Megkapta az első ember a HIV elleni védőoltást

Megkezdte a Moderna az mRNS-alapú, HIV elleni védőoltásának klinikai tesztjét, hogy kiderüljön, mennyire képes megvédeni az embert a szérum a fertőzéstől - számolt be a hvg.hu.

A Moderna még 2021 augusztusában jelentette be, hogy hamarosan megkezdi a HIV ellen kifejlesztett mRNS-alapú vakcina klinikai tesztjét – vagyis embereknek is beadják majd a vakcinát. A cég most azt közölte, most ez a lépés is megtörtént: az International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) nevű nonprofit szervezet segítéségével kifejlesztett szérum első adagját csütörtökön adták be az első önkéntes résztvevőknek az amerikai George Washington Egyetemen.

Hirdetés

Egy emlékeztető oltást is tesztelni fognak

A Moderna a koronavírus elleni védőoltásához hasonlóan az mRNS technológiát használja arra, hogy becsapja a szervezetet és olyan fehérjék előállítását indítsa be, amelyek aztán kiválthatják az immunválaszt. A szakemberek azt remélik, hogy a vakcinával sikerül elérni az úgynevezett B-sejtek előállítását, amelyek semlegesítő antitestekké alakulhatnak át.

A Moderna azt tervezi, hogy nemcsak a védőoltást, hanem egy emlékeztető oltást is tesztelni fog. Az első fázisú vizsgálatba 56 egészséges, nem HIV-fertőzött önkéntes vontak be, akik közül 48-an kapják meg az mRNS-alapú védőoltást. Közülük 32-en később megkapják az emlékeztető oltást is. A maradék nyolc ember csak az emlékeztető védőoltást kapja meg.

Az oltások beadása után hat hónapon át figyeli majd a vállalat az alanyokat, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak az oltások. Emellett molekuláris szinten is megvizsgálja majd az immunválaszt, hogy kiderüljön, hatékony-e a vakcina.

Tovább

(hvg.hu)