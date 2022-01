Figyelmeztet a WHO

Az utóbbi hetek biztató hírei után fontos figyelmeztetést közölt az ENSZ egészségügyi világszervezete (WHO): az omikron gyors terjedési sebessége miatt jelentős az esélye, hogy a jelenlegi koronavírus változat tovább mutálódik. A szervezet szakembere szerint messze vagyunk még a járvány végétől, amit a globális számok is jeleznek - számolt be a portfolio.hu.

Sok embertől halljuk, hogy az omikron lehet a világjárvány vége, ez azonban nem igaz, mivel a vírus gyorsan kering a világban – mondta a CNBC tudósítása szerint Maria van Kerkhove, a WHO szakembere. Kiemelte, hogy az elmúlt egy hétben 20%-kal emelkedett a regisztrált esetek száma globálisan, így közel 19 millió fertőzöttet találtak. Ugyanakkor kiemelte, hogy a nem regisztrált esetek száma sokkal magasabb lehet.

Az omikron gyors terjedése miatt tovább mutálódhat a vírus

Ami újabb variánsok kifejlődésének kockázatát hordozza – tette hozzá Bruce Aylward, a világszervezet szakembere. Szerinte egyelőre nem látszanak pontosan a következményei annak, ha hagyjuk terjedni az omikront.

Van Kerkhove szerint nincs itt az ideje, hogy lazítsunk a társadalmi korlátozásokon, például a maszkviselésen vagy a távolságtartáson. Sőt, szerinte a kormányoknak erősíteni kellene ezeket az intézkedéseket, különben „a következő krízishelyzet felé tartunk”.

(portfolio.hu)