál lehet látni úgynevezett "relatív szűkületet". Ilyenkor a fityma hátrahúzható, de hátrahúzva szűk gyűrű jelenik meg, mely merevedéskor fájdalmas. Véleményem szerint csupán ilyenkor jön szóba a lebenyeltolásos műtéti technika. Ilyenkor a fityma bőre teljesen megmarad, de keletkezik rajta egy műtéti heg. Ennek utókezelése ajánlott újabb szteroidkrémes kúrával. Ha valamilyen oknál fogva az új heg ismét szűkületet okoz, akkor a későbbiekben, második lépésben elvégezhető a teljes körülmetélés.

A műtét egy napos ellátás keretein belül zajlik. Rehabilitációjában, az én gyakorlatomban, 5 napig nem érheti a területet víz. Felületi kezelés és fájdalomcsillapítás – ha igénylik a fiúk – otthon folytatható. Tapasztalatom szerint szájon át szedhető fájdalomcsillapítók, helyileg alkalmazott fájdalomcsillapító krémek, és olajos lapok elegendőek az operáció utáni fájdalom kezelésére. A műtéti terület varratai felszívódó varratok, melyeket nem szükséges eltávolítani. Maguktól, fájdalmatlanul kiesnek. 7-8 nappal az operáció után a gyermek normál életmódhoz térhet vissza.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kőnig Róbert, gyermeksebész és gyermektraumatológus



