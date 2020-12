Koronavírus - Indul a vakcinaelőjegyzési kampány

A koronavírus elleni vakcina előjegyzésére vonatkozó kampány elindulását jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján, amelyen arról is beszélt, hogy a miniszterelnök konzultációi után születik döntés a december 11. utáni intézkedésekről.

A vakcinaelőjegyzési kampányról kifejtette: Müller Cecília országos tisztifőorvos a nyugdíjasokat levélben fogja megkeresni, amelyben lesz egy regisztrációs lap és egy válaszboríték, és ezeket minden nyugdíjas térítésmentesen visszaküldheti. Jövő héttől pedig működésbe lép a vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap, amelyen bárki előjegyezhet az oltásra.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a védőoltások beadása önkéntes és az átoltás biztonsága érdekében államilag szervezett lesz, az államon kívüli szervezett oltási programokról szóló hírek nem felelnek meg a valóságnak.

Elmondta továbbá, hogy Magyarország újabb vakcinaprogramhoz csatlakozott, további két vakcinagyártó társaságnál vettek előjegyzésbe magyar igényeket. Emlékeztetett, hogy a Pfizer gyógyszergyártó cég oltóanyagának európai szállítása akár hónapokat is csúszhat. Ebből is jól látszik, ha azt akarjuk, hogy mielőbb és minél több oltóanyag álljon rendelkezésre, akkor mindenhol, ahol lehetőség van rá, Keleten és Nyugaton egyaránt, le kell kötni a lehetséges oltóanyag-kapacitásokat - mondta, kiemelve, hogy egy harmadik hullám csak így előzhető meg.

Közölte: Magyarország eddig 50 milliárd forintért foglalt le vakcinakapacitást.

A miniszter arról is beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtöktől konzultációkba kezd járványügyi szakértőkkel, orvosokkal, az Egészségügyi Tudományos Tanáccsal és gazdasági érdekképviseletekkel, ezután pedig az operatív törzs a kormányfő részvételével értékeli a helyzetet, majd döntés születik arról, milyen intézkedések lépjenek életbe december 11. - a most hatályos korlátozások lejárta - után.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a mostani prognózisok többsége decemberre teszi a koronavírus-fertőzések és a halálozások számának csúcspontját.

Ismertette: a fertőzöttek számát nézve Magyarország a 12. helyen áll az EU-s tagállamok összevetésében, ami egy helyet jelentő javulás. Hozzátette: az elhunytakat tekintve - ugyan napról napra szomorú rekordértékek születnek - a magyar adatok kedvezőbbek uniós összehasonlításban. Egymillió emberre vetítve az elhunytak számánál az EU-s átlag 613 ember, Magyarországon 526.

A miniszter jelezte továbbá, hogy a megindult tömeges tesztelések következtében a múlt héten - egymillió emberre vetítve - Magyarországon volt az ötödik legmagasabb a tesztek száma az EU átlagában. Így ma a fertőzések számában a látencia nyilvánvalóan kisebb a korábbinál - jegyezte meg a Miniszterelnökség vezetője, hozzáfűzve, hogy a gyorstesztek már elérhetőek a gyógyszertárakban, de természetesen az így elkészítettek a statisztikába nem kerülhetnek bele.

Arról is beszélt, hogy jelenleg keresni kell azokat az utakat és lehetőségeket, amelyek a gazdaság újraindítását szolgálják, és nem szabad adót növelni, hanem lehetőleg csökkenteni kell. Néhány önkormányzatnak ezzel ellentétes tervei lettek volna, de ezek megnehezítenék a mindennapi életkörülményeket és munkahelyeket veszélyeztetnének, ezért megengedhetetlenek - közölte Gulyás Gergely. Hozzáfűzte: így a 2019. december 31-i szinten stabilizálták az adókat, ennél magasabbat az önkormányzatok nem állapíthatnak meg.

Gulyás Gergely emlékeztetett: az Európai Bizottság a múlt héten egy migrációs akciótervet hozott nyilvánosságra, ami azért is megdöbbentő, mert miközben egész Európa a járvány ellen küzd, és költségvetési tárgyalások is zajlanak, az uniós testület szerint erre van most szükség. A dokumentum elkerülhetetlen, feltartóztathatatlan és állandó jelenségnek tekinti a bevándorlást, a migrációs biztos pedig 34 millió érintettről beszélt, akiknek szavazati jogot és lakást biztosítanának - magyarázta.

Úgy vélte, azoknak az országoknak, amelyek szerint a bevándorlás nem megoldás a demográfiai problémákra, és a saját életkörülményeiket veszélyezteti, nemet kell mondaniuk a költségvetéssel összekötött kondicionalitási rendeletre. Ha Magyarország nem tart ki a költségvetési vitában, minden eszközét elveszíti ahhoz, hogy meg tudja akadályozni az EU bevándorlással kapcsolatos terveit - mondta. Hozzátette: a baloldal eszközt keres arra, hogy a migrációt elutasító országokat sakkban tartsa, és ennek az eszköznek az álneve jogállami kondicionalitás.

Kijelentette: a kormány teljesen elkötelezett, semmilyen kompromisszumra nem lát lehetőséget a bevándorlás ügyében, és a költségvetésnél olyan jogi kategóriák bevezetése, amelyeket soha senki nem írt körül, Magyarországnak és Lengyelországnak nem elfogadhatók.

Közölte: a költségvetéshez és a Next Generation uniós alaphoz is egyhangúságra van szükség, Magyarország jóváhagyása nélkül nem léphet hatályba. Az alap hitelfelvételt jelentene, amelyet Magyarország - bár elviekben nem ért vele egyet - a déli tagállamokkal vállalt szolidaritás jegyében el tud fogadni, de azt nem, hogy ehhez olyan többletkövetelményeket állítsanak, amelyekkel a magyar kormány elveszíti a jogot arra, hogy a legfontosabb kérdésekben - például a bevándorlás ügyében - "mi döntsünk" - fogalmazott.

