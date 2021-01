Egy váratlan bejelentés: elkészült az első 100 százalékos hatékonyságú vakcina a világon

Százszázalékos a második orosz vakcina, a novoszibirszki Vektor virológiai és biotechnológiai kutatóközpont által kifejlesztett EpiVacCorona immunológiai hatékonysága az új koronavírusos fertőzéssel szemben a klinikai tesztek alapján - közölte kedden az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet, a Roszpotrebnadzor, adta hírül a portfolio.hu.

Egy vakcina hatékonysága az immunológiai hatékonyságából és megelőző hatékonyságából tevődik össze. A klinikai tesztelés első és második fázisa alapján az EpiVacCorona immunológiai hatékonysága 100 százalékos - áll a közleményben.

Az EpiVacCorona - a SARS-CoV-2 koronavírus elleni epitópvakcina - peptid antigén alapú oltóanyag, amely október 14-én kapta meg a feltételes bejegyzést Oroszországban. Ezt követően megkezdődött "posztregisztrációs" tesztelése, dokumentációját pedig eljuttatták az Egészségügyi Világszervezethez (WHO). Korábbi közlés szerint 2020 végéig 50 ezer dózist terveztek gyártani belőle.

Oroszoroszágban a december 5-én elindított, elsősorban a veszélyeztetett társadalmi és foglalkozási csoportokat érintő kiterjedt vakcináció után hétfőn megkezdődött a tömeges védőoltás. A kampány keretében alapvetően az elsőként kifejlesztett Szputnyik V-t injekciózzák be, de egyes régiókban, kisebb mennyiségben használják az EpiVacCoronát is, amelynek tömeggyártása februárban indul be.

A mostani bejelentéssel kapcsolatban érdemes azt is megjegyezni, hogy az utóbbi hónapokban sorra jelentették be a fázis 3 klinikai tesztek eredményeit a vakcinagyártók, így kiderült, hogy az általuk előállított termékeknek milyen az oltási hatásossága. Az élen eddig a Pfizer/BioNtech közös fejlesztésű vakcinája állt, a gyártók ugyanis tesztekkel tudták bizonyítani, hogy a szükséges két oltás után a szer 95 százalékos védelmet biztosít a koronavírussal szemben. Ettől az értéktől nem sokkal maradt el a Moderna 94,5 százalékos vakcinája.

(Forrás: portfolio.hu)