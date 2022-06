Még nem ért véget a koronavírus-járvány: 1646 új fertőzött, 24 elhunyt

Az elmúlt héten összesen 1 646 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 921 486 főre nőtt a fertőzöttek száma. A kormányzati tájékoztató oldalon közzétett adatok szerint elhunyt 24 beteg, az elhunytak száma a friss adattal 46 571 főre emelkedett.

Az aktív koronavírus-fertőzöttek száma csökkent, a legfrissebb adatok szerint 21 821 fő. Hatósági házi karanténban 238-an vannak. Jelenleg 292 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen.

Egy héttel korábban 2063 új fertőzöttről, 40 elhunytról érkezett jelentés, az aktív fertőzöttek száma pedig 25 547 fő volt, azaz a járványügyi mutatók továbbra is kedvezően alakulnak.

Átoltottság

A beoltottak száma 6 410 533 fő, közülük 6 197 127 fő a második, 3 879 935 fő a harmadik, 301 588 fő már a negyedik oltását is felvette. A múlt heti adatokkal összevetve az látható, hogy a beoltottak száma mindössze 474 fővel nőtt, ennél nagyobb mértékben emelkedett a valamely ráerősítő oltást beadatók száma.

Az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.

A járvány a világban

Nemzetközi szinten szintén kedvezően alakulnak a járványügyi mutatók. A COVID-halálesetek száma február eleje óta csökken, a 7 napos mozgóátlag az idei csúcs 10 980 főről mostanra 1205 főre esett. Ez a mutató 2020 márciusa óta nem volt ennél alacsonyabb.

A járvány jelenleg a védekezés korábbi mintaállamában, Tajvanon a legintenzívebb. Egy nap alatt csaknem 83 ezer új fertőzöttet regisztráltak a hatóságok a worldometers.info oldalon közzétett adatok szerint, és 124-en vesztették életüket a COVID-19-cel összefüggésben. Az európai országok közül Németországban a legmagasabb az új fertőzöttek száma (67 073), a legtöbb beteg azonban Nagy-Britanniában vesztette életét (132 fő).

